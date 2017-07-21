Инженеры Mercedes-Benz превратили E-Class в безумный внедорожник
«Безумный» внедорожник построен на архитектуре серийного бензинового универсала. Из всей линейки автомобилей инженеры выбрали модель E400, которая оснащена 3-литровым двигателем V6 с мощностью 333 л.с.
Основной задачей разработчиков стало увеличение дорожного просвета, ведь именно эта характеристика определяет вседорожные свойства. Путем замены редукторов инженерам удалось добиться дорожного просвета в 420 мм. Это более чем в два раза превосходит клиренс стандартной версии G-класса.
Замена редукторов повлекла за собой доработки ходовой части, внедрение мощных подрамнков и изменения кинематических свойств подвески. Диаметр дисков, заимствованных у R-класса, составляет 20 дюймов. Для них разработчики подобрали весьма «зубастые» покрышки. В итоге создатели получили автомобиль, который по своим внедорожным свойствам превосходит любую модель из семейства Mercedes-Benz, даже знаменитый Gelendwagen. За что его и прозвали «безумным».
Модель, придуманная для развлечения, так и останется эксклюзивным экземпляром. Несмотря на впечатляющие характеристики автомобиля, руководство концерна не планирует запускать серийное производство универсала-внедорожника.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное