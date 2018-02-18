18 февраля 2018, 11:54
Инженеры Mercedes помогут британцу возродить Defender
Британский миллиардер Джим Рэтклифф задумал вдохнуть вторую жизнь в легендарный Defender. Помогать ему в этом будут инженеры немецкой компании MBtech, частично принадлежащей Mercedes-Benz. Результат их сотрудничества обещают показать уже в этом году.
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Автомобиль, скорее всего, получит дизельный двигатель. Хотя не исключено появление бензиновых и гибридных версий. Главное достоинство нового Гренадера – его простота, надежность и высокое качество. И в этом его основное отличие от нового поколения Defender, которое собираются нафаршировать разнообразными электронными системами и функциями.
К середине года должен быть готов первый прототип. Серийное производство планируют наладить в 2020 году. Стоимость проекта составит около 700 млн фунтов стерлингов. Ориентировочная мощность конвейера – 25 000 автомобилей в год. Причем до 80% из них отправятся на экспорт. В числе приоритетных рынков: США, страны центральной и южной Африки, а также Европа. Ориентировочная цена внедорожника 25 000 фунтов стерлингов.
Пока нет ясности, где будут собирать новинку. Изначально компания планировала построить абсолютно новый завод в Великобритании. Но сейчас Ineos поступают предложения от различных европейских производителей.
На видео Джим Рэтклифф рассказывает (к сожалению, опять не по-русски) каким он видит новый внедорожник и почему отважился взяться за его создание.
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20.03.2017, 03:43
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Отзывы по теме
Мужик похоже совсем больной на всю голову или от жадности своей заломил цену за свой ХЛАМ!370рублей ох..ть) ) ) ) !
Нереальная мощь в классической оболочке. Круто! Спрос среди автогурманов явно будет большим
Выглядит очень интересно, а то что решили использовать электро-двигатель так это только + , ну и потребность современного рынка, чтобы быть впереди конкурентов, нужно предлагать лучшее! В итоге красивая машина получилась, надеюсь что в проходимости только прибавит!
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