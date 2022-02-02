Инспектору ГИБДД, сломавшему плечевую кость работающей в уголовном розыске девушке, грозит до десяти лет лишения свободы (Видео)
Инспектора ГИБДД подозревают в превышении должностных полномочий, дело возбуждено по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий с причинением тяжких последствий»). Санкции этой статьи предусматривают в качестве наказания до десяти лет лишения свободы.
В СК сообщили, что «по версии следствия, в помещении отдела полиции в ночь на 1 февраля разгорелся конфликт с оперуполномоченным уголовного розыска этого отдела». Сообщается, что подозреваемый во время ссоры с силой толкнул девушку, в результате чего она ударилась спиной и головой о стену.
Затем сотрудник ГИБДД повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, причинив потерпевшей физическую боль и закрытый перелом левой плечевой кости. Сейчас полицейского задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как пишет издание «Фонтанки», конфликт начался в 22:45 31 января на служебной парковке 37-го отдела полиции. 24-летняя сотрудница уголовного розыска Алена Юдина сделала замечание припарковавшимся сотрудникам ГИБДД Дмитрию Перенюку и Александру Колесникову.
Они догнали Юдину в дежурной части, потребовали предъявить служебное удостоверение, после чего пригрозили рапортом об оскорблении сотрудника ГИБДД при исполнении. Позже появилось видео, на котором был запечатлен конфликт.
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