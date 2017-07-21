21 июля 2017, 12:21

Инженеры Mercedes-Benz превратили E-Class в безумный внедорожник

Конструктор Юрген Эбергль, принимавший участие в создании новой генерации E-Class, придумал для себя и группы инженеров развлечение: что будет, если из стандартного универсала сделать экстремальный вседорожник?
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Инженеры Mercedes-Benz превратили E-Class в безумный внедорожник Mercedes Benz E-класс

Mercedes Benz E-класс
Выпускается с 1986 г.
Новый от 2 880 000 до 4 060 000 Р
Объявлений: 1161
Отзывов: 10
Как ни странно, руководство премиального бренда идею поддержало и даже выделило финансирование на воплощение этой задумки.

«Безумный» внедорожник построен на архитектуре серийного бензинового универсала. Из всей линейки автомобилей инженеры выбрали модель E400, которая оснащена 3-литровым двигателем V6 с мощностью 333 л.с.

Основной задачей разработчиков стало увеличение дорожного просвета, ведь именно эта характеристика определяет вседорожные свойства. Путем замены редукторов инженерам удалось добиться дорожного просвета в 420 мм. Это более чем в два раза превосходит клиренс стандартной версии G-класса.

Замена редукторов повлекла за собой доработки ходовой части, внедрение мощных подрамнков и изменения кинематических свойств подвески. Диаметр дисков, заимствованных у R-класса, составляет 20 дюймов. Для них разработчики подобрали весьма «зубастые» покрышки. В итоге создатели получили автомобиль, который по своим внедорожным свойствам превосходит любую модель из семейства Mercedes-Benz, даже знаменитый Gelendwagen. За что его и прозвали «безумным».

Модель, придуманная для развлечения, так и останется эксклюзивным экземпляром. Несмотря на впечатляющие характеристики автомобиля, руководство концерна не планирует запускать серийное производство универсала-внедорожника.

Дизайн и тюнинг Мерседес Бенц, Мерседес Е класс, 190, 220, 320

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Mercedes для «командиров»
Кто выбирал фото для этой статьи? "Кол" за подборку!!!!!!
Анна
Mercedes-Benz на службе полиции
на покупку 13 машин истратили примерно 29114800+оборудование, на эти деньги можно было купить 58 фокусов или 98 приор от чего больше пользы?????
жека
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Инженеры Mercedes-Benz превратили E-Class в безумный внедорожник
{{model_812}}Как ни странно, руководство премиального бренда идею поддержало и даже выделило финансирование на воплощение этой задумки.«Безумный» внедорожник построен на архитектуре серийного бензинового универсала. Из всей линейки автомобилей инженеры выбрали модель E400, которая оснащена 3-литровым двигателем V6 с мощностью 333 л.с.Основной задачей разработчиков стало увеличение дорожного просвета, ведь именно эта характеристика определяет вседорожные свойства. Путем замены редукторов инженерам удалось добиться дорожного просвета в 420 мм. Это более чем в два раза превосходит клиренс стандартной версии G-класса.Замена редукторов повлекла за собой доработки ходовой части, внедрение мощных подрамнков и изменения кинематических свойств подвески. Диаметр дисков, заимствованных у R-класса, составляет 20 дюймов. Для них разработчики подобрали весьма «зубастые» покрышки. В итоге создатели получили автомобиль, который по своим внедорожным свойствам превосходит любую модель из семейства Mercedes-Benz, даже знаменитый Gelendwagen. За что его и прозвали «безумным».Модель, придуманная для развлечения, так и останется эксклюзивным экземпляром. Несмотря на впечатляющие характеристики автомобиля, руководство концерна не планирует запускать серийное производство универсала-внедорожника.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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