Гелий-3 за 4 часа вместо 15 тысяч лет: как новый метод Interlune ускоряет подготовку к лунной добыче в 32 миллиона раз

Интерлюн разработал технологию ускоренного внедрения гелия в лунный грунт

Американская компания Interlune из Сиэтла впервые смогла внедрить гелий в имитатор лунного реголита, чтобы испытать свою уникальную технологию добычи гелия-3. Это открывает новые возможности для тестирования лунных экскаваторов и ускоряет разработку оборудования для освоения ресурсов спутника. Важно понять, как это повлияет на рынок и перспективы добычи редких изотопов.

Американская компания Interlune из Сиэтла впервые смогла внедрить гелий в имитатор лунного реголита, чтобы испытать свою уникальную технологию добычи гелия-3. Это открывает новые возможности для тестирования лунных экскаваторов и ускоряет разработку оборудования для освоения ресурсов спутника. Важно понять, как это повлияет на рынок и перспективы добычи редких изотопов.

Инженеры и ученые давно ищут способы применения лунной техники на Земле, но до сих пор попытаться имитировать условия для добычи гелия-3 было практически невозможно. Компания Interlune из Ситла предложила решение, которое может изменить правила игры: удалось сначала внедрить гелий в имитатор лунного реголита, а затем заменить его обратно, что позволяет качественно протестировать оборудование для будущей добычи на Луне.

В лабораторных условиях специалисты использовали вакуумную камеру, где ионизировали и нагнетали гелий, и внедрили его в минерал ильменит - основной носитель гелия-3 в лунном грунте. Этот процесс имитирует воздействие солнечного ветра, но в 32 миллиона раз быстрее, чем в природе: 15 тысяч лет лунной экспозиции удалось сжать до четырех часов. Такой подход позволяет не только ускорить испытания, но и точнее смоделировать реальные условия работы последующих каваторов.

В отличие от традиционных методов, где гелий извлекают при нагреве, Interlune делает камеру на механическую обработку реголита, что позволяет снизить энергозатраты в 10 раз. Новый экскаватор, который разрабатывает компания, сможет перерабатывать до 100 тонн лунного грунта в час, извлекая гелий-3 в непрерывном цикле. Это первый в мире аппарат, ориентированный на внеземные условия.

Компания уже может производить имитатор реголита с гелием в объёмах от граммов до килограммов, что упрощает разработку техники. В будущем планируется добавить в состав водород и использовать другие минералы для захвата гелия. Такой материал будет доступен и другим компаниям, что может ускорить развитие всей области лунной добычи.

Гелий-3 востребован в квантовых компьютерах, в поиске оружия, медицины и безопасности - в чистой термоядерной энергетике. На Земле его почти нет из-за магнитосферы, а на Луне - в избытке. Поэтому интерес к дополнительному огромен: Interlune уже заключила контракты на 500 миллионов долларов с государственными и коммерческими структурами, включая Министерство энергетики США, Maybell Quantum, Bluefors, NSF и Техасскую космическую комиссию.

Однако, несмотря на амбициозные планы и обещания начать поставки уже в следующем году, компания пока только тестирует требуемые условия. Миниатюрная версия экскаватора должна была пройти испытания на ровере Venturi Astrolab FLEX в Хьюстоне, но об опасности пока не сообщалось.

Для российского рынка опыт Interlune может быть особенно полезен: освоение лунных ресурсов становится все более актуальным, а новые методы ускоренного тестирования оборудования позволяют быстрее и дешевле адаптировать технику к реальным миссиям. Если технология подтвердит свою эффективность, она может стать новым стандартом для всей отрасли внеземной добычи.