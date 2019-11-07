7 ноября 2019, 20:47
Интерьер новой Skoda Octavia рассекретили накануне премьеры
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Фото: motor.es
Накануне компания Skoda опубликовала эскизы интерьера новой Octavia, а сегодня в Сеть выложили шпионские снимки «живого» автомобиля. Новинка получит двиухспицевый руль, цифровую приборную панель, большой экран медиасистемы. На смену традиционному рычагу КПП придет джойстик.
Фото: Skoda
Фото: motor.es
Фото: motor.es
Фото: motor.es
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Интерьер новой Octavia выглядит намного более современно по сравнению с предшественником. Появилась полностью цифровая настраиваемая панель приборов, на которую помимо показаний спидометра, тахометра и бортовых систем можно будет вывести полноцветные навигационные карты. Крупный широкоформатный безрамочный экран медиасистемы, по всей видимости, предложат в топовых комплектациях.
Кроме того, новая «Октавия» получит двухспицевое колесо с толстым ободом и мощными приливами под хват в верхних секторах. Вместо привычного рычага коробки передач установят небольшой электронный переключатель «робота» DSG. Версии с «механикой» сохранят традиционную «ручку». Впервые в список оснащения войдет трехзонный климат-контроль Climatronic.
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