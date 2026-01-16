Квадроциклы с полным приводом: сколько стоит техника и почему ее выбирают — удивит ли ИМЗ?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

16 января 2026, 12:53

Ирбитский завод начал выпуск квадроциклов «Балтмоторс» - производство на Урале набирает обороты

Ирбитский завод начал выпуск квадроциклов «Балтмоторс» - производство на Урале набирает обороты

Квадроциклы с полным приводом: сколько стоит техника и почему ее выбирают — удивит ли ИМЗ?

Ирбитский завод начал выпуск квадроциклов «Балтмоторс» - производство на Урале набирает обороты

На Урале стартовала сборка квадроциклов «Балтмоторс». Производство развернуто на базе ИМЗ. Модель уже доступна для покупателей. Техника сертифицирована для дорог общего пользования. Цена и особенности - в материале.

На Урале стартовала сборка квадроциклов «Балтмоторс». Производство развернуто на базе ИМЗ. Модель уже доступна для покупателей. Техника сертифицирована для дорог общего пользования. Цена и особенности - в материале.

На Ирбитском мотоциклетном заводе, который многие знают по культовым мотоциклам «Урал», теперь собирают квадроциклы под маркой «Балтмоторс». По информации портала e1.ru, производственная линия была перенесена на Урал еще полтора года назад, и с тех пор предприятие уверенно наращивает темпы.

Сейчас на сборке задействовано около тридцати специалистов, а ежемесячный выпуск составляет от 180 до 200 машин. За прошедший год с конвейера сошло уже 900 квадроциклов - цифра, которая говорит о серьезных планах на рынке техники для активного отдыха и работы.

Квадроциклы, которые теперь выходят из ворот ИМЗ, оснащены полным приводом и прошли сертификацию для движения по дорогам общего пользования. Это значит, что их можно использовать не только на пересеченной местности, но и в городских условиях. Такой подход расширяет круг потенциальных покупателей: техника подойдет и для фермеров, и для любителей приключений.

Стоимость базовой версии квадроцикла составляет примерно 700 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получает современную машину, способную справиться с бездорожьем и перевозкой грузов. В условиях российского климата и ландшафта подобная техника становится все более востребованной.

Фото: пресс-служба Baltmotors

Параллельно с этим ИМЗ продолжает развивать собственную линейку мотоциклов Ural Neo, созданную в партнерстве с китайскими инженерами. Однако классические мотоциклы «Урал», которые долгие годы экспортировались за рубеж, сейчас временно не выпускаются для иностранных рынков.

Смена производственного профиля и расширение ассортимента - шаг, который может изменить расстановку сил на рынке утилитарной техники. Ирбитский завод, несмотря на непростые времена, демонстрирует способность быстро адаптироваться и находить новые ниши. Впрочем, насколько успешным окажется этот опыт, покажет только время.

Упомянутые марки: Урал
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ural

Похожие материалы Ural

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Смоленск Липецк Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться