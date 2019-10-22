Интервью с Яном Прохазкой, главой марки Skoda в России
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Фото: Skoda
- На презентации модернизированного Superb вы отметили, что россияне не так любят кузов Combi, как это принято в Европе. Мы предпочитаем преимущественно более доступные по цене комплектации и моторы, тяготеем к DSG и переднему приводу. Сохранятся ли эти предпочтения и впредь?
- Начнем с того, что Superb - это автомобиль, у которого нет локальной сборки, то есть мы его ввозим из Чехии. А, значит, платим все существующие налоги, пошлины, утилизационный сбор и т.п. Это, увы, не дает нам возможность устанавливать конкурентоспособную цену на рынке.
- Почему россияне зачастую берут не те комплектации, которые идут «на ура» в Европе? Это вопрос цены и только цены?
- Скорее, это вопрос привычки. У себя на родине мы регулярно перевозим велосипеды, спортинвентарь и т.п. У нас нет того негативного наследия, что был у универсалов в недалеком прошлом. Это – первое. Второе: надо понимать, что очень большое количество продаваемых в Европе универсалов – служебные машины. И фирмы используют разные финансовые инструменты, которые в той же России тяжело идут в силу стоимости денег.
- В этой связи, какую на нашем рынке играют роль кредитные продажи Superb?
- По кредитным схемам мы продаем порядка 2000 машин всех моделей марки в месяц. Это неплохо. И доля Superb здесь невелика.
- Каковы производственные мощности завода в Чехии конкретно по Superb?
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
- На фоне других брендов Skoda в плане продаж относительно неплохо проводит 2019-й. Посему удивительными оказались итоги сентября. Чем объясните -6% к АППГ?
- На родине и, в целом, в Европе Superb используется в качестве такси?
- Да. И в России есть такая практика, правда, задействовано не так много машин.
- А в каршеринге? Про Superb, понятное дело, я не упоминаю.
– Superb и, правда, нет. А вот Octavia и Rapid – да. Только в текущем году мы поставили каршеринговым компаниям порядка 5000 машин, это хороший показатель.
- Когда ожидать свежий Rapid?
- Точный ответ смогу дать через месяц. Это, поверьте, не самый простой вопрос, как может казаться. Пока же отвечу так: автомобиль будет локальной сборки и по хорошей цене.
- Вы уже видели новый Rapid? В плане дизайна, это путь эволюции или мы увидим нечто кардинально новое?
- Отвечу одно: автомобиль будет более современный, нежели актуальное поколение, и более близкий к актуальным моделям Skoda, которые мы сегодня наблюдаем. Чем-то похож на новую Octavia, которая готовится к выходу на мировой рынок.
- «Октавия» появится в России в 2020-м. Это будет первый квартал или позже?
- Такие кроссоверы, как Karoq, в России любят. Он, наверное, обгонит по продажам Kodiaq?
- За первый год продаж, скорее всего, не обгонит, ибо у второго больше моторов и комплектаций. Но со временем будет так, как Вы говорите.
- Справедливости ради следует сказать, что Kodiaq тоже не сразу «выстрелил». Полгода точно машину не замечали...
- Да, во многом потому, что несколько месяцев он поставлялся из Чехии, не было локальной сборки. Специфика нашего производства такова, что моторы, опции и комплектации добавляются постепенно.
- Где будет выпускаться Karoq? Там же, в Нижнем Новгороде?
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
- У импортера есть какие-либо претензии по сборке автомобилей Skoda в России?
- Каких-то серьезных нареканий нет.
- А уже известно техническое вооружение Karoq для России? Хоть частично он будет повторять европейские комплектации?
- Мы можем назвать сейчас моторы, которые будут доступны российскому Karoq?
- Давайте подождем месяц, как я сказал.
- Хорошо. Мы знаем эти моторы по другим Skoda?
- Да, частично знаем.
- Помимо подготовки к местной сборке, вы, наверное, прорабатываете стоимость Karoq. Какой она должна быть к моменту появления автомобиля в продаже?
- Это очень важный вопрос, поэтому мы его постоянно прорабатываем. Уверяю Вас, стоимость SUV будет привлекательной.
- Поменялось ли отношение россиян к бренду Skoda, скажем, за последние 10-15 лет? Раньше ведь все кивали на немецкое «материнство» бренда?
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
- Но вы ведь сами увели в свое время с российского рынка малышку Fabia. Закончился спрос?
- А сегодня такая возможность появилась?
- Сегодня актуален вопрос расходов. У нас есть Rapid, и потому нет необходимости в Fabia.
- То есть ожидать ее возвращения в Россию не стоит?
- Не стоит.
- И заказать у дилера в частном порядке нет никакой возможности?
- Нет. Не забывайте: тут же еще вопрос сертификации автомобиля. У нас хорошо продаются машины от начала цикла жизни до логического завершения. Вспоминаю последние месяцы жизни Yeti. Если бы у нас еще было несколько тысяч машин, мы бы их обязательно распродали. Наша сильная сторона – разумность и правильность производственного цикла моделей.
- Решение о снятии с производства Yeti принималось, поди, непросто?
- Непросто. Но это касается любой другой модели. Если бы Yeti дожил до сегодняшнего дня, он оказался бы старым. Поэтому появился Karoq, и он не продолжение Yeti, как думают многие. Это абсолютно самостоятельная модель, более крупная.
- А разве дело в названии автомобиля? Масса примеров, когда у определенной машины несколько генераций, и она по-прежнему в строю.
- Когда вы увидите Karoq, поймете, почему мы пошли на такой шаг.
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