Почему этот автодом может стать идеальным выбором для дальних поездок – особенности, которые удивляют

Интегрированный автодом Carthago Malibu I 410 DB 2022: комфорт и стиль для путешествий

В продаже появился автодом Malibu I 410 DB 2022 года. Немецкое качество, продуманная планировка и современное оснащение. Внутри - простор, уют и технологии для автономных путешествий.

При рассмотрении предложений на рынке автодомов выделяется модель Carthago Malibu I 410 DB 2022 года. Продуманная планировка создает комфортные условия для проживания. Французская кровать размером 1,4 на 2 метра и дополнительная откидная кровать обеспечивают размещение до четырех человек. Зона отдыха с поворотными креслами организует пространство для приема гостей или отдыха.

Фото: auto.drom.ru

Кухонный блок оборудован плитой, мойкой и вместительным холодильником, работающим от разных типов питания, что позволяет готовить в условиях автономного существования. Санузел реализован по схеме раздельного расположения душа и туалета, что повышает удобство. Просторный багажный отсек способен вместить крупногабаритные предметы вроде велосипедов.

Фото: auto.drom.ru

Оснащение включает автоматическую газовую систему и отопление Truma для всесезонного использования. Панорамное лобовое стекло улучшает обзор. Наличие солнечной панели, системы автономного энергоснабжения, кондиционера, навигации, камеры заднего вида и спутниковой антенны повышает уровень комфорта. Утепленный бак, двойной пол, маркиза и багажные люки дополняют функциональность.

Габаритные размеры составляют 6,71 м в длину, 2,27 м в ширину и 2,94 м в высоту. Управление возможно при наличии водительского удостоверения категории B. Техническая часть представлена дизельным двигателем объемом 2,2 литра и мощностью 140 л.с. в сочетании с механической коробкой передач и передним приводом. Пробег заявлен на уровне 70 тысяч километров. Рулевое управление расположено слева.