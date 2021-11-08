Инженер сделал себе функциональный костюм Железного человека: им уже заинтересовались военные (видео)
Фото: dailymail.co.uk
Сначала Браунинг хотел наладить серийное производство «бытовых» реактивных костюмов, но коммерческому успеху мешала их внушительная цена. Несколько лет он безуспешно пытался сделать костюм более доступным. Сейчас он решил пересмотреть область применения своего изобретения и предложил костюм военным и экстренным службам.
На армейской выставке изобретатель лично продемонстрировал возможности реактивного костюма. Он взмыл в воздух, виртуозно приземлился на две припаркованные машины и вновь взлетел с них, а в завершении приземлился на балкон, где сидели зрители. Британским генералам понравился костюм, «бросающий вызов гравитации». После ряда доработок он вполне может быть принят на вооружение.
- 849 000 РNissan Pathfinder 2005 в Москве
- 615 000 РRenault Megane 2013 в Москве
- 570 000 РToyota Camry 2004 в Москве
- 260 000 РNissan Almera 2004 в Москве
- 755 000 РNissan Tiida 2011 в Москве
- 4 000 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 2 447 777 РPorsche Cayenne Turbo 2013 в Москве
- 749 000 РOpel Astra 2014 в Москве
- 4 950 000 РPorsche Cayenne 2017 в Москве
- 1 760 000 РVolkswagen Sharan 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий