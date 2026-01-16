Квадроциклы с полным приводом: сколько стоит техника и почему ее выбирают — удивит ли ИМЗ?

Ирбитский завод начал выпуск квадроциклов «Балтмоторс» - производство на Урале набирает обороты

На Урале стартовала сборка квадроциклов «Балтмоторс». Производство развернуто на базе ИМЗ. Модель уже доступна для покупателей. Техника сертифицирована для дорог общего пользования. Цена и особенности - в материале.

На Урале стартовала сборка квадроциклов «Балтмоторс». Производство развернуто на базе ИМЗ. Модель уже доступна для покупателей. Техника сертифицирована для дорог общего пользования. Цена и особенности - в материале.

На Ирбитском мотоциклетном заводе, который многие знают по культовым мотоциклам «Урал», теперь собирают квадроциклы под маркой «Балтмоторс». По информации портала e1.ru, производственная линия была перенесена на Урал еще полтора года назад, и с тех пор предприятие уверенно наращивает темпы.

Сейчас на сборке задействовано около тридцати специалистов, а ежемесячный выпуск составляет от 180 до 200 машин. За прошедший год с конвейера сошло уже 900 квадроциклов - цифра, которая говорит о серьезных планах на рынке техники для активного отдыха и работы.

Квадроциклы, которые теперь выходят из ворот ИМЗ, оснащены полным приводом и прошли сертификацию для движения по дорогам общего пользования. Это значит, что их можно использовать не только на пересеченной местности, но и в городских условиях. Такой подход расширяет круг потенциальных покупателей: техника подойдет и для фермеров, и для любителей приключений.

Стоимость базовой версии квадроцикла составляет примерно 700 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получает современную машину, способную справиться с бездорожьем и перевозкой грузов. В условиях российского климата и ландшафта подобная техника становится все более востребованной.

Фото: пресс-служба Baltmotors

Параллельно с этим ИМЗ продолжает развивать собственную линейку мотоциклов Ural Neo, созданную в партнерстве с китайскими инженерами. Однако классические мотоциклы «Урал», которые долгие годы экспортировались за рубеж, сейчас временно не выпускаются для иностранных рынков.

Смена производственного профиля и расширение ассортимента - шаг, который может изменить расстановку сил на рынке утилитарной техники. Ирбитский завод, несмотря на непростые времена, демонстрирует способность быстро адаптироваться и находить новые ниши. Впрочем, насколько успешным окажется этот опыт, покажет только время.