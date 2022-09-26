Инженеры придумали, как победить аквапланирование автомобиля

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Аквапланирование происходит, когда шины не справляются с объемом воды и в пятне контакта покрышки с асфальтом возникает гидродинамический клин. Сцепление с дорогой теряется из-за тонкого слоя воды между шиной и дорогой. Аквапланирование обычно возникает на скоростях от 70 до 100 км/ч, хотя под воздействием ряда факторов колесо может «всплыть» и на 40 км/ч. Применение тормозов проблему не решает, а наоборот, может только усугубить ситуацию. Недавно General Motors запатентовала систему, которая может помочь справиться с аквапланированием.

Патент называется «Управление аэродинамической силой транспортного средства для предотвращения аквапланирования». Как ясно из названия, победить аквапланирование хотят при помощи аэродинамического оперения. Устанавливать сложную систему активной аэродинамики будут только на мощные и дорогие модели, бюджетным автомобилям новинка пока не светит. Правда, на патентных изображениях, демонстрирующих идею, изображены почему-то автомобили, напоминающие недорогие массовые модели – старую Honda Civic и не менее заслуженный Chrysler Sebring.

Фото: GM

Логика системы довольно проста. Аквапланирование обнаруживается на основе данных, полученных от датчиков скорости вращения колес и датчиков тормозной системы. Если электроника обнаруживает признаки аквапланирования, она активирует аэродинамическое оперение и увеличивает прижимную силу. Шины прилипают обратно к дороге, и водитель вновь обретает контроль над автомобилем.

Фото: GM

В состав аэродинамического пакета входит активный спойлер, сплиттер и диффузор, а также регулируемые шторки в радиаторе, на капоте и в передних колесных арках. Все они способны изменять воздушные потоки вокруг автомобиля и регулировать прижимную силу. Можно предположить, что подобную систему General Motors реализует на одной из новых своих моделей, вероятнее всего, на электрокаре. Возможно на новом поколении Chevrolet Camaro или Corvette.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р ) , Chevrolet Camaro (от 2 990 000 Р )

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