Иркутские грабители учились у героев «Форсажа»: обносили фуры прямо на ходу
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские нанесли визит подозреваемым и обнаружили часть похищенных товаров, а также два автомобиля, специально подготовленных для совершения краж. Лобовое стекло могло откидываться вперед, капот и радиатор были обшиты мягким материалом, а в центральном тоннеле было вварено кольцо для крепления троса или веревки. По версии следователей, злоумышленники на скорости порядка 80 км/ч «стыковались» с грузовиками, используя покрышку для смягчения удара, откидывали лобовое стекло своего автомобиля и по капоту перелезали в кузов.
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