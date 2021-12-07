Интерьер для Aurus будут делать в «проклятом месте»
Фото: РИА Новости
Как сообщает паблик «Русский автомобиль» со ссылкой на пресс-службу ФРП, на предприятии наладят автоматизированную покраску не менее 4,5 млн изделий в год: внутренних и наружных дверных ручек, ложемента (подкладок) багажника, крыши, панели радиоприемника, щитков панели приборов. В настоящий момент все эти изделия изготавливаются с использованием ручных операций.
Отмечается, что «Аутокомпонент Инжиниринг» – давний поставщик элементов интерьера для крупнейших российских автозаводов, а автоматизация производства позволит повысить качество выпускаемой продукции. Только почему-то вспоминается старый анекдот про «проклятое место» и безуспешные попытки выпускать «Мерседесы» на бывшем заводе АвтоВАЗа, когда на выходе неизменно получались «Жигули».
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