Фармацевтические компании стали драйвером развития инновационной экономики города

Инвестиции в ОЭЗ Санкт-Петербурга в 2025 году достигли рекордного роста на 78%

В 2025 году Особая экономическая зона (ОЭЗ) Санкт-Петербурга показала впечатляющий рост. Компании вложили рекордные суммы. Налоговые поступления увеличились. Эксперты отмечают уникальные результаты.

В 2025 году предприятия, работающие на территории Особой экономической зоны «Санкт-Петербург», существенно увеличили вложения в развитие своих производств. По данным, опубликованным вице-губернатором города, общий объем инвестиций вырос почти на 80% по сравнению с предыдущим годом. Такой скачок стал одним из самых заметных за всю историю существования проекта.

Как сообщает Gazeta.SPb, ключевую роль в этом успехе сыграли компании, специализирующиеся на фармацевтике. В частности, значительные средства были направлены на расширение производственных мощностей и внедрение новых технологий. Благодаря этому удалось не только модернизировать инфраструктуру, но и запустить ряд научно-исследовательских проектов, что позволило повысить конкурентоспособность резидентов на рынке.

В течение года налоговые поступления от деятельности предприятий ОЭЗ в бюджеты различных уровней достигли 13,6 миллиарда рублей. Этот показатель оказался на 8% выше, чем годом ранее. Эксперты связывают такой рост с активной поддержкой инновационных инициатив и созданием благоприятных условий для развития высокотехнологичного бизнеса.

Особое внимание уделялось развитию фармацевтического кластера, где лидерами стали такие компании, как «Биокад» и «Фармасинтез-Норд». Их инвестиции позволили не только увеличить объемы производства, но и создать новые рабочие места, а также повысить уровень научных исследований в отрасли.

Власти города отмечают, что столь значительные результаты подтверждают эффективность выбранной стратегии развития ОЭЗ. Поддержка инновационных предприятий и создание условий для их роста остаются приоритетными задачами для администрации Санкт-Петербурга. В дальнейшем планируется продолжить работу по привлечению новых инвесторов и расширению спектра высокотехнологичных производств на территории зоны.

Таким образом, 2025 год стал для ОЭЗ Санкт-Петербурга знаковым: достигнутые показатели инвестиций и налоговых поступлений свидетельствуют о правильности выбранного курса и потенциале дальнейшего роста.