Почему Иран заказал 500 байков «Минск»: какие модели заинтересовали республику и как смоленская сборка вышла на реальные продажи

Иран готов приобрести 500 мотоциклов «Минск», но только российской сборки

Иран выразил готовность купить 500 мотоциклов «Минск», причем предложение о продаже техники республике исходило от самого завода. Вяземское предприятие уже продает модели и оформляет электронные паспорта.

Иран выразил готовность купить 500 мотоциклов «Минск», причем предложение о продаже техники республике исходило от самого завода. Вяземское предприятие уже продает модели и оформляет электронные паспорта.

Проект сборки мотоциклов белорусской марки «Минск» на Вяземском машиностроительном заводе в Смоленской области вышел на стадию реальных продаж. Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что завод уже оформил электронные паспорта на часть собранных мотоциклов, из первых 30 единиц Ranger 200 продано 25.

Экспортное предложение завода

Губернатор региона В. Анохин сообщил о заявлении Ирана купить 500 байков «Минск». Инициатива эксклюзивной продажи техники в исламскую республику исходила от большинства предприятий.

Сборку наладили после договора с «Мотовелозаводом», подписанного в сентябре 2025 года. В октябре того же года завод получил одобрение типа транспортного средства для Hunter 150 и Ranger 200, а к январю 2026 года собрал первую партию. Из 30 мотоциклов Ranger 200 покупатели приобрели 25.

Что известно о моделях

Обе версии оснащены одноцилиндровым двигателем с охлаждением и пятиступенчатой ​​механической коробкой передачи. Заявленный расход составляет около 2,2 литра на 100 километров, а масса мотоцикла достигает примерно 130 килограммов. Бак вмещает 16,5 литра. Рейнджер 200 развивает 14,3 л. с. при доработке двигателя 200 куб. см; у Hunter 150 мотор на 150 куб. см объем 12,6 л. с.

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