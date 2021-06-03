Инженеры BMW изобрели новое зеркало заднего вида
Фото: BMW
Специалисты BMW разработали новый тип виртуального зеркала заднего вида. Изящные камеры, установленные на передней двери, транслируют изображение на специальное устройство в салоне, которое проецирует его на полузеркальную часть бокового окна. По схожей технологии сейчас работают проекционные экраны на лобовом стекле.
Новые зеркала позволяют уменьшить аэродинамическое сопротивление, улучшить обзорность и исключить слепые зоны. При этом водителю не надо отвлекаться от дороги, чтобы рассмотреть изображение на небольших дисплеях на передней панели, как в случае с обычными камерами вместо зеркал. Картинка находится на привычном для глаз месте. На нее при необходимости можно накладывать дополнительные данные, например, о расстоянии до другого автомобиля при парковке или перестроении в потоке.
Закономерно встает вопрос, а что будет, если водитель решит открыть окна. На этот счет разработчики спокойны. Часть бокового стекла, на которое проецируется изображение всегда остается неподвижной. Также предполагается, что отражательная способность зеркальной части должна быть переменной. Это позволит регулировать яркость виртуальных зеркал в соответствии с условиями внешнего освещения, чтобы они были видны днем, но не слишком ярко горели ночью.
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