5 декабря 2017, 15:52
Интернет-агрегаторы такси будут подчиняться закону
Депутатам Госдумы рекомендовали принять в первом чтении документ, согласно которому Интернет-агрегаторы такси обязаны будут выполнять предписания регламента. В частности, их заставят отдавать заказы только легальным работникам такси, имеющим соответствующую лицензию.
За передачу заказа водителю без права осуществления перевозок на агрегатора наложат штраф в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, числиться компании должны будут исключительно на территории России.
Но, прежде всего, в законе появится термин «агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси». Под этим определением будет пониматься юрлицо или ИП, владеющее «софтом» или веб-ресурсом, «осуществляющим коммуникацию между фрахтовщиком и фрахтователем в качестве информационного посредника».
Но, прежде всего, в законе появится термин «агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси». Под этим определением будет пониматься юрлицо или ИП, владеющее «софтом» или веб-ресурсом, «осуществляющим коммуникацию между фрахтовщиком и фрахтователем в качестве информационного посредника».
Плюсы и минусы
|Сократит число таксистов без лицензии.
|Лицензии сейчас легко купить в офисе тех же агрегаторов такси.
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Отзывы по теме
| Кому: Евгений такая же беда
По всем признакам видно, что скопировали Сандеру с разницей в несколько сантиметров. Чем бы дитя не тешилось, только не автопромом. Каждый раз очередной "прорыв" инженерной мысли, который умирает не встав даже на четвереньки.
хоу ответитьч
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