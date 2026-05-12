Южноафриканец потратил 2 года и сам собрал спорткар в своем гараже

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 02:07

Инженер из Африки построил уникальный суперкар на базе Mercedes с мотором V12

Инженер из Африки построил уникальный суперкар на базе Mercedes с мотором V12

Южноафриканец потратил 2 года и сам собрал спорткар в своем гараже

Инженер из Африки построил уникальный суперкар на базе Mercedes с мотором V12

В ЮАР обычный инженер создал собственную версию Mercedes-AMG CLK GTR, используя оригинальный V12 и нестандартные решения. Проект занял более двух лет и показал, как энтузиазм и смекалка могут превратить гараж в мастерскую мечты. Почему его опыт важен для автолюбителей - в нашем материале.

В ЮАР обычный инженер создал собственную версию Mercedes-AMG CLK GTR, используя оригинальный V12 и нестандартные решения. Проект занял более двух лет и показал, как энтузиазм и смекалка могут превратить гараж в мастерскую мечты. Почему его опыт важен для автолюбителей - в нашем материале.

История о том, как инженер из ЮАР построил собственный суперкар, может стать настоящим вдохновением для российских автолюбителей. В условиях, когда оригинальные спорткары становятся все менее доступными, пример Йохана Аккерманна показывает: даже в гараже можно создать нечто уникальное, если есть желание и терпение. Такой подход особенно актуален сейчас, когда многие вынуждены искать альтернативы дорогим импортным моделям.

Йохан Аккерманн, специалист по установке авиационных кондиционеров, решил воплотить мечту о Mercedes-AMG CLK GTR Strassenversion своими руками. На проект ушло более двух с половиной лет, пишет Авто Mail.ru. За основу он взял шасси Mercedes-Benz E-Class, полностью избавившись от заводского кузова. Каркас будущего суперкара был изготовлен с нуля, а для точного соблюдения пропорций использовалась радиоуправляемая модель оригинального CLK GTR.

Работа над кузовом оказалась непростой: только на изготовление крыши ушло пять попыток. Однако ключевым элементом стал двигатель - Йохану удалось приобрести настоящий Mercedes V12 объемом 6,9 литра. Именно на базе такого мотора немецкие инженеры создавали силовой агрегат для оригинального CLK GTR, но в версии Аккерманна мощность составила 502 л.с. вместо заводских 622. Коробка передач - шестиступенчатая механика от Audi, привод - исключительно на задние колеса.

В процессе сборки возникло немало сложностей. Следуя совету из интернета, инженер установил индивидуальные дроссельные заслонки, что привело к множеству технических проблем. Пришлось не только настраивать заслонки, но и корректировать длину раструбов, топливную систему и зажигание. Особую головную боль доставил перегрев двигателя - решить его удалось только после установки оригинального расширительного бачка.

Для улучшения управляемости были применены пружины от Mercedes-Benz GLE и койловерные амортизаторы. В результате появился уникальный суперкар, получивший имя ELK GTR - оригинальное название использовать не стали из-за возможных юридических последствий. Этот проект наглядно демонстрирует, что даже без доступа к заводским технологиям и огромным бюджетам можно добиться впечатляющего результата, если не бояться экспериментировать и искать нестандартные решения.

Упомянутые модели: Mercedes CLK
Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Нижний Новгород Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться