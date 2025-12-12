Бюджетный седан из Ирана готовится покорить Россию: что известно о Saipa Shahin?

12 декабря 2025, 08:56
Иранский седан Saipa Shahin проходит сертификацию для продаж в России
Иранский седан Saipa Shahin проходит сертификацию для продаж в России
Иранский автомобиль снова в России. Бюджетный седан проходит испытания. Он построен на старой платформе. У него турбомотор и кондиционер. Каковы его шансы на успех в нашей стране?
На российском рынке готовится появиться новый игрок из Ирана. На Дмитровском полигоне был замечен седан Saipa Shahin, который, по информации портала «Авто Mail.ru», проходит комплекс испытаний для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ является ключом к началу официальных поставок и продаж автомобиля в дилерских центрах, в отличие от предыдущих эпизодических появлений машины в стране.
Что же представляет собой этот иранский седан? В его основе лежит довольно возрастная платформа Toyota Yaris в кузове XP90, которую японцы разработали еще в середине 2000-х годов. Конструкция автомобиля предельно проста и проверена временем: спереди установлены стойки типа McPherson, а сзади - полузависимая балка. Такая архитектура обещает неплохую ремонтопригодность и выносливость на российских дорогах. Тормозная система дисковая на всех колесах, а из систем безопасности заявлены ABS и всего две фронтальные подушки безопасности.
Под капотом у Saipa Shahin скрывается 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, развивающий скромные по современным меркам 110 лошадиных сил. В паре с ним работает безальтернативная пятиступенчатая механическая коробка передач, передающая крутящий момент на передние колеса. Динамические характеристики пока не раскрываются, но очевидно, что автомобиль ориентирован на спокойное и экономичное передвижение.
Оснащение модели выглядит довольно любопытно. Уже в базовой комплектации покупатель получит кондиционер, камеру заднего вида, систему бесключевого доступа и кнопку запуска двигателя. Однако так называемый «зимний пакет» ограничен лишь подогревом боковых зеркал. В более дорогих версиях список опций расширяется за счет круиз-контроля, люка в крыше, мультимедийной системы с 7-дюймовым сенсорным экраном, датчиков давления в шинах и системы стабилизации (ESP).
На родине, в Иране, цена на Shahin стартует с отметки в 12 тысяч долларов, что по текущему курсу составляет примерно 940 тысяч рублей. Какой будет российская цена, пока остается только гадать. Стоит напомнить, что это не первая попытка Saipa зайти на наш рынок. Бренд демонстрировал свои модели, включая Shahin, на московской выставке MIMS еще в 2022 году. Тогда дистрибуцией должна была заниматься компания «Бест Моторс», однако она столкнулась с финансовыми проблемами и была ликвидирована, так и не начав массовые продажи. Как сообщает «Российская Газета», в Иране тем временем освоили производство еще одной интересной модели - седана Pars Nova, созданного на базе хорошо знакомого россиянам Renault Logan.
Похожие материалы Тойота
-
11.12.2025, 18:04
Toyota GR Yaris с пакетом GTS Aero Performance выходит в Австралии за 43 тысячи долларов
Toyota GR Yaris обзавелся новой топовой комплектацией в Австралии. Пакет GTS Aero Performance стоит около 43 тысяч долларов. Японский хэтчбек стал еще ярче и агрессивнее. Узнайте, чем удивит обновленная версия. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.09.2025, 12:28
Toyota готовит премьеру GR Yaris Aero и раскрывает детали GRMN Corolla
В мире спортивных автомобилей Toyota снова интригует поклонников. Ожидаются свежие подробности о двух горячих моделях. Не все новости поступили официально. Следите за развитием событий.Читать далее
-
14.03.2023, 10:51
Toyota в третий раз обновила 10-летний Yaris: фото и подробности
Компания Toyota показала рестайлинговый хэтчбек Yaris (XP150), предназначенный для рынков Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Модель, первоначально представленная в 2013 году, за минувшие 10 лет получила уже третье большое обновление.Читать далее
-
18.01.2023, 15:59
В Японии показали очень злой Toyota RAV4
Тюнинг-ателье Kuhl представило на Токийском автосалоне пару серьезно доработанных кроссоверов Toyota RAV4. Благодаря особому комплекту VRAVRA Mars обычный семейный «паркетник» стал больше напоминать военный броневик.Читать далее
-
18.01.2023, 14:30
5 самых популярных в Японии автомобилей (и 5 еще более популярных кей-каров)
Ассоциация японских автодилеров подвела итоги продаж за 2022 год и назвала модели, которые пользовались у покупателей наибольшим спросом. В первую пятерку попали четыре автомобиля Toyota.Читать далее
-
05.03.2022, 11:23
В Японии новый бестселлер среди легковушек: итоги февраля
В феврале 2022 года в Японии было продано почти 185 тысяч новых легковых автомобилей и более 140 тысяч кей-каров. В ТОП-10 обеих категорий вошли исключительно машины японских брендов.Читать далее
-
18.01.2022, 14:02
Toyota показала раллийный Yaris мощностью более 500 сил
Чемпионат мира по ралли 2022 года начнется 20 января с ралли Монте-Карло в Монако. Спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing показало потенциального чемпиона – хэтчбек GR Yaris Rally1.Читать далее
-
16.07.2021, 12:30
ТОП-7 автомобилей, которые идеально подойдут для начинающих водителей
Начинающему водителю важно правильно выбрать свой первый автомобиль. Тогда вождение будет приносить удовольствие, а не постоянный стресс. Эти семь автомобилей помогут укрепить уверенность в себе.Читать далее
-
25.05.2021, 13:48
Назван самый безопасный японский автомобиль 2020 года
Японские эксперты из JNCAP (Japan New Car Assessment Program) по результатам краш-тестов, проведенных в прошлом году, выбрали самые безопасные автомобили 2020 года. Лидерство безоговорочно признали за универсалом Subaru Levorg нового поколения.Читать далее
-
12.12.2025, 08:55
В России продают уникальную Daewoo Nexia с минимальным пробегом дешевле новой Lada
В столичном регионе выставлен на продажу седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом всего 19 000 км. Цена автомобиля составляет 600 тысяч рублей. Это предложение дешевле новой Lada Granta. Состояние машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 08:31
Porsche может уволить тысячи сотрудников в Германии ради экономии
Тревожные новости пришли из Германии. Легендарный производитель спорткаров Porsche готовит реформы. Под угрозой оказались тысячи рабочих мест. Компания ищет способы снизить издержки. Будущее знаменитых заводов под вопросом.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
11.12.2025, 18:04
Toyota GR Yaris с пакетом GTS Aero Performance выходит в Австралии за 43 тысячи долларов
Toyota GR Yaris обзавелся новой топовой комплектацией в Австралии. Пакет GTS Aero Performance стоит около 43 тысяч долларов. Японский хэтчбек стал еще ярче и агрессивнее. Узнайте, чем удивит обновленная версия. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.09.2025, 12:28
Toyota готовит премьеру GR Yaris Aero и раскрывает детали GRMN Corolla
В мире спортивных автомобилей Toyota снова интригует поклонников. Ожидаются свежие подробности о двух горячих моделях. Не все новости поступили официально. Следите за развитием событий.Читать далее
-
14.03.2023, 10:51
Toyota в третий раз обновила 10-летний Yaris: фото и подробности
Компания Toyota показала рестайлинговый хэтчбек Yaris (XP150), предназначенный для рынков Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Модель, первоначально представленная в 2013 году, за минувшие 10 лет получила уже третье большое обновление.Читать далее
-
18.01.2023, 15:59
В Японии показали очень злой Toyota RAV4
Тюнинг-ателье Kuhl представило на Токийском автосалоне пару серьезно доработанных кроссоверов Toyota RAV4. Благодаря особому комплекту VRAVRA Mars обычный семейный «паркетник» стал больше напоминать военный броневик.Читать далее
-
18.01.2023, 14:30
5 самых популярных в Японии автомобилей (и 5 еще более популярных кей-каров)
Ассоциация японских автодилеров подвела итоги продаж за 2022 год и назвала модели, которые пользовались у покупателей наибольшим спросом. В первую пятерку попали четыре автомобиля Toyota.Читать далее
-
05.03.2022, 11:23
В Японии новый бестселлер среди легковушек: итоги февраля
В феврале 2022 года в Японии было продано почти 185 тысяч новых легковых автомобилей и более 140 тысяч кей-каров. В ТОП-10 обеих категорий вошли исключительно машины японских брендов.Читать далее
-
18.01.2022, 14:02
Toyota показала раллийный Yaris мощностью более 500 сил
Чемпионат мира по ралли 2022 года начнется 20 января с ралли Монте-Карло в Монако. Спортивное подразделение Toyota Gazoo Racing показало потенциального чемпиона – хэтчбек GR Yaris Rally1.Читать далее
-
16.07.2021, 12:30
ТОП-7 автомобилей, которые идеально подойдут для начинающих водителей
Начинающему водителю важно правильно выбрать свой первый автомобиль. Тогда вождение будет приносить удовольствие, а не постоянный стресс. Эти семь автомобилей помогут укрепить уверенность в себе.Читать далее
-
25.05.2021, 13:48
Назван самый безопасный японский автомобиль 2020 года
Японские эксперты из JNCAP (Japan New Car Assessment Program) по результатам краш-тестов, проведенных в прошлом году, выбрали самые безопасные автомобили 2020 года. Лидерство безоговорочно признали за универсалом Subaru Levorg нового поколения.Читать далее
-
12.12.2025, 08:55
В России продают уникальную Daewoo Nexia с минимальным пробегом дешевле новой Lada
В столичном регионе выставлен на продажу седан Daewoo Nexia 2012 года с пробегом всего 19 000 км. Цена автомобиля составляет 600 тысяч рублей. Это предложение дешевле новой Lada Granta. Состояние машины удивляет даже опытных автолюбителей. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 08:31
Porsche может уволить тысячи сотрудников в Германии ради экономии
Тревожные новости пришли из Германии. Легендарный производитель спорткаров Porsche готовит реформы. Под угрозой оказались тысячи рабочих мест. Компания ищет способы снизить издержки. Будущее знаменитых заводов под вопросом.Читать далее
- 6 490 000 РToyota Yaris 2024 в Москве
- 5 000 000 РToyota Yaris 2021 в Москве
- 1 445 000 РToyota Yaris 2018 в Москве
- 1 730 000 РToyota Yaris 2020 в Москве
- 425 000 РToyota Yaris 2006 в Москве
- 480 000 РToyota Yaris 2006 в Москве
- 1 780 000 РToyota Yaris 2021 в Москве
- 495 000 РToyota Yaris 2007 в Москве
- 6 249 000 РToyota Yaris 2022 в Москве
- 590 000 РToyota Yaris 2009 в Москве