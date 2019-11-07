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7 ноября 2019, 20:47

Интерьер новой Skoda Octavia рассекретили накануне премьеры

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Фото: motor.es
Накануне компания Skoda опубликовала эскизы интерьера новой Octavia, а сегодня в Сеть выложили шпионские снимки «живого» автомобиля. Новинка получит двиухспицевый руль, цифровую приборную панель, большой экран медиасистемы. На смену традиционному рычагу КПП придет джойстик.
Интерьер новой Skoda Octavia рассекретили накануне премьеры

Фото: Skoda

Интерьер новой Skoda Octavia рассекретили накануне премьеры

Фото: motor.es

Интерьер новой Skoda Octavia рассекретили накануне премьеры

Фото: motor.es

Интерьер новой Skoda Octavia рассекретили накануне премьеры

Фото: motor.es

Интерьер новой Skoda Octavia рассекретили накануне премьеры
Интерьер новой Skoda Octavia рассекретили накануне премьеры
Интерьер новой Skoda Octavia рассекретили накануне премьеры
Интерьер новой Skoda Octavia рассекретили накануне премьеры
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Публике Skoda Octavia четвертого поколения представят через 4 дня. По этому случаю 11 ноября в Праге организуют торжественное мероприятие. Новинка настолько притягивает внимание, что едва ли не каждый день в Сети появляются новые шпионские снимки. Нынешняя серия сделана на заводе во время отладки оборудования новой Octavia. Теперь мы можем сравнить дизайнерский эскиз с изображениями реального автомобиля.

Интерьер новой Octavia выглядит намного более современно по сравнению с предшественником. Появилась полностью цифровая настраиваемая панель приборов, на которую помимо показаний спидометра, тахометра и бортовых систем можно будет вывести полноцветные навигационные карты. Крупный широкоформатный безрамочный экран медиасистемы, по всей видимости, предложат в топовых комплектациях. 

Кроме того, новая «Октавия» получит двухспицевое колесо с толстым ободом и мощными приливами под хват в верхних секторах. Вместо привычного рычага коробки передач установят небольшой электронный переключатель «робота» DSG. Версии с «механикой» сохранят традиционную «ручку». Впервые в список оснащения войдет трехзонный климат-контроль Climatronic.


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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
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Интерьер новой Skoda Octavia рассекретили накануне премьеры
{{material_128025}}Публике Skoda Octavia четвертого поколения представят через 4 дня. По этому случаю 11 ноября в Праге организуют торжественное мероприятие. Новинка настолько притягивает внимание, что едва ли не каждый день в Сети появляются новые шпионские снимки. Нынешняя серия сделана на заводе во время отладки оборудования новой Octavia. Теперь мы можем сравнить дизайнерский эскиз с изображениями реального автомобиля.Интерьер новой Octavia выглядит намного более современно по сравнению с предшественником. Появилась полностью цифровая настраиваемая панель приборов, на которую помимо показаний спидометра, тахометра и бортовых систем можно будет вывести полноцветные навигационные карты. Крупный широкоформатный безрамочный экран медиасистемы, по всей видимости, предложат в топовых комплектациях. Кроме того, новая «Октавия» получит двухспицевое колесо с толстым ободом и мощными приливами под хват в верхних секторах. Вместо привычного рычага коробки передач установят небольшой электронный переключатель «робота» DSG. Версии с «механикой» сохранят традиционную «ручку». Впервые в список оснащения войдет трехзонный климат-контроль Climatronic.
2019-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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