Иридиевые свечи против обычных никелевых: за что на самом деле платят водители?

Стоит ли переплачивать за иридиевые свечи зажигания: что изменится в работе мотора

Привычное обслуживание не всегда требует одинакового графика. Разбираемся, от чего зависит долговечность детали. Некоторые преимущества заметны в сложных условиях. Есть и нюансы, которые легко упустить.

Привычное обслуживание не всегда требует одинакового графика. Разбираемся, от чего зависит долговечность детали. Некоторые преимущества заметны в сложных условиях. Есть и нюансы, которые легко упустить.

Каждый разряд постепенно снимает с электродов микроскопические частицы металла. Зазор увеличивается, катушке становится труднее создать искру, а двигатель может начать работать с перебоями. Так износ детали сказывается на запуске и расходе топлива.

Обычные никелевые свечи часто служат около 30 тысяч километров, но это ориентир, а не общий норматив. Интервалы замены никелевых свечей, как и платиновых с иридиевыми, зависят от двигателя и регламента автопроизводителя. Тяжелые условия эксплуатации могут ускорить износ: например, частые короткие поездки. Длительный холостой ход и неисправности топливной системы также влияют на ресурс.

У многоэлектродной конструкции искра остается одна: разряд проходит между одной парой электродов за цикл. Если один путь загрязнен или локально изношен, разряд может перейти на соседний электрод. Их расположение также меньше перекрывает пламя в камере сгорания. Правильный зазор и совместимость свечи с двигателем однако остаются обязательными.

Для дорогих вариантов используют иридий либо платину вместо обычного хромоникелевого сплава. В иридиевой свече из этого металла выполнен небольшой износостойкий наконечник центрального электрода, а не весь электрод. Тонкая конструкция помогает сохранять форму искрового промежутка по мере эксплуатации. Иридий выдерживает температуру почти до 2500 °С.

Центральный иридиевый электрод имеет толщину около 0,4 мм, у обычной свечи она составляет примерно 2,5 мм. Тонкому наконечнику необходимо меньшее напряжение для образования разряда. Это может способствовать более стабильному воспламенению и облегчить запуск в мороз, но результат зависит и от исправности двигателя. На него также влияют состояние аккумулятора и системы зажигания.

Есть разница и в работе мотора. Тонкий электрод отводит меньше тепла от формирующегося пламени; двигатель может ровнее работать на холостом ходу, а отклик на педаль газа становится четче. На исправном двигателе такая конструкция в первую очередь поддерживает стабильное воспламенение: сама по себе она не гарантирует заметного роста мощности или снижения расхода топлива.

Производители меняют и форму контактов: V-образная канавка помогает разряду возникать в одной точке. Такая геометрия делает работу цилиндров более согласованной. Экономия топлива в пределах 1% и уменьшение токсичности выхлопа не гарантированы при замене свечей. На эти показатели влияют состояние двигателя и состав смеси; важна и работа системы очистки выхлопа.

Отдельные иридиевые свечи при штатных условиях эксплуатации могут иметь ресурс от 100 до 150 тысяч километров. Это не универсальный интервал: срок зависит от конструкции свечи и от работы двигателя с системой зажигания. Качество топлива также имеет значение. Niterra, производитель свечей NGK, включает иридиевые модели в автомобильную линейку и указывает на использование своей продукции автопроизводителями в качестве оригинального оборудования. Конкретный срок замены следует сверять с регламентом автомобиля и каталогом для его двигателя. Переход на свечи с драгоценным металлом не устраняет неисправности мотора и не заменяет диагностику при пропусках зажигания.

Дорогая замена сама по себе не прибавляет двигателю мощности: ее смысл в стабильной работе и более редком обслуживании, если такой интервал предусмотрен для конкретной модели.