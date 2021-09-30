Интересный фургон со своей историей: мы нашли альтернативу Volkswagen Bulli
Фото: mercedes
Однако не ими одними располагает данный сегмент - есть и другие легкие коммерческие автомобили, которые до сих пор могут быть интересны любителям классик-каров с большим количеством мест в салоне. Мы отыскали такой вариант. Встречайте, Mercedes-Benz L 206 D – интересный фургон со своей историей.
Каких кровей будете?
В январе 1971 года концерн Daimler-Benz приобрел контрольный пакет акций производителя транспортных средств Hanomag-Henschel. Надо заметить, что с 1969 года компании уже имели некоторые коммерческие и производственные обязательства друг перед другом – в частности, Daimler поставлял некоторым моделям партнера двигатели Mercedes-Benz.
Благодаря новой сделке Daimler плотно вошел в сектор легких коммерческих автомобилей (как сегодня говорят - LCV). При этом первые модели со звездой в логотипе - транспортёры L 206 D и L 207 сошли с конвейера еще в 1970-м. Эти машины базировались на платформе модели Matador от компании Tempo, которая вскоре была приобретена Hanomag-Henschel. Сразу были переименованы и автомобили - они получили заводские индексы F20 - F3. «Мерседесовские» версии отличались от доноров лишь небольшими характеристиками оснащения – их стало больше, и они выглядели, если уместно так заявить, более богато.
В период до 1977 года на L 207 и L 307 устанавливали 60-сильный дизель Mercedes-Benz, а также британский бензиновый двигатель Austin мощностью 70 л.с. Де-факто дизельный двигатель развивал лишь 55 л.с., но производитель округлил мощностную характеристику до 60 «лошадей», так сказать, «для номенклатуры». В 1972 году 60-сильную версию получил фургон L 206 D. Цифра «20» обозначала максимальную массу автомобиля (2 тонны), «6» - 60 лошадиных сил, «D», как все мы понимаем, - наличие дизельного мотора.
Поскольку покупатели Volkswagen Bulli и Ford Transit имели возможность выбора различных кузовных модификаций, включая версии с двойными кабинами, в Mercedes пошли по тому же пути.
Производственных объемов явно не хватало
Стефан Хайде, заместитель главного редактора журнала «Last & Kraft», посвященного историческим коммерческим автомобилям, видит особенность моделей Mercedes в происхождении и технике: «По большому счету, Mercedes-Benz L 206 - это дальнейшее развитие модели Hanomag Matador образца 1963 года, который, в свою очередь, был доработан инженерами Hanomag и с начала 1970-х годов начал выпускаться под звездой Mercedes-Benz».
«По тем временам базовая концепция Matador была удачной, поэтому в Mercedes-Benz решили ее применять и дальше», - говорит Стефан Хайде. - Вот только с производственными объемами как-то не ладилось: выпуск фургонов Mercedes никогда не достигал темпов производства основных конкурентов - Volkswagen Transporter (Bulli), Borgward B611 и Ford Transit. В 1975 году был изготовлен последний фургон под названием Hanomag Henschel, а под названием Mercedes-Benz L 206 производство продолжалось до 1977 года, когда на смену этому семейству пришло другое - Mercedes-Benz TN. Начиная с 1978 года, Daimler включил все предприятия Hanomag-Henschel в список своих филиалов. В общей сложности было собрано 304 000 автомобилей, из них 165 000 ед. – под маркой Mercedes-Benz.
Рынок таких исторических перевозчиков, как Tempo Matador, Hanomag Matador, Hanomag-Henschel F25 или Mercedes L 206/L 207, оказался довольно мал. «Это недооцененные автомобили, которые, к тому же, редко продаются, - говорит Александра Липперт, обозреватель рынка Classic Analytics. - Они не имеют того культа, как, скажем, Volkswagen Bulli, и, если они вообще предлагаются, то продаются за недорого». Неплохо сохранившиеся экземпляры стоят менее 12 000 евро. Исключением из правила могут служить специальные автофургоны Mercedes-Benz L 206 от кузовного ателье Orion.
Среди современных ценителей автостарины особо популярны Volkswagen T практически всех поколений, маленькие Fiat 238 и более крупные Mercedes-Benz L 406 D, L 508 D или L 613 D. При этом большие L 613 D, особенно с широким корпусом, популярны преимущественно среди любителей кемперов. А Ford Transit, в том числе использовавший в качестве топлива газ, был и остается в той же Германии наиболее популярным пассажирским фургоном, к тому же относительно недорогим.
«Пожарные» аукционы
Эти ретро-фургоны сегодня можно найти на порталах по продаже подержанных автомобилей или на аукционах, проводимых государственными органами, такими, как полиция, пожарная служба или Агентство технической помощи (THW). Пожарные расчеты регулярно выставляют на торги спецмашины-опрыскиватели (TSF) Volkswagen Bus, Volkswagen LT или Ford Transit.
Государственные автомобили, как правило, имеют небольшой пробег и всю жизнь хорошо обслуживались. В зависимости от модели и технического состояния, они стоят от 5000 до 8000 евро. За более крупные автомобили из сектора пожаротушения (LF8) придется выложить более 10 000 евро. «Пассажирские «транспортеры», в отличие от пожарных машин, практически не щадили в рамках эксплуатации и поэтому они менее ухожены, - утверждает Александра Липперт. - Основной их «болячкой» являются очаги ржавчины – они встречаются где угодно, и это реальная проблема».
Есть у этих машин и другие «косяки». В большинстве случаев это проблемы с барабанными тормозами, которые выражены по-разному, в зависимости от марки и модели. Если тормоза изношены, оригинальные наборы достать не так просто. Дело в том, что некоторые запасные части просто больше не выпускаются. Дефицитные товары чаще всего преобладают в виде кузовных деталей и стекол. В списке узлов и деталей, на которые следует обращать особое внимание при покупке старых LCV, числятся шины, рулевые валы, стабилизаторы, различного рода уплотнители и подшипники. «Они могут просто рассыпаться со временем», - утверждают представители автосервиса.
Бензиновый или дизельный?
Тем, кто колеблется между бензиновым мотором и дизелем, лучше взять бензиновый двигатель. По словам специалистов, хотя эти агрегаты потребляют немного больше горючего, они дешевле в ремонте. «Капитальный ремонт старинного нагнетательного насоса может стать очень дорогим», - говорит Ханс Герд Браунайзер, специалист по историческим автомобилям Ford, поэтому он рекомендует обратить внимание на Ford Transit III.
Этот LCV имеет рядный 4-цилиндровый мотор с верхним распределительным валом вместо слабого двигателя V4. Данный мотор, по уверению эксперта, можно легко и дешево отремонтировать, а также «вдохнуть» в него еще несколько дополнительных лошадиных сил.
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 9 490 000 РMercedes S-класс 2019 в Москве
- 590 000 РInfiniti M35 2008 в Москве
- 780 000 РSsangYong Kyron 2012 в Москве
- 2 325 000 РLexus NX 2016 в Москве
- 1 530 000 РMazda CX-5 2015 в Москве
- 1 030 000 РChery Tiggo 7 2021 в Москве
- 565 000 РFord Mondeo 2009 в Москве
- 10 500 000 РPorsche Taycan 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий