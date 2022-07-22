Инженер придумал робота, который наказывает водителя с телефоном в руках (видео)

{{material_}}В законодательстве многих стран закреплена норма, запрещающая водителям не только разговаривать по телефону, но и просто брать его в руки. Американский инженер Аюш Пай ведет в развлекательный видеоблог, в котором показывает свои необычные изобретения. В числе последних – робот, бьющий водителя по руке, если тот пытается взять телефон. Выглядит нелепо, но вполне действенно.

В конструкцию устройства входит плата микроконтроллера Ardiuno Uno в паре с сервоприводом для выполнения главной работы. Веб-камера Logitech стала «глазами» робота. Аюш Пай написал программу, которая позволяет роботу распознавать объекты и следить, берет ли водитель мобильный телефон. В тот момент, когда телефон оказывается в руке водителя, сервопривод активируется, и линейка, привязанная к устройству, выбивает телефон.

Несмотря на свою примитивность, устройство привлекает внимание к проблеме, над решением которой автопроизводители работают годами. Например, еще в 2019-м Subaru представила систему DriverFocus, салонные камеры которой наблюдают за водителем и активируют звуковой сигнал, если его взгляд отрывается от дороги. Правда, все эти системы ограничиваются оповещениями и предупреждениями и не столь эффективны, как деревянная линейка, выбивающая телефон из рук водителя.

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