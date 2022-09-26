Инженеры придумали, как победить аквапланирование автомобиля
Фото: GM
Патент называется «Управление аэродинамической силой транспортного средства для предотвращения аквапланирования». Как ясно из названия, победить аквапланирование хотят при помощи аэродинамического оперения. Устанавливать сложную систему активной аэродинамики будут только на мощные и дорогие модели, бюджетным автомобилям новинка пока не светит. Правда, на патентных изображениях, демонстрирующих идею, изображены почему-то автомобили, напоминающие недорогие массовые модели – старую Honda Civic и не менее заслуженный Chrysler Sebring.
Логика системы довольно проста. Аквапланирование обнаруживается на основе данных, полученных от датчиков скорости вращения колес и датчиков тормозной системы. Если электроника обнаруживает признаки аквапланирования, она активирует аэродинамическое оперение и увеличивает прижимную силу. Шины прилипают обратно к дороге, и водитель вновь обретает контроль над автомобилем.
В состав аэродинамического пакета входит активный спойлер, сплиттер и диффузор, а также регулируемые шторки в радиаторе, на капоте и в передних колесных арках. Все они способны изменять воздушные потоки вокруг автомобиля и регулировать прижимную силу. Можно предположить, что подобную систему General Motors реализует на одной из новых своих моделей, вероятнее всего, на электрокаре. Возможно на новом поколении Chevrolet Camaro или Corvette.
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Смертельная авария, в которой погибли шесть человек, произошла по вине блогера-миллионника, который на своем красном Chevrolet Camaro протаранил на встречке старенький Nissan.Читать далее
-
16.09.2022, 16:43
Водитель Corvette установил мировой рекорд по движению задним ходом
Спорткар Chevrolet Corvette предыдущего поколения (C7) оснащен 6,2-литровым двигателем мощностью 466 л.с. и может запросто разогнаться до 300 км/ч. Но как насчет езды задним ходом?Читать далее
-
14.09.2022, 11:41
Chevrolet предлагает клиентам самим собрать двигатель для своего автомобиля
Предложение никак не связано с дефицитом, санкциями или нехваткой рабочей силы. В лучших традициях Тома Сойера клиентам предлагают собственноручно собрать мотор для своего Chevrolet Corvette Z06, причем стоит это удовольствие недешево.Читать далее
-
25.08.2022, 15:17
Corvette, но не тот: китайская BYD представила новый кроссовер
Компания BYD рассказала подробнее о своем новом кроссовере Corvette 07. Похоже китайцев не смущает, что на рынке уже присутствует один Corvette от Chevrolet в восьмом по счету поколении С8.Читать далее
-
03.08.2022, 09:53
Водитель Chevrolet более чем в два раза превысил разрешенную на шоссе скорость: его арестовали
В выходные автомобилисты склонны чаще превышать скорость. Дороги менее загружены и у некоторых возникает непреодолимое желание погонять. Водитель оранжевого Chevrolet оторвался по полной.Читать далее
-
16.05.2022, 10:12
Дилеры продолжают накручивать цены несмотря на угрозы автопроизводителей
Дилеров по всей стране накрыла волна безудержной жадности, пишут американские СМИ про местный авторынок. Пользуясь дефицитом машин в наличии, они добавляют к рекомендованной автопроизводителем цене до 50%.Читать далее
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