Ирина Зеленцова: «Suzuki не ломаются»
- 1580
- 0
Фото: Suzuki
- Ирина Вячеславовна, как Вы можете охарактеризовать старт продаж Jimny, и правда ли, что очереди на культовый внедорожник достигают 6 месяцев?
- Прежнее поколение задержалось на рынке довольно долго. Сколько машин продавалось в России под занавес его продаж? Насколько я понимаю, о больших цифрах речи не шло.
- Когда мы распродавали последние склады, удавалось реализовывать по 50-60 единиц. На фоне нынешнего всплеска интереса к новинке те объемы действительно скромные. Что, в общем-то, объяснимо.
- Понятно, что Jimny - продукт нишевый, и на общую статистику продаж Suzuki он вряд ли сильно повлияет. С января по сентябрь 2019 года включительно марка реализовала в нашей стране более 4700 автомобилей, при этом Вы недавно анонсировали общегодовую цифру 8000 автомобилей. До конца 2019-го остается не так много времени…
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
В этом году планируем отгрузить покупателям порядка 500-600 Jimny, в зависимости от доступности машин. И примерно столько же продадим до конца финансового года, то есть до конца марта 2020 года.
- Я правильно понимаю, что Vitara была и остается локомотивом продаж марки? Какова ее доля в общих продажах Suzuki?
- 70%. Модель лишь укрепляет свои позиции, и нас это радует.
- А в какой комплектации наиболее активно приобретают Vitara? Поди, как в целом по рынку, в некоей усредненной?
- Продажи зависят от ряда факторов. От региона продаж, ценовых предложений, сезонности и т.п. Видим, что покупательский акцент склоняется к версии GL+. В ней присутствует практически все то, что необходимо водителю в плане комфорта при вполне привлекательной цене.
- Что за люди отдают предпочтение Vitara? Наверное, это те, кто хорошо знаком с брендом?
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
- В этой связи актуален вопрос о двухцветных вариантах Vitara. Такие машины, признаться, в городе видны. Значит ли это, что они пользуются устойчивым спросом?
- Перейдем к Suzuki SX4. Когда на рынок вышла его обновленная версия, та, что сегодня в продаже, у потребителей было много вопросов к внешности – мол, «азиатчина» и все в подобном духе. Не сыграло ли такое отношение некую злую шутку с кроссовером? То есть будь у SX4 другое «лицо», может, и продажи были бы куда активнее?
- Хороший вопрос. На запуске обновленного SX4 действительно слышались подобные комментарии. Но мы не видим здесь большой проблемы. Да, дизайн отчасти более спокойный, чем, скажем, у яркой Vitara. Но основной покупатель SX4 – более возрастные люди, семейные, у которых, скажем, двое-трое детей. Им, в частности, импонирует то, что у автомобиля чуть больше места на втором ряду, чем у Vitara. Еще раз: не вижу никаких проблем.
- А как Вы можете прокомментировать продажи турбированной модификации SX4, зная, что наш покупатель в отношении подобных моторов имеет исторические предубеждения.
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
Фото: Suzuki
- Есть какие-либо данные по абсолютно новому поколению SX4, о его возможном появлении в России?
- Давайте обратимся к дилерской сети, ибо именно на ее плечи возложены прямые продажи автомобилей. Какое количество официальных дилеров сегодня у Suzuki в России, и какие, на Ваш взгляд, слабые места в их работе?
- У нас 55 дилеров - от Калининграда до Сахалина. То есть мы представлены во всех федеральных округах. Задача – быть максимально близко к клиенту, чтобы обеспечить его в том числе квалифицированным сервисом. Расширением дилерской сети мы сегодня особо не занимаемся, потому как полностью удовлетворены тем качеством работы, которое практикуется на местах. Это касается как продаж, так и послепродажного обслуживания.
- А как импортер относится к таким перипетиям нынешней жизни, когда одни дилерские центры Suzuki закрываются, другие, наоборот, начинают работу, что называется, с чистого листа? Подобных примеров сегодня немало, и не только в Санкт-Петербурге. Для рядового потребителя, уверен, это не лучшее развитие событий.
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
- В «сытые» времена официальными дилерами желали стать многие предприниматели, они сами искали такого случая, обращаясь к тому или иному импортеру. Сегодня иные экономические реалии, количество подобных заявок, поди, минимальное. Что значат Ваши слова «искать» и «назначать»? Вы и, правда, сами ищите новых партнеров?
Что касается текущей ситуации, мы и по сей день получаем входящие запросы, по большей части из регионов, включая, кстати, Санкт-Петербург. Тому, кстати, есть объяснение: мы один из немногих на рынке брендов, кто весь 2019 год демонстрирует положительную динамику продаж. Для бизнес-сообщества это хороший знак.
- Ощущаете ли, скажем, негативное влияние скудости модельного ряда на действующие продажи? Будь у Suzuki в России больше моделей, кто знает, возможно, и цифры были бы иные…
- С одной стороны, широкая модельная линейка дает некую вариативность в выборе клиенту и в определенной степени легкость работы дилерскому центру. Но если сделать детальный анализ тех моделей, которые продаются у брендов, обладающих широчайшей модельной гаммой (хотя таких осталось не так и много), то увидим, что активно продаются все те же ключевые три. Таким образом, широкая модельная линейка может иметь другой взгляд – это определенные замороженные средства у дилеров на представленность моделей, содержание склада и т.п., притом, что спрос на такие модели ограниченный. Нашим дилерам нет нужды содержать склад из непопулярных моделей.
При этом мы предлагаем машины, которые позиционируются в самом востребованном и постоянно растущем сегменте – SUV. Плюс настоящий внедорожник Jimny. Таким образом, оборачиваемость склада – то, что всегда волнует дилеров – у нас хорошая. Скажем так: на данный период развития событий у Suzuki оптимальный модельный ряд.
- А значат ли Ваши слова, что в обозреваемой перспективе нам не стоит ожидать ни нового Swift, ни Baleno, ни Ignis, ни какой иной «легковушки» от Suzuki?
- И все же, есть хоть малая вероятность того, что Suzuki привезет в Россию что-то свежее в 2020 году?
- Загадывать сложно, особенно на следующий год.
- Многим владельцам Suzuki, мягко говоря, не по душе стоимость плановых ТО, которая принята на фирменных СТО. Есть возможность каким-то образом переломить ситуацию? Или здесь силы импортера ограничены?
- Стоимость ТО является одной из составляющих стоимости владения автомобилем. Если мы сложим все факторы владения автомобилем (а их немало), то по совокупности всех этих факторов владение автомобилем Suzuki окажется более выгодным, нежели некоторыми нашими конкурентами. Наш клиент четко знает, что у него нет и не будет головной боли между плановыми заездами на ТО. Как говорят наши клиенты, «Suzuki не ломаются». Это тот автомобиль, который очень прост в эксплуатации, все узлы и агрегаты понятны, просты в использовании. Получается, «от ТО до ТО, и только так».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве