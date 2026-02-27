Что изменится в BMW M5 Neue Klasse 2028 года: iDrive X, Panoramic Vision и зимние испытания в Швеции

27 февраля 2026, 19:41
Интерьер BMW M5 2028: новые технологии и неожиданные решения в салоне
Интерьер BMW M5 2028: новые технологии и неожиданные решения в салоне
BMW готовит обновленный M5 2028 модельного года с революционными изменениями в салоне: новая мультимедийная система iDrive X, панорамный дисплей и свежий дизайн руля. Испытания проходят в суровых условиях Швеции, что подчеркивает серьезность подхода к доработке модели.
Обновление BMW M5 2028 модельного года уже вызывает интерес у поклонников марки и экспертов рынка. Причина проста: производитель решил полностью пересмотреть подход к интерьеру, внедрив сразу несколько технологических новинок, которые раньше были доступны только на концептах или в премиальных версиях других моделей. Это не просто рестайлинг - речь идет о смене парадигмы в восприятии водительского места и взаимодействии с автомобилем.
Главное новшество - появление системы iDrive X, которая приходит на смену привычному цифровому щитку приборов и классическому контроллеру мультимедиа. Теперь управление устройством автомобиля становится еще более интуитивным, информация выводится на панорамный дисплей Panoramic Vision, охватывающий весь вид передней панели. Такой подход не только визуально расширяет пространство, но и делает доступ к данным максимально комфортным для водителя.
В ходе зимних испытаний в Швеции, где температура опускается значительно ниже нуля, инженеры BMW проверяют работоспособность новых решений в экстремальных условиях. На тестах был замечен универсал M5 с обновленным рулевым колесом, позаимствованным у iX3 с пакетом M Sport.
Интересно, что подход к испытаниям и доработке интерьера уже встречался у других производителей. Например, недавно Jeep также провел зимние тесты своего кроссовера, уделяя особое внимание качеству отделки и поведению в холодном климате. Подробнее о том, как проводятся зимние испытания будущих моделей, можно узнать в материале об обновленном Jeep Avenger и его испытаниях в Швеции .
Возвращаясь к BMW, стоит отметить, что Life Cycle Impulse (LCI) для M5 — это не просто косметические изменения. Производитель явно делает ставку на цифровизацию и эргономику, что особенно актуально на фоне растущей конкуренции среди премиальных брендов.
Таким образом, BMW M5 2028 модельного года станет не только мощным и динамичным автомобилем, но и технологическим флагманом, задающим тон для будущих тенденций. Остается следить за дальнейшими новостями и ждать официальной премьеры, чтобы оценить все изменения.
Похожие материалы БМВ
-
24.02.2026, 10:36
BMW M5 Touring 2028: рестайлинг универсала с новым обликом передней части
BMW готовит обновление для M5 Touring 2028 модельного года: универсал получит переработанную переднюю часть и новые дизайнерские решения. Эксперты отмечают, что изменения затронут не только внешний вид, но и техническую составляющую. Почему рестайлинг вызывает интерес у поклонников марки и что это значит для сегмента быстрых универсалов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.02.2026, 17:50
Audi бросает вызов: новый RS5 создан после изучения BMW M5 и нацелен на Mercedes-AMG C63 S E Performance
Audi представила новый RS5, вдохновившись опытом BMW M5 и стремясь обойти Mercedes-AMG C63 S E Performance. Модель обещает уникальное сочетание мощности, комфорта и современных технологий. Эксперты уже обсуждают, сможет ли RS5 изменить баланс сил в сегменте.Читать далее
-
16.02.2026, 18:50
Audi RS6 Avant Concept: новый взгляд на дизайн и вызов для BMW M5 Touring
Свежий рендер Audi RS6 Avant Concept демонстрирует смелое развитие фирменного стиля марки. Модель получила агрессивные арки, тонкие светодиодные фонари и намекает на будущее противостояние с BMW M5 Touring. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
13.02.2026, 06:30
BMW готовит обновленный M5 Touring: первые фото рестайлинга 2028 года на зимних тестах
BMW приступила к испытаниям рестайлингового M5 Touring 2028 года, что говорит о скорых переменах в модельном ряду. Новые стилистические решения и влияние платформы Neue Klasse могут изменить привычный облик спорткара. Эксперты уже обсуждают, как это скажется на будущем бренда.Читать далее
-
30.01.2026, 09:16
BMW M5 Touring 2026: универсал, который бросает вызов Audi RS 6 Avant
BMW впервые за долгое время выпускает сразу две версии M5 - седан и универсал Touring. Новинка нацелена на конкуренцию с обновленным Audi RS 6 Avant и обещает сочетание практичности с настоящей спортивной динамикой. Чем удивит M5 Touring - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.01.2026, 05:08
Сравнение Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63: цифровой взгляд на будущее
Виртуальный художник представил, как могут выглядеть Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63 в 2027 году. В статье - подробности о цифровых прототипах, особенностях новых гибридных систем и неожиданных дизайнерских решениях, которые могут изменить представление о премиальных спортседанах.Читать далее
-
06.01.2026, 05:45
Как изменится BMW M5 после рестайлинга: новые детали экстерьера и техника
BMW готовит обновленный M5 с широкой решеткой радиатора и переработанными фарами. Задние фонари напоминают будущие модели Neue Klasse. Гибридная силовая установка сохранится, но возможны улучшения. Премьера ожидается в 2026 году, а продажи стартуют в 2027.Читать далее
-
03.12.2025, 14:49
G-Power превратил BMW M5 F90 в монстра мощностью 820 сил
G-Power создал уникальный апгрейд для BMW M5 F90. Мощность выросла до 820 л.с. и 1000 Нм. Это не просто тюнинг, а настоящая альтернатива новым M5. В статье расскажем о ценах, вариантах доработок и возможностях для владельцев.Читать далее
-
17.11.2025, 07:43
Виртуальный тюнинг нового BMW M5: агрессивный обвес и провокационный стиль
Виртуальный проект BMW M5 нового поколения получил массивный обвес и необычные детали. Дизайн поражает смелостью и вызывает споры среди поклонников марки. Внешний вид машины не имеет аналогов в реальности. Узнайте, как изменился культовый седан в цифровой версии.Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
24.02.2026, 10:36
BMW M5 Touring 2028: рестайлинг универсала с новым обликом передней части
BMW готовит обновление для M5 Touring 2028 модельного года: универсал получит переработанную переднюю часть и новые дизайнерские решения. Эксперты отмечают, что изменения затронут не только внешний вид, но и техническую составляющую. Почему рестайлинг вызывает интерес у поклонников марки и что это значит для сегмента быстрых универсалов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.02.2026, 17:50
Audi бросает вызов: новый RS5 создан после изучения BMW M5 и нацелен на Mercedes-AMG C63 S E Performance
Audi представила новый RS5, вдохновившись опытом BMW M5 и стремясь обойти Mercedes-AMG C63 S E Performance. Модель обещает уникальное сочетание мощности, комфорта и современных технологий. Эксперты уже обсуждают, сможет ли RS5 изменить баланс сил в сегменте.Читать далее
-
16.02.2026, 18:50
Audi RS6 Avant Concept: новый взгляд на дизайн и вызов для BMW M5 Touring
Свежий рендер Audi RS6 Avant Concept демонстрирует смелое развитие фирменного стиля марки. Модель получила агрессивные арки, тонкие светодиодные фонари и намекает на будущее противостояние с BMW M5 Touring. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
13.02.2026, 06:30
BMW готовит обновленный M5 Touring: первые фото рестайлинга 2028 года на зимних тестах
BMW приступила к испытаниям рестайлингового M5 Touring 2028 года, что говорит о скорых переменах в модельном ряду. Новые стилистические решения и влияние платформы Neue Klasse могут изменить привычный облик спорткара. Эксперты уже обсуждают, как это скажется на будущем бренда.Читать далее
-
30.01.2026, 09:16
BMW M5 Touring 2026: универсал, который бросает вызов Audi RS 6 Avant
BMW впервые за долгое время выпускает сразу две версии M5 - седан и универсал Touring. Новинка нацелена на конкуренцию с обновленным Audi RS 6 Avant и обещает сочетание практичности с настоящей спортивной динамикой. Чем удивит M5 Touring - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.01.2026, 05:08
Сравнение Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63: цифровой взгляд на будущее
Виртуальный художник представил, как могут выглядеть Audi RS6, BMW M5 и Mercedes-AMG E63 в 2027 году. В статье - подробности о цифровых прототипах, особенностях новых гибридных систем и неожиданных дизайнерских решениях, которые могут изменить представление о премиальных спортседанах.Читать далее
-
06.01.2026, 05:45
Как изменится BMW M5 после рестайлинга: новые детали экстерьера и техника
BMW готовит обновленный M5 с широкой решеткой радиатора и переработанными фарами. Задние фонари напоминают будущие модели Neue Klasse. Гибридная силовая установка сохранится, но возможны улучшения. Премьера ожидается в 2026 году, а продажи стартуют в 2027.Читать далее
-
03.12.2025, 14:49
G-Power превратил BMW M5 F90 в монстра мощностью 820 сил
G-Power создал уникальный апгрейд для BMW M5 F90. Мощность выросла до 820 л.с. и 1000 Нм. Это не просто тюнинг, а настоящая альтернатива новым M5. В статье расскажем о ценах, вариантах доработок и возможностях для владельцев.Читать далее
-
17.11.2025, 07:43
Виртуальный тюнинг нового BMW M5: агрессивный обвес и провокационный стиль
Виртуальный проект BMW M5 нового поколения получил массивный обвес и необычные детали. Дизайн поражает смелостью и вызывает споры среди поклонников марки. Внешний вид машины не имеет аналогов в реальности. Узнайте, как изменился культовый седан в цифровой версии.Читать далее