Инспекторам ГИБДД пришлось стрелять по «семерке», которой управлял подросток: он пытался скрыться от сотрудников (Видео)
Как рассказали в местном подразделении ГИБДД, водитель отечественного авто отказывался остановиться и всячески пытался скрыться от преследования. «Семерка» неоднократно создавала аварийные ситуации, что угрожало жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.
Инспекторы Госавтоинспекции неоднократно предупреждали о возможности применения табельного оружия. В конце концов им пришлось его применить. Сначала раздались выстрелы в воздух, а потом по колесам «семерки».
Когда машину удалось остановить, выяснилось, что за рулем сидел 15-летний водитель, в салоне также была девушка того же воздуха. В ГИБДД сообщили, что водителя отстранили от управления, а машину отправили на спецавтостоянку.
Из-за стрельбы никто не пострадал, подростка могут поставить на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Отвечать за поступки сына будут и его родители: их могут привлечь по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
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