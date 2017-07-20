20 июля 2017, 15:27
Инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины на дороге
Пять лет назад сотрудникам Госавтоинспекции запретили останавливать автомобили вне стационарных постов. Это было сделано с целью упразднить вымогательства со стороны полицейских. Теперь инспекторы снова получили право на любую остановку машин.
Инициатива объясняется тем, что в России стало больше происходить аварий с участием автобусов. Общее число пассажиров, погибших по вине водителей автобусов, выросло на 21%. Именно поэтому в МВД приняли решение позволить внезапную остановку транспортных средств вне постов ДПС. Снятие запрета заодно и коснулось легковых автомобилей.
Сообщества автомобилистов опасаются ситуаций, когда сотрудники Госавтоинспекции в целях вымогания денег начинают высматривать в машине мелкие нарушения. Как урегулировать этот момент, власти пока не придумали.
Норма должна была заработать еще с 1 апреля, но в МВД решили доработать ведомственный регламент. Минтранс также разработает ряд мер для снижения аварийности.
Плюсы и минусы
|Дополнительный контроль водителям автобусов не помешает.
|Инициатива может спровоцировать рост коррупции.
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