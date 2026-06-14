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Автор: Элина Градова

14 июня 2026, 13:57

Инвентаризация SR Space выявила лишь макеты и технику на миллионы рублей

Инвентаризация SR Space выявила лишь макеты и технику на миллионы рублей

Что осталось от амбиций SR Space - неожиданные итоги банкротства частной российской космической компании

Инвентаризация SR Space выявила лишь макеты и технику на миллионы рублей

В компании SR Space продолжается проверка имущества. Найдены только макеты и техника. Кредиторы предъявляют крупные требования. Итоги инвентаризации удивили многих.

В компании SR Space продолжается проверка имущества. Найдены только макеты и техника. Кредиторы предъявляют крупные требования. Итоги инвентаризации удивили многих.

В компании SR Space, которая официально признана банкротом, продолжается тщательная проверка оставшегося имущества. Специалисты, назначенные для управления процессом, столкнулись с неожиданной ситуацией: из материальных ценностей удалось обнаружить только два макета космических аппаратов, а также несколько ноутбуков и бытовую электронику, пишет Abn.agency.

По данным управляющего, на балансе SR Space числятся два макета, оцененные в 5,9 и 2,8 миллиона рублей. Помимо них, в списке имущества оказались три телевизора, принтер и пара ноутбуков. Общая стоимость всех найденных активов составила 10,8 миллиона рублей, что значительно меньше ожиданий.

В материалах дела о банкротстве отмечается, что долг компании перед государственными и внебюджетными фондами составляет около 5 миллионов рублей. К числу кредиторов уже присоединились Сбербанк и компания, управляющая бизнес-центром, где ранее находился офис SR Space. Совокупные требования кредиторов оцениваются в 81,5 миллиона рублей.

В прошлом году SR Space пыталась привлечь инвестиции через pre-IPO, однако удалось собрать лишь 1,5% от запланированной суммы. Компания разместила 8,5 тысячи акций на сумму 23,47 миллиона рублей, хотя изначально рассчитывала получить более 1,5 миллиарда. В рамках сделки была проведена дополнительная эмиссия, но интерес инвесторов оказался минимальным.

После подачи иска о банкротстве руководство SR Space рассматривало возможность обратного выкупа акций у акционеров, однако дальнейшая судьба этих планов осталась неизвестной. Среди кредиторов значатся и частные лица, что подчеркивает сложность финансовой ситуации.

Итоги инвентаризации показали, что от некогда амбициозного проекта остались лишь макеты и техника, а реальные активы оказались весьма скромными по сравнению с заявленными инвестициями и долгами.

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