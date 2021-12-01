Интересные факты о BMW, которые все забыли
Создатели самолетных двигателей
Известный всему миру производитель машин, был создан в 1916 году для производства авиационных двигателей. Первый из них, BMW Illa, был готов уже в 1917 году, именно эти двигатели устанавливались на немецкие самолеты в Первую Мировую войну. Свою первую машину компания выпустила только в 1928 году.
Что скрывается за аббревиатурой и логотипом
Эти три буквы и логотип бренда узнает почти каждый, но мало кто сможет сказать – что они означают? BMW расшифровывается как Bayerische Motoren Werke GmbH, и означает Баварский мотозавод. О связи бренда с Баварией напоминает и его логотип – он представляет собой бело-голубые цвета баварского флага, откуда родом компания.
Создание одного из первых в мире электромобилей
Свой первый электромобиль BMW представила в 1972 году. Основан он был на модели 1602 и поэтому получил индекс 1602е. Конечно, мощность 1602е не идет ни в какое сравнение с тем, на что способны современные электромобили от BMW. Мотор выдавал 42 л.с., на одном заряде машина могла пройти не более 60 км. Всего было выпущено два таких автомобиля они предназначались для членов оргкомитета Мюнхенской олимпиады 1972 года.
Они продолжают выпуск старых запчастей
Компания BMW ценит всех своих клиентов, даже тех, что владеют машинами 40-х годов! Поэтому на заводах BMW по-прежнему выпускают запчасти для старых моделей.
Их едва не поглотил Mercedes
В конце 50-х годов BMW боролась за выживание, и именно тогда Mercedes предпринял попытку выкупить марку. Тогда сплотились все сотрудники BMW, каждый из них, от разнорабочих до инженеров-конструкторов, купил столько акций компании BMW, сколько мог. Только так они могли гарантировать, что компания сможет продержаться до лучших времен. В итоге нашелся состоятельный инвестор, который помог компании выжить и сохранить независимость, его наследникам до сих пор принадлежит большая доля в капитале BMW.
Они создали Lamborghini... ну, почти
Если вам когда-то казалось, что знаменитый BMW M1 невероятно похож на Lamborghini, знайте – вы не одиноки в этой мысли! Эта модели и правда разительно отличается от всех прочих творений BMW, созданных до или после. Над М1 работал Джорджетто Джуджаро, трудившийся над дизайном DeLorean, обожаемого многими VW Golf, а еще, что удивительно, камеры Nikon D4.
Изначально М1 должна была создаваться при сотрудничестве Lamborghini, но из-за финансовых трудностей всю работу выполняла сама компания BMW. Так что эта легендарная модель целиком заслуга бренда.
Первая машина
Самая первая машина в истории бренда вряд ли покорит вас своим видом и технологиями, к тому же, по сути, она была не их. В качестве образца для первого детища BMW была использована модель British Austin 7, лицензию на ее производство компания купила у Austin, так что имела полное право заняться переработкой оригинала и выпустить авто под собственным брендом.
Наследие BMW
Компания, едва не ставшая жертвой поглощения, спустя годы сама оказалась тем, кто владеет многими известными брендами. В частности, с 1994 по 2001 ей принадлежал Rover Group, производитель Land Rover и Range Rover. Также компания владеет такими знаменитыми британскими производителями автомобилей, как Mini и Rolls-Royce.
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