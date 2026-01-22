Салон Zeekr 8X показали раньше срока – что скрывает новинка?

22 января 2026, 13:35
Интерьер Zeekr 8X раскрыт до премьеры: новые фото удивили автолюбителей
В сеть попали снимки салона Zeekr 8X до старта продаж. Дизайн и оснащение удивили даже скептиков. Ожидания от новинки растут. Впервые раскрыты детали интерьера и технологий. Официальный запуск только в 2026 году.
В автомобильном мире редко случаются такие утечки, которые вызывают настоящий ажиотаж среди поклонников современных технологий и дизайна. Но именно это произошло с Zeekr 8X: еще до того как автомобиль был представлен широкой публике в Китае, в распоряжении общественности оказалось официальное видео. интерьера. Оно позволили впервые оценить, каким будет салон одной из самых ожидаемых новинок ближайших лет.
Внутри Zeekr 8X сразу бросается в глаза фирменный стиль бренда, дополненный свежими решениями. Центральное место занимает объединенный в единую панель дуэт экранов, который формирует современный информационно-развлекательный комплекс. Такое решение уже стало визитной карточкой премиальных моделей, но здесь оно выглядит особенно гармонично. В передней части салона разместились два подстаканника, площадка для беспроводной зарядки смартфона и лаконичный рычаг переключения передач. Все элементы выполнены с явным акцентом на эргономику и комфорт.
Второй ряд сидений не менее впечатляет: пространство для пассажиров увеличено, а на потолке установлен крупный экран, который явно рассчитан на развлечения в дальней дороге. Такое оснащение редко встречается даже в более дорогих сегментах, что подчеркивает амбиции Zeekr 8X занять особое место на рынке.
Еще одна деталь, которая не осталась незамеченной на опубликованных снимках, - лидар, установленный на крыше. Его наличие говорит о серьезной интеграции передовых систем помощи водителю. Zeekr явно делает ставку на безопасность и автономность, что становится все более актуальным трендом в индустрии.
Габариты автомобиля внушают уважение: длина составляет 5100 мм, ширина - 1998 мм, высота - 1780 мм, а колесная база достигает 3069 мм. Это обещает простор не только для водителя, но и для всех пассажиров. Под капотом - гибридная электрическая установка, аналогичная той, что используется в Zeekr 9X. Максимальная скорость заявлена на уровне 220 км/ч, что для гибрида весьма впечатляюще.
Особое внимание заслуживает опциональная батарея емкостью 70 кВт⋅ч. На одном заряде по циклу WLTC автомобиль способен преодолеть 328 км, а по более лояльному китайскому стандарту CLTC - свыше 400 км. Это делает Zeekr 8X не просто стильным, но и практичным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения без частых остановок на зарядку.
Появление этих снимков до официальной премьеры подогрело интерес к новинке. Zeekr 8X уже сейчас обсуждают как потенциального лидера в своем классе, а его интерьер - как пример того, каким должен быть современный автомобиль. Остается только ждать старта продаж, который намечен на первый квартал 2026 года, чтобы увидеть, оправдаются ли столь высокие ожидания.
