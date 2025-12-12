Бюджетный седан из Ирана готовится покорить Россию: что известно о Saipa Shahin?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

12 декабря 2025, 08:56

Иранский автомобиль снова в России. Бюджетный седан проходит испытания. Он построен на старой платформе. У него турбомотор и кондиционер. Каковы его шансы на успех в нашей стране?

Иранский автомобиль снова в России. Бюджетный седан проходит испытания. Он построен на старой платформе. У него турбомотор и кондиционер. Каковы его шансы на успех в нашей стране?

На российском рынке готовится появиться новый игрок из Ирана. На Дмитровском полигоне был замечен седан Saipa Shahin, который, по информации портала «Авто Mail.ru», проходит комплекс испытаний для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ является ключом к началу официальных поставок и продаж автомобиля в дилерских центрах, в отличие от предыдущих эпизодических появлений машины в стране.

Что же представляет собой этот иранский седан? В его основе лежит довольно возрастная платформа Toyota Yaris в кузове XP90, которую японцы разработали еще в середине 2000-х годов. Конструкция автомобиля предельно проста и проверена временем: спереди установлены стойки типа McPherson, а сзади - полузависимая балка. Такая архитектура обещает неплохую ремонтопригодность и выносливость на российских дорогах. Тормозная система дисковая на всех колесах, а из систем безопасности заявлены ABS и всего две фронтальные подушки безопасности.

Под капотом у Saipa Shahin скрывается 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, развивающий скромные по современным меркам 110 лошадиных сил. В паре с ним работает безальтернативная пятиступенчатая механическая коробка передач, передающая крутящий момент на передние колеса. Динамические характеристики пока не раскрываются, но очевидно, что автомобиль ориентирован на спокойное и экономичное передвижение.

Оснащение модели выглядит довольно любопытно. Уже в базовой комплектации покупатель получит кондиционер, камеру заднего вида, систему бесключевого доступа и кнопку запуска двигателя. Однако так называемый «зимний пакет» ограничен лишь подогревом боковых зеркал. В более дорогих версиях список опций расширяется за счет круиз-контроля, люка в крыше, мультимедийной системы с 7-дюймовым сенсорным экраном, датчиков давления в шинах и системы стабилизации (ESP).

На родине, в Иране, цена на Shahin стартует с отметки в 12 тысяч долларов, что по текущему курсу составляет примерно 940 тысяч рублей. Какой будет российская цена, пока остается только гадать. Стоит напомнить, что это не первая попытка Saipa зайти на наш рынок. Бренд демонстрировал свои модели, включая Shahin, на московской выставке MIMS еще в 2022 году. Тогда дистрибуцией должна была заниматься компания «Бест Моторс», однако она столкнулась с финансовыми проблемами и была ликвидирована, так и не начав массовые продажи. Как сообщает «Российская Газета», в Иране тем временем освоили производство еще одной интересной модели - седана Pars Nova, созданного на базе хорошо знакомого россиянам Renault Logan.

Упомянутые модели: Toyota Yaris
Упомянутые марки: Toyota
