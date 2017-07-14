14 июля 2017, 10:45

Интерьер Lada Vesta SW рассекречен официально

Стали известны подробности об интерьере нового отечественного универсала Lada Vesta SW. Автомобиль получит подлокотник между передними креслами, а также подогрев задних кресел и USB-порт для пассажиров второго ряда. Правда, последняя опция предложена для более дорогих исполнений.
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  Интерьер Lada Vesta SW рассекречен официально ВАЗ Lada Vesta Интерьер Lada Vesta SW рассекречен официально ВАЗ Lada Vesta Интерьер Lada Vesta SW рассекречен официально
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ВАЗ Lada Vesta
Выпускается с 2015 г.
Новый от 529 000 до 760 000 Р
Объявлений: 1164
Отзывов: 1
В отделке салона использованы оранжевые акценты: они присутствуют на креслах, центральной консоли и приборной панели. В перечень оборудования входят климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, мультимедийная система с тачскрином, а также бортовой компьютер.

Внушительный объем имеет багажник российского универсала. Он составляет 408 литров при загрузке под шторку. Дополнительные 95 литров пространства имеются под полом, а при сложенных спинках кресел количество свободного пространства вырастает до 825 литров.

В багажнике универсала также имеется несколько крючков для крепления вещей, три сетки, ниша с креплением для 5-литровой канистры, карман для хранения мелочей и закрывающееся отделение. В продажу на российский авторынок новая модель «АвтоВАЗа» выйдет до конца текущего года.

Новинки и концепт кары Lada Лада Веста

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Комментарии
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Отзывы по теме
Стартовая стоимость Lada Vesta составляет 514 000 рублей
купил весту!570тыс.просторнее чем корейцы там всякие поло и спереди и сзади.по управляемости тоже обыгрывает корейцев (у сестренки соляра) разгон-торможение на четверу твердую.видок ваще классный.а не понравилось...при прохождении ям и ухабов подвеска гремит хотя машина даже не шелохнется.проехал примерно ...
ilgizar239
Как стартовали продажи Lada Vesta?
А по-моему, Веста - очень интересная машина. Кто сидел в Солярисе или Рио на заднем сиденье? Там же элементарно ноги некуда девать, уши прижаты коленками! А стоят они с двигателем 1,4 как Веста с 1,6! Да, мощность близкая, но крутящий момент не тот. А если захочется комплектацию побогаче? И Солярис, ...
Сергей
Cтартовало производство светотехники для Lada Vesta
Новость дня: "Машина с душком: рабочий перднул сидя в салоне Лада Веста"
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Интерьер Lada Vesta SW рассекречен официально
{{model_6176}} В отделке салона использованы оранжевые акценты: они присутствуют на креслах, центральной консоли и приборной панели. В перечень оборудования входят климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, мультимедийная система с тачскрином, а также бортовой компьютер.Внушительный объем имеет багажник российского универсала. Он составляет 408 литров при загрузке под шторку. Дополнительные 95 литров пространства имеются под полом, а при сложенных спинках кресел количество свободного пространства вырастает до 825 литров.В багажнике универсала также имеется несколько крючков для крепления вещей, три сетки, ниша с креплением для 5-литровой канистры, карман для хранения мелочей и закрывающееся отделение. В продажу на российский авторынок новая модель «АвтоВАЗа» выйдет до конца текущего года.
2017-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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