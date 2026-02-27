Что изменится в BMW M5 Neue Klasse 2028 года: iDrive X, Panoramic Vision и зимние испытания в Швеции

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

27 февраля 2026, 19:41

Интерьер BMW M5 2028: новые технологии и неожиданные решения в салоне

BMW готовит обновленный M5 2028 модельного года с революционными изменениями в салоне: новая мультимедийная система iDrive X, панорамный дисплей и свежий дизайн руля. Испытания проходят в суровых условиях Швеции, что подчеркивает серьезность подхода к доработке модели.

Обновление BMW M5 2028 модельного года уже вызывает интерес у поклонников марки и экспертов рынка. Причина проста: производитель решил полностью пересмотреть подход к интерьеру, внедрив сразу несколько технологических новинок, которые раньше были доступны только на концептах или в премиальных версиях других моделей. Это не просто рестайлинг - речь идет о смене парадигмы в восприятии водительского места и взаимодействии с автомобилем.

Главное новшество - появление системы iDrive X, которая приходит на смену привычному цифровому щитку приборов и классическому контроллеру мультимедиа. Теперь управление устройством автомобиля становится еще более интуитивным, информация выводится на панорамный дисплей Panoramic Vision, охватывающий весь вид передней панели. Такой подход не только визуально расширяет пространство, но и делает доступ к данным максимально комфортным для водителя.

В ходе зимних испытаний в Швеции, где температура опускается значительно ниже нуля, инженеры BMW проверяют работоспособность новых решений в экстремальных условиях. На тестах был замечен универсал M5 с обновленным рулевым колесом, позаимствованным у iX3 с пакетом M Sport. 

Интересно, что подход к испытаниям и доработке интерьера уже встречался у других производителей. Например, недавно Jeep также провел зимние тесты своего кроссовера, уделяя особое внимание качеству отделки и поведению в холодном климате. Подробнее о том, как проводятся зимние испытания будущих моделей, можно узнать в материале об обновленном Jeep Avenger и его испытаниях в Швеции .

Возвращаясь к BMW, стоит отметить, что Life Cycle Impulse (LCI) для M5 — это не просто косметические изменения. Производитель явно делает ставку на цифровизацию и эргономику, что особенно актуально на фоне растущей конкуренции среди премиальных брендов.

Таким образом, BMW M5 2028 модельного года станет не только мощным и динамичным автомобилем, но и технологическим флагманом, задающим тон для будущих тенденций. Остается следить за дальнейшими новостями и ждать официальной премьеры, чтобы оценить все изменения.

Упомянутые модели: BMW M5 (от 9 080 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
