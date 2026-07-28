Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

28 июля 2026, 08:39

95% точности и 20 000 заправок: раскрываем фишки интерактивной карты АЗС от Авито Авто

95% точности и 20 000 заправок: раскрываем фишки интерактивной карты АЗС от Авито Авто

Заправка без сюрпризов: Авито Авто запустил карту с реальными ценами и наличием топлива

95% точности и 20 000 заправок: раскрываем фишки интерактивной карты АЗС от Авито Авто

Авито Авто представила сервис, который позволяет отслеживать наличие и стоимость топлива на более чем 20 тысячах заправок по всей стране. Пользователи могут не только выбирать подходящую АЗС, но и сразу оплачивать топливо через партнерский сервис. Важно, что карта учитывает реальные данные и пользовательские отметки, а также использует искусственный интеллект для повышения точности.

Авито Авто представила сервис, который позволяет отслеживать наличие и стоимость топлива на более чем 20 тысячах заправок по всей стране. Пользователи могут не только выбирать подходящую АЗС, но и сразу оплачивать топливо через партнерский сервис. Важно, что карта учитывает реальные данные и пользовательские отметки, а также использует искусственный интеллект для повышения точности.

Платформа Авито Авто внедрила интерактивную карту АЗС, которая помогает автомобилистам быстро находить заправки с нужным видом топлива и актуальными ценами. Сервис охватывает более 20 тысяч станций по всей России, предоставляя информацию о наличии топлива, ценах и статусе работы каждой АЗС. Пользователи могут не только сравнивать предложения, но и сразу переходить к оплате топлива через партнерский сервис, что заметно ускоряет процесс заправки.

Карта агрегирует данные из нескольких источников: собственные транзакции компании «Передовые платежные решения» (ППР), внешние базы и пользовательские отметки. Искусственный интеллект анализирует эти сведения, чтобы повысить точность прогноза наличия топлива на станциях. Как рассказали 110km.ru в пресс-службе Авито Авто, точность информации превышает 95%, а если по конкретной АЗС поступают свежие данные от корпоративных клиентов, они становятся приоритетными для обновления статуса.

Сервис доступен всем пользователям Авито Авто без отдельной регистрации. Вход в «Карту АЗС» размещен на главной странице платформы в разделе «Сервисы», а также появляется в баннерной ротации. Для частных лиц это удобный инструмент поиска ближайшей заправки, а для корпоративных клиентов - возможность учитывать ограничения по топливным картам и статус доступности станций. При этом карта не заменяет подтверждение фактической выдачи топлива, а служит оперативной подсказкой.

Фото: Авито Авто

ППР ежемесячно обрабатывает свыше 10 миллионов транзакций, что позволяет сервису учитывать не только наличие топлива, но и ценовые параметры, а также ограничения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На карте можно фильтровать АЗС по региону, сети и виду топлива, видеть актуальные цены для физических лиц и количество подходящих станций в выбранном регионе. Это закрывает сразу несколько сценариев: поиск заправки рядом, сравнение цен и оплата топлива онлайн.

Исследование Авито Авто, проведенное в июле 2026 года среди 785 автовладельцев, выявило, что 94% респондентов слышали о сложностях с покупкой топлива, а 75% сталкивались с ними лично. Основные проблемы - очереди (92%), лимиты на выдачу топлива (72%), рост цен (64%) и отсутствие нужного вида топлива (57%). Эти данные подтверждают актуальность нового сервиса, который может снизить часть проблем, связанных с поиском и покупкой топлива.

Ситуация на рынке топлива уже влияет на поведение покупателей. Несмотря на то что 65% опрошенных пока не изменили планы по покупке автомобиля, 24% стали рассматривать более экономичные модели, 21% - машины с низкими затратами на обслуживание, а 17% - варианты с альтернативными двигателями. Среди последних наиболее популярны гибриды (67%), электромобили (49%) и дизельные авто (45%). Это говорит о том, что доступность и стоимость топлива становятся ключевыми факторами при выборе автомобиля.

Если Вы не знали, Авито Авто - один из крупнейших автомобильных сервисов в России, объединяющий миллионы пользователей и предлагающий широкий спектр услуг для автовладельцев. Компания «Передовые платежные решения» (ППР) специализируется на разработке платежных решений для корпоративных автопарков и обслуживает более 120 тысяч корпоративных клиентов. Совместный проект с Авито Авто позволяет интегрировать современные технологии и реальные данные для повышения удобства и прозрачности рынка топлива. Такой подход может стать новым стандартом для цифровых сервисов в автомобильной отрасли.

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