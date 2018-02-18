18 февраля 2018, 11:54

Инженеры Mercedes помогут британцу возродить Defender

Британский миллиардер Джим Рэтклифф задумал вдохнуть вторую жизнь в легендарный Defender. Помогать ему в этом будут инженеры немецкой компании MBtech, частично принадлежащей Mercedes-Benz. Результат их сотрудничества обещают показать уже в этом году.
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Инженеры Mercedes помогут британцу возродить Defender Land Rover Defender
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Компания Ineos Automotive, владельцем которой является Джим Рэтклифф, работает над реализацией проекта Гренадер (Projekt Grenadier). Автомобиль не будет точной копией внедорожника Land Rover Defender. Он сохранит его стиль и философию и заполнит ту нишу, которую некогда занимал знаменитый внедорожник. Технической стороной вопроса займутся инженеры MBtech. На помощь Ineos выделят 200 немецких специалистов. Они должны спроектировать действительно надежный, прочный и бескомпромиссный внедорожник. По словам Рэтклиффа, он собирается объединить немецкие инженерные технологии с британским дизайном и деньгами.

Автомобиль, скорее всего, получит дизельный двигатель. Хотя не исключено появление бензиновых и гибридных версий. Главное достоинство нового Гренадера – его простота, надежность и высокое качество. И в этом его основное отличие от нового поколения Defender, которое собираются нафаршировать разнообразными электронными системами и функциями.

К середине года должен быть готов первый прототип. Серийное производство планируют наладить в 2020 году. Стоимость проекта составит около 700 млн фунтов стерлингов. Ориентировочная мощность конвейера – 25 000 автомобилей в год. Причем до 80% из них отправятся на экспорт. В числе приоритетных рынков: США, страны центральной и южной Африки, а также Европа. Ориентировочная цена внедорожника 25 000 фунтов стерлингов.

Пока нет ясности, где будут собирать новинку. Изначально компания планировала построить абсолютно новый завод в Великобритании. Но сейчас Ineos поступают предложения от различных европейских производителей. 

На видео Джим Рэтклифф рассказывает (к сожалению, опять не по-русски) каким он видит новый внедорожник и почему отважился взяться за его создание.
Новинки и концепт кары Ленд Ровер Дефендер 110
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Отзывы по теме
Форум Land Rover Defender
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Юрий
Land Rover выпустил Defender в честь юбилея
Нереальная мощь в классической оболочке. Круто! Спрос среди автогурманов явно будет большим
Николай
Land Rover Defender будет оснащаться электрическим двигателем
Выглядит очень интересно, а то что решили использовать электро-двигатель так это только + , ну и потребность современного рынка, чтобы быть впереди конкурентов, нужно предлагать лучшее! В итоге красивая машина получилась, надеюсь что в проходимости только прибавит!
Тотров Хетаг
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Инженеры Mercedes помогут британцу возродить Defender
{{material_119830}}Компания Ineos Automotive, владельцем которой является Джим Рэтклифф, работает над реализацией проекта Гренадер (Projekt Grenadier). Автомобиль не будет точной копией внедорожника Land Rover Defender. Он сохранит его стиль и философию и заполнит ту нишу, которую некогда занимал знаменитый внедорожник. Технической стороной вопроса займутся инженеры MBtech. На помощь Ineos выделят 200 немецких специалистов. Они должны спроектировать действительно надежный, прочный и бескомпромиссный внедорожник. По словам Рэтклиффа, он собирается объединить немецкие инженерные технологии с британским дизайном и деньгами.Автомобиль, скорее всего, получит дизельный двигатель. Хотя не исключено появление бензиновых и гибридных версий. Главное достоинство нового Гренадера – его простота, надежность и высокое качество. И в этом его основное отличие от нового поколения Defender, которое собираются нафаршировать разнообразными электронными системами и функциями.К середине года должен быть готов первый прототип. Серийное производство планируют наладить в 2020 году. Стоимость проекта составит около 700 млн фунтов стерлингов. Ориентировочная мощность конвейера – 25 000 автомобилей в год. Причем до 80% из них отправятся на экспорт. В числе приоритетных рынков: США, страны центральной и южной Африки, а также Европа. Ориентировочная цена внедорожника 25 000 фунтов стерлингов.Пока нет ясности, где будут собирать новинку. Изначально компания планировала построить абсолютно новый завод в Великобритании. Но сейчас Ineos поступают предложения от различных европейских производителей. На видео Джим Рэтклифф рассказывает (к сожалению, опять не по-русски) каким он видит новый внедорожник и почему отважился взяться за его создание.
2018-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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