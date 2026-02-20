Парковка у подъезда больше не гарантирует безопасность — новые проверки удивляют всех

20 февраля 2026, 21:48
Инспекторы ГАИ начали массово штрафовать водителей во дворах жилых домов
Водителей ждут неожиданные проверки во дворах. Штрафы выписывают даже за привычные действия. Новые правила удивляют многих. Узнайте, что теперь грозит за парковку у дома.
Многие автомобилисты привыкли считать дворовую территорию зоной комфорта, где можно оставить машину без опасений. Однако в последние месяцы ситуация резко изменилась: инспекторы ГАИ все чаще появляются во дворах и фиксируют нарушения, которые раньше оставались без внимания. Как сообщает njcar.ru, теперь даже стоянка у собственного подъезда может обернуться штрафом.
Водители часто воспринимают двор как продолжение своей квартиры, уверены, что могут свободно парковаться и заезжать в любое время. Но с точки зрения закона дворовая территория - это часть дорожной инфраструктуры, где действуют все правила дорожного движения. Незнание или игнорирование этих норм приводит к неприятным последствиям.
Одно из самых распространенных нарушений - проезд под знаком 3.1, запрещающим въезд. Неважно, являетесь ли вы жителем дома или просто приехали в гости: если установлен этот знак, въезд запрещен для всех. За нарушение предусмотрен штраф, который может достигать нескольких тысяч рублей, в зависимости от региона и обстоятельств.
Еще более серьезные последствия ждут тех, кто после запрещенного въезда оказывается на встречной полосе. В этом случае наказание может быть не только денежным, но и привести к лишению водительских прав на срок до полугода. Для многих это становится настоящим шоком, ведь мало кто ожидает столь строгих мер именно во дворе.
Нередко водители заезжают на тротуары или газоны, считая, что это незначительное нарушение. Однако даже если автомобиль оказался на газоне одним колесом, инспекторы фиксируют это и выписывают штраф. В большинстве городов сумма составляет около 1000 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге - до 3000 рублей.
Проезд под знаком 3.2, ограничивающим движение транспорта, также часто игнорируется. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей, а в мегаполисах - до 3000 рублей. Парковка рядом с детскими или спортивными площадками может обойтись в сумму от 500 до 2500 рублей, особенно если машина мешает проезду других транспортных средств.
Особое внимание инспекторы уделяют участкам с бело-красной разметкой у подъездов. Эти зоны предназначены для экстренных служб, и оставлять там автомобиль категорически запрещено. За подобное нарушение штраф может достигать 3000 рублей.
Кроме того, во дворах запрещено проводить любые ремонтные работы с автомобилем. Даже простая замена масла или шин может стать поводом для административного взыскания - сумма штрафа варьируется от 100 до 500 рублей.
Таким образом, привычка парковаться у дома без оглядки на знаки и разметку теперь может обернуться серьезными финансовыми потерями. Водителям стоит внимательнее относиться к правилам даже на, казалось бы, «своей» территории.
