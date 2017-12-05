5 декабря 2017, 15:52

Интернет-агрегаторы такси будут подчиняться закону

Депутатам Госдумы рекомендовали принять в первом чтении документ, согласно которому Интернет-агрегаторы такси обязаны будут выполнять предписания регламента. В частности, их заставят отдавать заказы только легальным работникам такси, имеющим соответствующую лицензию.
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За передачу заказа водителю без права осуществления перевозок на агрегатора наложат штраф в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, числиться компании должны будут исключительно на территории России.
 
Но, прежде всего, в законе появится термин «агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси». Под этим определением будет пониматься юрлицо или ИП, владеющее «софтом» или веб-ресурсом, «осуществляющим коммуникацию между фрахтовщиком и фрахтователем в качестве информационного посредника».
Плюсы и минусы
Сократит число таксистов без лицензии.Лицензии сейчас легко купить в офисе тех же агрегаторов такси.
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Михаил
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По всем признакам видно, что скопировали Сандеру с разницей в несколько сантиметров. Чем бы дитя не тешилось, только не автопромом. Каждый раз очередной "прорыв" инженерной мысли, который умирает не встав даже на четвереньки.
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Интернет-агрегаторы такси будут подчиняться закону
За передачу заказа водителю без права осуществления перевозок на агрегатора наложат штраф в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, числиться компании должны будут исключительно на территории России. Но, прежде всего, в законе появится термин «агрегатор услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковыми такси». Под этим определением будет пониматься юрлицо или ИП, владеющее «софтом» или веб-ресурсом, «осуществляющим коммуникацию между фрахтовщиком и фрахтователем в качестве информационного посредника».
2017-12-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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