Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 12:32

Жилой модуль ИРБИС для пикапов и автодомов – комфорт и функциональность в каждой детали

Узнайте о необычном прицепе, который сочетает дом на колесах и грузовой отсек. Внутри – все для комфортных поездок и отдыха. Много опций, современное оснащение, индивидуальные решения. Оцените возможности нового формата путешествий.

На российском рынке появился необычный жилой модуль ИРБИС, который обеспечивает себе функции полноценного дома на колесах и вместительного грузового отсека. Это решение создано для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради мобильности и хочет взять с собой не только вещи, но и технику для активного отдыха.

В основе конструкции лежит жилой отсек, рассчитанный на двух человек, и отдельная зона для мобильного оборудования. Габариты прицепа составляют 7860х2350х2829 мм, что позволяет разместить внутри четыре сидячих места и два спальных. Весит модуль 2500 кг, а его планировка продумана до мелочей: здесь есть мебель с мягкими подушками, санузел с душем, бак для чистой воды с объемом 60 литров и автономный обогреватель мощностью 2 кВт.

В комплектации предусмотрены бойлер на 8 литров, холодильник на 95 литров, газовая плита с мойкой, солнечная панель мощностью 320 Вт и аккумуляторная батарея на 100 А/ч. Управление всей сетью осуществляется через специальный блок с контроллером и зарядным устройством. Стоимость базовой версии составляет 3 950 000 рублей.

Для тех, кто предпочитает максимальный комфорт, доступна версия «Люкс». К ней добавлены люк с вентилятором, маркиза, внешняя кухня и москитная сетка на дверь. Кроме того, производитель предлагает широкий выбор опций: кондиционер, дополнительные аккумуляторы, внешние душевые, рейлинги, подсветку по периметру и многое другое. Все это позволяет адаптировать модуль под предпочтения владельца.

Внутри предусмотрены окна разных размеров с москитными сетками и шторками затемнения, биотуалет, душевой поддон, а также баки для чистой и сточной воды. Размер спального места – 1950х1350 мм, что обеспечивает удобство даже в длительных поездках. В качестве автономности предусмотрены солнечные панели и аккумулятор, обогреватель обеспечивает тепло в любых условиях.

Если вы ищете универсальное решение для путешествий и транспортировки техники, ИРБИС может стать альтернативным выбором. 

