Инженер Chery: «Качество Exeed VX не хуже японского». В Грозном презентовали флагманский SUV
Фото: И. Братуха
Премиальное подразделение китайской марки Chery предлагает автомобиль с единственным силовым агрегатом - рабочим объемом 2 литра (Euro 6). Мощность турбо-движка с чугунными гильзами составляет 249 л.с., ему аккомпанирует роботизированая коробка Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – полный, муфта - Borg Warner.
Питер Маткин, исполнительный директор по исследованиям и разработкам Exeed, вышедший на видеосвязь с российскими журналистами из Китая, заявил, что разделяет вкусы российских потребителей, полагающих, что у большого автомобиля должен быть объемистый мотор, но таковы, по его словам, реалии дня сегодняшнего (курс на экологию и экономию), и приходится работать в соответствии с насущными запросами.
Наш заочный спикер знает, что говорит: он много лет работал главным инженером Jaguar Land Rover Group, отвечал за разработку таких продуктов, как Range Rover, Land Rover Sport, Range Rover Evoque, Jaguar XJ, XK и XF, а позже защищл цвета китайского бренда Qoros и принимал участие в проектировании разных силовых установок. Питер Маткин полагает, что инженерам Chery/Exeed удалось выжать из 2 литров максимум мощности, которая, повторимся, укладывается в жесткие «зеленые» рамки. При этом технический специалист добавил, что двигатель прошел самые суровые испытания и, по его оценкам, ресурс турбо-мотора может даже превысить жизненный цикл самого автомобиля.
Качество исполнения Exeed VX г-н Маткин оценил не хуже японского. При этом, работая над премиальным кроссовером, его команда равнялась на «большую немецкую тройку» (BMW, Mercedes, Audi), признанных лидеров в конструировании роскошных моделей. Салон VX – очень просторный, использованные материалы – на зависть конкурентам, много электроники и подключаемого оборудования.
Как едет все это «богатство», корреспондент 110km.ru поведает позже, после стандартного в таких случаях тест-драйва. Пока что ограничимся информацией о цене автомобиля и гарантийных обязательствах. Стоимость Exeed VX в российском офисе Chery заявили на уровне 3,3-3,6 млн рублей, а вот гарантия, что называется, «с горкой» - 7 лет или 200 000 км.
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