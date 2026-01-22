Салон Zeekr 8X показали раньше срока – что скрывает новинка?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

22 января 2026, 13:35

Интерьер Zeekr 8X раскрыт до премьеры: новые фото удивили автолюбителей

Интерьер Zeekr 8X раскрыт до премьеры: новые фото удивили автолюбителей

Салон Zeekr 8X показали раньше срока – что скрывает новинка?

Интерьер Zeekr 8X раскрыт до премьеры: новые фото удивили автолюбителей

В сеть попали снимки салона Zeekr 8X до старта продаж. Дизайн и оснащение удивили даже скептиков. Ожидания от новинки растут. Впервые раскрыты детали интерьера и технологий. Официальный запуск только в 2026 году.

В сеть попали снимки салона Zeekr 8X до старта продаж. Дизайн и оснащение удивили даже скептиков. Ожидания от новинки растут. Впервые раскрыты детали интерьера и технологий. Официальный запуск только в 2026 году.

В автомобильном мире редко случаются такие утечки, которые вызывают настоящий ажиотаж среди поклонников современных технологий и дизайна. Но именно это произошло с Zeekr 8X: еще до того как автомобиль был представлен широкой публике в Китае, в распоряжении общественности оказалось официальное видео. интерьера. Оно позволили впервые оценить, каким будет салон одной из самых ожидаемых новинок ближайших лет.

Внутри Zeekr 8X сразу бросается в глаза фирменный стиль бренда, дополненный свежими решениями. Центральное место занимает объединенный в единую панель дуэт экранов, который формирует современный информационно-развлекательный комплекс. Такое решение уже стало визитной карточкой премиальных моделей, но здесь оно выглядит особенно гармонично. В передней части салона разместились два подстаканника, площадка для беспроводной зарядки смартфона и лаконичный рычаг переключения передач. Все элементы выполнены с явным акцентом на эргономику и комфорт.

Фото: Zeekr

Второй ряд сидений не менее впечатляет: пространство для пассажиров увеличено, а на потолке установлен крупный экран, который явно рассчитан на развлечения в дальней дороге. Такое оснащение редко встречается даже в более дорогих сегментах, что подчеркивает амбиции Zeekr 8X занять особое место на рынке.

Еще одна деталь, которая не осталась незамеченной на опубликованных снимках, - лидар, установленный на крыше. Его наличие говорит о серьезной интеграции передовых систем помощи водителю. Zeekr явно делает ставку на безопасность и автономность, что становится все более актуальным трендом в индустрии.

Габариты автомобиля внушают уважение: длина составляет 5100 мм, ширина - 1998 мм, высота - 1780 мм, а колесная база достигает 3069 мм. Это обещает простор не только для водителя, но и для всех пассажиров. Под капотом - гибридная электрическая установка, аналогичная той, что используется в Zeekr 9X. Максимальная скорость заявлена на уровне 220 км/ч, что для гибрида весьма впечатляюще.

Фото: Zeekr

Особое внимание заслуживает опциональная батарея емкостью 70 кВт⋅ч. На одном заряде по циклу WLTC автомобиль способен преодолеть 328 км, а по более лояльному китайскому стандарту CLTC - свыше 400 км. Это делает Zeekr 8X не просто стильным, но и практичным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения без частых остановок на зарядку.

Появление этих снимков до официальной премьеры подогрело интерес к новинке. Zeekr 8X уже сейчас обсуждают как потенциального лидера в своем классе, а его интерьер - как пример того, каким должен быть современный автомобиль. Остается только ждать старта продаж, который намечен на первый квартал 2026 года, чтобы увидеть, оправдаются ли столь высокие ожидания.

Упомянутые марки: Zeekr
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Зикр

Похожие материалы Зикр

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Московская область Тюмень Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться