Инженеры Mazda создали складной задний спойлер
Размеры антикрыла совпадают по длине с задней частью машины, а края проходят мимо задних фонарей. В максимально выдвинутом положении спойлер значительно удлиняет автомобиль и увеличивает прижимную силу.
По предварительным данным, такое аэродинамическое крыло впервые появится на спорткаре Mazda RX-9, который дебютирует в 2018 году. Позже компания планирует оснащать этим спойлером все серийные автомобили.
Напомним, что компания анонсировала выпуск нового спорткара, под капотом которого будет расположен роторный двигатель с отдачей не менее 450 «лошадей». Новый двигатель будет отличаться низким расходом топлива и масла, что значительно снизит уровень выброса вредных веществ в атмосферу.
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