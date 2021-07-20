Интерьер новой Toyota Tundra раскрыт фотошпионами
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Фото: autoblog.com
Скупые изображения ранее демонстрировали лобовое стекло, зеркало заднего вида, солнцезащитные козырьки, рулевое колесо и приборную панель с центральным информационно-развлекательным экраном нового пикапа Toyota Tundra.
Автомобиль получит панорамный люк на крыше, по крайней мере, в некоторых комплектациях. Новые шпионские фотографии дают немного больше информации о интерьере Tundra следующего поколения.
Основываясь на сравнительно небольшом размере информационно-развлекательного экрана и группы механических датчиков, можно предположить, что именно эта Тундра не из максимальной комплектации.
В дизайне интерьера присутствует большое количество блестящего черного и матового серебристого пластика, материалов, которые были популярны десять лет назад. Правда, компоновка стала более эргономичной, чем в нынешнем грузовике, у которого большое количество кнопок и циферблатов расположены довольно далеко от водителя.
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