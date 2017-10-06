6 октября 2017, 19:35

Инженеры Mazda создали складной задний спойлер

Компания Mazda подала патентную заявку на регистрацию нового изобретения - активного заднего крыла, которое умеет «прятаться» в нишу между задними фонарями.
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Инженеры Mazda создали складной задний спойлер Mazda

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По словам создателей, это решение позволит снизить турбулентность в задней части автомобиля и положительно скажется на внешнем виде транспортного средства. Спойлер складывается в специально отведенное место, когда не является необходимым.

Размеры антикрыла совпадают по длине с задней частью машины, а края проходят мимо задних фонарей. В максимально выдвинутом положении спойлер значительно удлиняет автомобиль и увеличивает прижимную силу.

По предварительным данным, такое аэродинамическое крыло впервые появится на спорткаре Mazda RX-9, который дебютирует в 2018 году. Позже компания планирует оснащать этим спойлером все серийные автомобили.

Напомним, что компания анонсировала выпуск нового спорткара, под капотом которого будет расположен роторный двигатель с отдачей не менее 450 «лошадей». Новый двигатель будет отличаться низким расходом топлива и масла, что значительно снизит уровень выброса вредных веществ в атмосферу.

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Инженеры Mazda создали складной задний спойлер
{{material_121017}}По словам создателей, это решение позволит снизить турбулентность в задней части автомобиля и положительно скажется на внешнем виде транспортного средства. Спойлер складывается в специально отведенное место, когда не является необходимым. Размеры антикрыла совпадают по длине с задней частью машины, а края проходят мимо задних фонарей. В максимально выдвинутом положении спойлер значительно удлиняет автомобиль и увеличивает прижимную силу.По предварительным данным, такое аэродинамическое крыло впервые появится на спорткаре Mazda RX-9, который дебютирует в 2018 году. Позже компания планирует оснащать этим спойлером все серийные автомобили.Напомним, что компания анонсировала выпуск нового спорткара, под капотом которого будет расположен роторный двигатель с отдачей не менее 450 «лошадей». Новый двигатель будет отличаться низким расходом топлива и масла, что значительно снизит уровень выброса вредных веществ в атмосферу.
2017-10-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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