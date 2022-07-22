Инженер придумал робота, который наказывает водителя с телефоном в руках (видео)
{{material_}}В законодательстве многих стран закреплена норма, запрещающая водителям не только разговаривать по телефону, но и просто брать его в руки. Американский инженер Аюш Пай ведет в развлекательный видеоблог, в котором показывает свои необычные изобретения. В числе последних – робот, бьющий водителя по руке, если тот пытается взять телефон. Выглядит нелепо, но вполне действенно.
В конструкцию устройства входит плата микроконтроллера Ardiuno Uno в паре с сервоприводом для выполнения главной работы. Веб-камера Logitech стала «глазами» робота. Аюш Пай написал программу, которая позволяет роботу распознавать объекты и следить, берет ли водитель мобильный телефон. В тот момент, когда телефон оказывается в руке водителя, сервопривод активируется, и линейка, привязанная к устройству, выбивает телефон.
Несмотря на свою примитивность, устройство привлекает внимание к проблеме, над решением которой автопроизводители работают годами. Например, еще в 2019-м Subaru представила систему DriverFocus, салонные камеры которой наблюдают за водителем и активируют звуковой сигнал, если его взгляд отрывается от дороги. Правда, все эти системы ограничиваются оповещениями и предупреждениями и не столь эффективны, как деревянная линейка, выбивающая телефон из рук водителя.
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21.07.2022, 09:59
Посмотрите на спорткар Mazda с уморительно маленьким рулем (он еще и белый)
Тиктокер Тайлер Аткин установил на свою Mazda Miata/MX-5 руль от Nintendo диаметром всего 8 дюймов или порядка 20 сантиметров. Когда ролик набрал несколько миллионов просмотров, Тайлер решил продолжить тюнинг и добавил еще больше периферийных устройств Nintendo Wii.Читать далее
-
20.07.2022, 08:50
ГИБДД напомнила водителям о штрафе в 1 500 рублей
В ГИБДД рассказали, как штрафуют за пользование мобильным телефоном. Наказание ждет не только водителей, разговаривающих без hands free, но и тех, кто просто держит телефон в руках.Читать далее
-
19.07.2022, 15:36
Одна ночь, один город и 60 внедорожников, которые «обезвредили» экологи-экстремисты
«Шиногасители» – новое радикальное экологическое движение против внедорожников, которое вербует последователей по всему миру. Идея зародилась в Великобритании, но быстро перекинулась через океан.Читать далее
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19.07.2022, 13:51
Autoliv разрабатывает шлем со встроенной подушкой безопасности
По мере роста популярности велосипедов, увеличивается и число аварий с участием автомобилей и велосипедистов. До половины всех смертельных исходов приходится на травмы головы.Читать далее
-
19.07.2022, 13:07
«Не смогут уйти от ответственности»: как наказывают нарушителей с иностранными номерами
В Главном управлении по обеспечению дорожного движения (ГУОБДД) МВД России раскрыли статистику по фиксации нарушений ПДД автомобилями иностранных граждан. Самым распространенным нарушением стало превышение скорости на 20 – 40 км/ч.Читать далее
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