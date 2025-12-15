Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

15 декабря 2025, 06:15

Saipa Shahin за 1,1 млн рублей появился в продаже и готовится к официальному входу на российский рынок

Иранский седан Saipa Shahin стоимостью от 1,1 млн рублей появился в продаже на фоне слухов о скором официальном выходе модели на российский рынок. Что известно о новичке?

На популярной площадке Drom появилось объявление о продаже иранского седана Saipa Shahin 2023 года выпуска по цене 1 132 000 рублей. Автомобиль без пробега по России предлагает продавец из Минска. Несмотря на формальный статус частного объявления, этот лот вызвал интерес у российских автолюбителей, ведь он совпал с появлением первых официальных сигналов о возможном выходе Shahin на отечественный рынок.

В начале декабря 2025 года один из экземпляров Shahin был замечен на Дмитровском полигоне, где модель проходит комплексные испытания для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ необходим для начала официальных поставок, в отличие от единичных «серых» поставок, которые происходили ранее.

Saipa Shahin построен на платформе Toyota Yaris XP90, разработанной ещё в середине 2000-х. Конструкция предельно простая: спереди - стойки McPherson, сзади - полузависимая балка. Такая архитектура обеспечивает ремонтопригодность и устойчивость к российским дорогам. Все колёса оснащены дисковыми тормозами, а в список систем безопасности входят ABS и две фронтальные подушки. Более современные опции, вроде ESP, доступны только в топовых комплектациях.

Под капотом трудится 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 110 лошадиных сил в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод исключительно передний. Динамика, судя по отзывам иранских владельцев, скромная. Shahin ориентирован на экономичное и размеренное вождение.

При этом оснащение базовой версии выглядит неожиданно щедро: кондиционер, камера заднего вида, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя. Правда, «зимний пакет» ограничивается подогревом зеркал. В более дорогих версиях добавляются круиз-контроль, люк, 7-дюймовый сенсорный экран и система контроля давления в шинах.

Фото: drom.ru

В Иране Shahin стоит от 12 000 долларов (примерно 940 000 рублей по текущему курсу), а на белорусском рынке за него просят уже 1,13 млн. Это делает его прямым конкурентом бюджетных седанов от АвтоВАЗа. Внешность Shahin действительно современна, салон просторен, а багажник вмещает 420 литров - это плюсы, которые отмечают владельцы. Однако слабая динамика и отсутствие узнаваемости бренда на нашем рынке вызывают сдержанность у покупателей.

Интересно, что Saipa уже пыталась выйти на российский рынок в 2022 году через компанию «Бест Моторс», но проект не реализовался из-за финансовых проблем партнёра. Сейчас, на фоне изменений в автомобильной отрасли, иранский автопроизводитель снова делает ставку на Россию. Параллельно в Иране осваивается выпуск ещё одной модели - Pars Nova на базе хорошо знакомого россиянам Renault Logan.

Пока рано говорить о массовом присутствии Saipa на российских дорогах, но появление нового конкурента в ценовом сегменте до 1,2 млн рублей может оживить борьбу за покупателя. Особенно если цена и оснащение действительно окажутся привлекательными.

