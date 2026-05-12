Южноафриканец потратил 2 года и сам собрал спорткар в своем гараже

12 мая 2026, 02:07
Инженер из Африки построил уникальный суперкар на базе Mercedes с мотором V12
В ЮАР обычный инженер создал собственную версию Mercedes-AMG CLK GTR, используя оригинальный V12 и нестандартные решения. Проект занял более двух лет и показал, как энтузиазм и смекалка могут превратить гараж в мастерскую мечты. Почему его опыт важен для автолюбителей - в нашем материале.
История о том, как инженер из ЮАР построил собственный суперкар, может стать настоящим вдохновением для российских автолюбителей. В условиях, когда оригинальные спорткары становятся все менее доступными, пример Йохана Аккерманна показывает: даже в гараже можно создать нечто уникальное, если есть желание и терпение. Такой подход особенно актуален сейчас, когда многие вынуждены искать альтернативы дорогим импортным моделям.
Йохан Аккерманн, специалист по установке авиационных кондиционеров, решил воплотить мечту о Mercedes-AMG CLK GTR Strassenversion своими руками. На проект ушло более двух с половиной лет, пишет Авто Mail.ru. За основу он взял шасси Mercedes-Benz E-Class, полностью избавившись от заводского кузова. Каркас будущего суперкара был изготовлен с нуля, а для точного соблюдения пропорций использовалась радиоуправляемая модель оригинального CLK GTR.
Работа над кузовом оказалась непростой: только на изготовление крыши ушло пять попыток. Однако ключевым элементом стал двигатель - Йохану удалось приобрести настоящий Mercedes V12 объемом 6,9 литра. Именно на базе такого мотора немецкие инженеры создавали силовой агрегат для оригинального CLK GTR, но в версии Аккерманна мощность составила 502 л.с. вместо заводских 622. Коробка передач - шестиступенчатая механика от Audi, привод - исключительно на задние колеса.
В процессе сборки возникло немало сложностей. Следуя совету из интернета, инженер установил индивидуальные дроссельные заслонки, что привело к множеству технических проблем. Пришлось не только настраивать заслонки, но и корректировать длину раструбов, топливную систему и зажигание. Особую головную боль доставил перегрев двигателя - решить его удалось только после установки оригинального расширительного бачка.
Для улучшения управляемости были применены пружины от Mercedes-Benz GLE и койловерные амортизаторы. В результате появился уникальный суперкар, получивший имя ELK GTR - оригинальное название использовать не стали из-за возможных юридических последствий. Этот проект наглядно демонстрирует, что даже без доступа к заводским технологиям и огромным бюджетам можно добиться впечатляющего результата, если не бояться экспериментировать и искать нестандартные решения.
