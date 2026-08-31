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Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 03:24

Ирбитский завод в 2026: как изменилось производство мотоциклов «Урал» и что происходит с ценами

Ирбитский завод в 2026: как изменилось производство мотоциклов «Урал» и что происходит с ценами

Жив ли сегодня мотоцикл «Урал»: что выпускает Ирбитский завод в 2026 году и сколько это стоит

Ирбитский завод в 2026: как изменилось производство мотоциклов «Урал» и что происходит с ценами

Ирбитский мотоциклетный завод продолжает выпускать мотоциклы «Урал», несмотря на сокращение производства, перенос сборки за границу и рост цен. В 2026 году предприятие предлагает новые модели и ограниченные серии, а российский рынок сталкивается с уникальными условиями покупки.

Ирбитский мотоциклетный завод продолжает выпускать мотоциклы «Урал», несмотря на сокращение производства, перенос сборки за границу и рост цен. В 2026 году предприятие предлагает новые модели и ограниченные серии, а российский рынок сталкивается с уникальными условиями покупки.

В 2026 году Ирбитский мотоциклетный завод оказался в центре внимания: предприятие, некогда не занимавшее важную часть экономики страны и выпускающее десятки тысяч мотоциклов ежегодно, теперь работает в одном ангаре и держит штат около сотни человек. Производство классических мотоциклов «Урал» продолжается, но в меньших масштабах, основная часть выпуска — это квадроциклы.

История завода началась в 1941 году, когда производство было эвакуировано на Урал. Хотя техническое предприятие не прекратило работу, не раз меняло владельцев и сталкивалось с банкротствами. В лучшие годы конвейер производит до 130 тысяч мотоциклов в год, а сегодня речь идет о десятках единиц российского рынка и экспортных поставок в Японию, Корею, Китай, Австралию, Северную Америку и Европу.

Санкционные ограничения последних лет вынудили завод переносить сборку: сначала в Казахстан, а затем в Китай. Более 60% комплектующих для классических «Уралов» по-прежнему поступают из-за рубежа. В результате экспортная сборка классических моделей была заморожена, российский рынок получает лишь 50-60 мотоциклов в год, причем каждый экземпляр собирается вручную по заказу.

Модельный ряд «Урала» остается верен традициям: флагман Gear Up с приводом на руль коляски, облегченная версия СТ («Сити») и «Урал Ретро» с гармоничным исполнением. Встречаются и лимитированные серии, например, «Урал Аляска», выпущенная тиражом 10 штук. Каждый мотоцикл можно индивидуализировать: дилеры предлагают более 90 вариантов окраски и десятки опций.

Цены в 2026 году стартуют от 1 963 000 руб. за Gear Up, от 1 732 500 руб. за СТ и от 2 600 000 руб. за «Ретро». В топовой комплектации стоимость работ может составить 2,5 млн руб. В некоторых региональных каталогах встречаются более низкие цены, но это минимальные версии прошлых лет. За последние годы стоимость мотоциклов для российских покупателей заметно выросла.

В начале 2026 года завод вывел на рынок новую модель - одиночный мотоцикл IMZ XR-300 на средней платформе Yingang XR3 с двигателем 271 куб. см и ценой от 289 000 руб. В разработке находится и более крупный Урал Neo 500 с двухцилиндровым мотором и жидкостным охлаждением, который собирают в Китае. На зарубежных рынках его цена составляет около 15 000 долларов.

Официальные дилеры работают в каждом городе, возможна доставка по всей стране. Некоторые модели доступны только под заказ, что позволяет покупателям выбирать цвет, комплектацию и аксессуары. Такой подход делает каждый «Урал» штучным товаром, а массовое производство уходит в прошлое.

«Урал» остается символом российской мото инженерии, хотя и сталкивается с разными вызовами. Сокращение производства, зависимость от импортных деталей и рост цен делают мотоцикл нишевым продуктом, но уникальность и ручная сборка интересуют коллекционеров и энтузиастов. Для российского рынка это не просто транспорт, а часть истории и инженерного наследия, которая продолжает жить, несмотря на перемены.

Упомянутые марки: Урал
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