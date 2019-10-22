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22 октября 2019, 00:45

Интервью с Яном Прохазкой, главой марки Skoda в России

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Фото: Ю. Неверов
В России стартовали продажи обновленного Skoda Superb. Автомобиль нашему покупателю хорошо знаком, он любим и востребован. Правда, в отличие от европейских рынков, у нас своя специфика в плане потребительских предпочтений. Об этом и многом другом мы поговорили с Яном Прохазкой, главой марки Skoda в России.
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

- На презентации модернизированного Superb вы отметили, что россияне не так любят кузов Combi, как это принято в Европе. Мы предпочитаем преимущественно более доступные по цене комплектации и моторы, тяготеем к DSG и переднему приводу. Сохранятся ли эти предпочтения и впредь?

- Начнем с того, что Superb - это автомобиль, у которого нет локальной сборки, то есть мы его ввозим из Чехии. А, значит, платим все существующие налоги, пошлины, утилизационный сбор и т.п. Это, увы, не дает нам возможность устанавливать конкурентоспособную цену на рынке.

Skoda Superb
От 2 л, 190 л.с
Новый от 2 097 000 до 2 680 000 Р
Действительно, основа продаж модели - передний привод с АКПП. Скорее всего, так оно будет и дальше. Несмотря на низкий спрос на версию Combi, собираемся сохранить ее в России, ибо надо учитывать предпочтения т.н. международных клиентов, которые хотят универсал. Это преимущественно корпоративные клиенты, скажем, те же чехи.

- Почему россияне зачастую берут не те комплектации, которые идут «на ура» в Европе? Это вопрос цены и только цены?

- Скорее, это вопрос привычки. У себя на родине мы регулярно перевозим велосипеды, спортинвентарь и т.п. У нас нет того негативного наследия, что был у универсалов в недалеком прошлом. Это – первое. Второе: надо понимать, что очень большое количество продаваемых в Европе универсалов – служебные машины. И фирмы используют разные финансовые инструменты, которые в той же России тяжело идут в силу стоимости денег.

- В этой связи, какую на нашем рынке играют роль кредитные продажи Superb?

- По кредитным схемам мы продаем порядка 2000 машин всех моделей марки в месяц. Это неплохо. И доля Superb здесь невелика.

- Каковы производственные мощности завода в Чехии конкретно по Superb?

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
- Мы собираем ни много ни мало 100 000 машин в год. Из них универсалов - больше половины.

- На фоне других брендов Skoda в плане продаж относительно неплохо проводит 2019-й. Посему удивительными оказались итоги сентября. Чем объясните -6% к АППГ?

Skoda Rapid
От 1.4 л, 125 л.с
Новый от 646 000 до 1 040 000 Р
- В сентябре 2018 года мы продали 7777 автомобилей, а в прошлом месяце - 7341 ед. Причина – чисто технического характера. У нас есть один крупный клиент, который должен был приобрести партию автомобилей в сентябре, но по разным причинам не смог, так что купит в октябре.

- На родине и, в целом, в Европе Superb используется в качестве такси?

- Да. И в России есть такая практика, правда, задействовано не так много машин.

- А в каршеринге? Про Superb, понятное дело, я не упоминаю.

– Superb и, правда, нет. А вот Octavia и Rapid – да. Только в текущем году мы поставили каршеринговым компаниям порядка 5000 машин, это хороший показатель.

- Когда ожидать свежий Rapid?

- Точный ответ смогу дать через месяц. Это, поверьте, не самый простой вопрос, как может казаться. Пока же отвечу так: автомобиль будет локальной сборки и по хорошей цене.

- Вы уже видели новый Rapid? В плане дизайна, это путь эволюции или мы увидим нечто кардинально новое?

- Отвечу одно: автомобиль будет более современный, нежели актуальное поколение, и более близкий к актуальным моделям Skoda, которые мы сегодня наблюдаем. Чем-то похож на новую Octavia, которая готовится к выходу на мировой рынок.

- «Октавия» появится в России в 2020-м. Это будет первый квартал или позже?

Skoda Karoq
От 1.5 л, 150 л.с
- Позже. Мне гораздо легче ответить про Karoq. Покажем его совсем скоро, в декабре, а продажи стартуют в феврале-марте 2020-го. Нам важно запустить его локальное производство, чтобы предложить конкурентную цену.

- Такие кроссоверы, как Karoq, в России любят. Он, наверное, обгонит по продажам Kodiaq?

- За первый год продаж, скорее всего, не обгонит, ибо у второго больше моторов и комплектаций. Но со временем будет так, как Вы говорите.

- Справедливости ради следует сказать, что Kodiaq тоже не сразу «выстрелил». Полгода точно машину не замечали...

- Да, во многом потому, что несколько месяцев он поставлялся из Чехии, не было локальной сборки. Специфика нашего производства такова, что моторы, опции и комплектации добавляются постепенно.

- Где будет выпускаться Karoq? Там же, в Нижнем Новгороде?

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
- Да.

- У импортера есть какие-либо претензии по сборке автомобилей Skoda в России?

- Каких-то серьезных нареканий нет.

- А уже известно техническое вооружение Karoq для России? Хоть частично он будет повторять европейские комплектации?

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- Мы никогда не планировали полностью дублировать европейские комплектации. Причина во многом кроется в экологических моментах.

- Мы можем назвать сейчас моторы, которые будут доступны российскому Karoq?

- Давайте подождем месяц, как я сказал.

- Хорошо. Мы знаем эти моторы по другим Skoda?

- Да, частично знаем.

- Помимо подготовки к местной сборке, вы, наверное, прорабатываете стоимость Karoq. Какой она должна быть к моменту появления автомобиля в продаже?

- Это очень важный вопрос, поэтому мы его постоянно прорабатываем. Уверяю Вас, стоимость SUV будет привлекательной.

- Поменялось ли отношение россиян к бренду Skoda, скажем, за последние 10-15 лет? Раньше ведь все кивали на немецкое «материнство» бренда?

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России

Фото: Skoda

Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
Интервью с Яном Прохазкой главой марки Skoda в России
- Сегодня мотивация не сводится только к тому, что Skoda – часть немецкого концерна. Безусловно, есть люди, которым важна наша причастность к VAG. Но все больше людей, которые идут в салоны покупать конкретно бренд Skoda. Мы видим такую тенденцию: если человек вошел в мир Skoda, то он остается в нем надолго. Люди растут и меняют модели. Им важна практичность, и мы это можем предоставить. Правда, нас сильно ограничивает существующая модельная гамма.

- Но вы ведь сами увели в свое время с российского рынка малышку Fabia. Закончился спрос?

Skoda Fabia
От 1.2 л, 110 л.с
- Проблема в другом. Не было возможности локализовать модель в России.

- А сегодня такая возможность появилась?

- Сегодня актуален вопрос расходов. У нас есть Rapid, и потому нет необходимости в Fabia.

- То есть ожидать ее возвращения в Россию не стоит?

- Не стоит.

- И заказать у дилера в частном порядке нет никакой возможности?

- Нет. Не забывайте: тут же еще вопрос сертификации автомобиля. У нас хорошо продаются машины от начала цикла жизни до логического завершения. Вспоминаю последние месяцы жизни Yeti. Если бы у нас еще было несколько тысяч машин, мы бы их обязательно распродали. Наша сильная сторона – разумность и правильность производственного цикла моделей.

- Решение о снятии с производства Yeti принималось, поди, непросто?

- Непросто. Но это касается любой другой модели. Если бы Yeti дожил до сегодняшнего дня, он оказался бы старым. Поэтому появился Karoq, и он не продолжение Yeti, как думают многие. Это абсолютно самостоятельная модель, более крупная.

- А разве дело в названии автомобиля? Масса примеров, когда у определенной машины несколько генераций, и она по-прежнему в строю.

- Когда вы увидите Karoq, поймете, почему мы пошли на такой шаг.

Беседовал Иван Братуха
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Интервью с Яном Прохазкой, главой марки Skoda в России
- На презентации модернизированного Superb вы отметили, что россияне не так любят кузов Combi, как это принято в Европе. Мы предпочитаем преимущественно более доступные по цене комплектации и моторы, тяготеем к DSG и переднему приводу. Сохранятся ли эти предпочтения и впредь?- Начнем с того, что Superb - это автомобиль, у которого нет локальной сборки, то есть мы его ввозим из Чехии. А, значит, платим все существующие налоги, пошлины, утилизационный сбор и т.п. Это, увы, не дает нам возможность устанавливать конкурентоспособную цену на рынке.{{model_v2_no_show_1170}} Действительно, основа продаж модели - передний привод с АКПП. Скорее всего, так оно будет и дальше. Несмотря на низкий спрос на версию Combi, собираемся сохранить ее в России, ибо надо учитывать предпочтения т.н. международных клиентов, которые хотят универсал. Это преимущественно корпоративные клиенты, скажем, те же чехи. - Почему россияне зачастую берут не те комплектации, которые идут «на ура» в Европе? Это вопрос цены и только цены? - Скорее, это вопрос привычки. У себя на родине мы регулярно перевозим велосипеды, спортинвентарь и т.п. У нас нет того негативного наследия, что был у универсалов в недалеком прошлом. Это – первое. Второе: надо понимать, что очень большое количество продаваемых в Европе универсалов – служебные машины. И фирмы используют разные финансовые инструменты, которые в той же России тяжело идут в силу стоимости денег. - В этой связи, какую на нашем рынке играют роль кредитные продажи Superb?- По кредитным схемам мы продаем порядка 2000 машин всех моделей марки в месяц. Это неплохо. И доля Superb здесь невелика.- Каковы производственные мощности завода в Чехии конкретно по Superb?{{gallery_1743}} - Мы собираем ни много ни мало 100 000 машин в год. Из них универсалов - больше половины. - На фоне других брендов Skoda в плане продаж относительно неплохо проводит 2019-й. Посему удивительными оказались итоги сентября. Чем объясните -6% к АППГ? {{model_v2_no_show_3320}} - В сентябре 2018 года мы продали 7777 автомобилей, а в прошлом месяце - 7341 ед. Причина – чисто технического характера. У нас есть один крупный клиент, который должен был приобрести партию автомобилей в сентябре, но по разным причинам не смог, так что купит в октябре. - На родине и, в целом, в Европе Superb используется в качестве такси?- Да. И в России есть такая практика, правда, задействовано не так много машин.- А в каршеринге? Про Superb, понятное дело, я не упоминаю. – Superb и, правда, нет. А вот Octavia и Rapid – да. Только в текущем году мы поставили каршеринговым компаниям порядка 5000 машин, это хороший показатель. - Когда ожидать свежий Rapid?- Точный ответ смогу дать через месяц. Это, поверьте, не самый простой вопрос, как может казаться. Пока же отвечу так: автомобиль будет локальной сборки и по хорошей цене. - Вы уже видели новый Rapid? В плане дизайна, это путь эволюции или мы увидим нечто кардинально новое?- Отвечу одно: автомобиль будет более современный, нежели актуальное поколение, и более близкий к актуальным моделям Skoda, которые мы сегодня наблюдаем. Чем-то похож на новую Octavia, которая готовится к выходу на мировой рынок.- «Октавия» появится в России в 2020-м. Это будет первый квартал или позже?{{model_v2_no_show_6342}} - Позже. Мне гораздо легче ответить про Karoq. Покажем его совсем скоро, в декабре, а продажи стартуют в феврале-марте 2020-го. Нам важно запустить его локальное производство, чтобы предложить конкурентную цену.- Такие кроссоверы, как Karoq, в России любят. Он, наверное, обгонит по продажам Kodiaq?- За первый год продаж, скорее всего, не обгонит, ибо у второго больше моторов и комплектаций. Но со временем будет так, как Вы говорите.- Справедливости ради следует сказать, что Kodiaq тоже не сразу «выстрелил». Полгода точно машину не замечали...- Да, во многом потому, что несколько месяцев он поставлялся из Чехии, не было локальной сборки. Специфика нашего производства такова, что моторы, опции и комплектации добавляются постепенно.- Где будет выпускаться Karoq? Там же, в Нижнем Новгороде?{{gallery_1744}} - Да. - У импортера есть какие-либо претензии по сборке автомобилей Skoda в России?- Каких-то серьезных нареканий нет.- А уже известно техническое вооружение Karoq для России? Хоть частично он будет повторять европейские комплектации?{{material_127774}} - Мы никогда не планировали полностью дублировать европейские комплектации. Причина во многом кроется в экологических моментах. - Мы можем назвать сейчас моторы, которые будут доступны российскому Karoq?- Давайте подождем месяц, как я сказал. - Хорошо. Мы знаем эти моторы по другим Skoda?- Да, частично знаем.- Помимо подготовки к местной сборке, вы, наверное, прорабатываете стоимость Karoq. Какой она должна быть к моменту появления автомобиля в продаже?- Это очень важный вопрос, поэтому мы его постоянно прорабатываем. Уверяю Вас, стоимость SUV будет привлекательной.- Поменялось ли отношение россиян к бренду Skoda, скажем, за последние 10-15 лет? Раньше ведь все кивали на немецкое «материнство» бренда?{{gallery_1745}} - Сегодня мотивация не сводится только к тому, что Skoda – часть немецкого концерна. Безусловно, есть люди, которым важна наша причастность к VAG. Но все больше людей, которые идут в салоны покупать конкретно бренд Skoda. Мы видим такую тенденцию: если человек вошел в мир Skoda, то он остается в нем надолго. Люди растут и меняют модели. Им важна практичность, и мы это можем предоставить. Правда, нас сильно ограничивает существующая модельная гамма.- Но вы ведь сами увели в свое время с российского рынка малышку Fabia. Закончился спрос?{{model_v2_no_show_1946}} - Проблема в другом. Не было возможности локализовать модель в России. - А сегодня такая возможность появилась? - Сегодня актуален вопрос расходов. У нас есть Rapid, и потому нет необходимости в Fabia.- То есть ожидать ее возвращения в Россию не стоит?- Не стоит. - И заказать у дилера в частном порядке нет никакой возможности? - Нет. Не забывайте: тут же еще вопрос сертификации автомобиля. У нас хорошо продаются машины от начала цикла жизни до логического завершения. Вспоминаю последние месяцы жизни Yeti. Если бы у нас еще было несколько тысяч машин, мы бы их обязательно распродали. Наша сильная сторона – разумность и правильность производственного цикла моделей. - Решение о снятии с производства Yeti принималось, поди, непросто?- Непросто. Но это касается любой другой модели. Если бы Yeti дожил до сегодняшнего дня, он оказался бы старым. Поэтому появился Karoq, и он не продолжение Yeti, как думают многие. Это абсолютно самостоятельная модель, более крупная. - А разве дело в названии автомобиля? Масса примеров, когда у определенной машины несколько генераций, и она по-прежнему в строю.- Когда вы увидите Karoq, поймете, почему мы пошли на такой шаг.
2019-10-22
Автор: Беседовал Иван Братуха
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