Этот Focus работал в такси и проехал полмиллиона: как не купить автохлам

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

2 декабря 2025, 14:09

Ищем живой Ford Focus в Москве: скрученный пробег, такси и скрытые дефекты

Ford Focus все еще очень популярен. Найти хороший экземпляр стало сложнее. Журналисты осмотрели несколько дешевых машин. У каждой нашлись серьезные проблемы. Стоит ли вообще его покупать сейчас? Узнайте все подробности в нашем материале.

Ford Focus третьего поколения до сих пор остается одним из хитов на вторичном рынке. Машина зарекомендовала себя как надежная и недорогая в обслуживании, поэтому спрос на нее стабильно высокий. Но можно ли в 2025 году найти достойный экземпляр в Москве, не потратив при этом целое состояние? Журналисты Autonews решили проверить это на практике и изучили несколько предложений по низу рынка.

Первым на очереди был седан 2012 года выпуска из дилерского центра. Цена в 780 тысяч рублей выглядела адекватно для машины с одним владельцем и пробегом в 154 тысячи километров. Менеджер честно предупредил, что автомобиль побывал в ДТП, но уверял, что удар был незначительным и затронул лишь капот и левое крыло. Также он предоставил целый список рекомендаций по ремонту: от текущих радиаторов и изношенных тормозов до замены сайлентблоков и неисправного вентилятора. Трещина на лобовом стекле тоже требовала внимания перед постановкой на учет. Продавец был готов немного уступить в цене.

При личном осмотре автомобиль действительно произвел неплохое впечатление. Салон оказался на удивление ухоженным, без серьезных потертостей. А вот кузов имел изъяны - треснувший передний бампер явно просился под замену. Короткая поездка подтвердила опасения по поводу ходовой части: в подвеске что-то отчетливо стучало. Представитель салона предположил, что дело в шаровой опоре, ремонт которой не будет дорогим. В целом, вариант показался жизнеспособным, но требующим определенных вложений.

Следующий автомобиль - универсал того же 2012 года - манил своей ценой в 550 тысяч рублей, одной из самых низких в столице. Продавец по телефону расписывал машину как «живую», с мелкими последствиями аварии, но готовую к эксплуатации. Однако проверка по базам данных нарисовала совсем иную картину. Оказалось, что пробег скручивали несколько раз, и реальные цифры перевалили далеко за 200 тысяч километров. Более того, автомобиль пять лет использовался в качестве такси. Вместо одного ДТП их было несколько, с повреждением крыльев, капота и бамперов.

При встрече владелец предложил не верить отчетам, а смотреть на реальное состояние. И тут нас ждал сюрприз: салон для машины, отработавшей в такси, выглядел очень прилично. Но на этом плюсы закончились. Под капотом и под днищем виднелись масляные лужи. Продавец списал это на старые прокладки. Но больше всего насторожила глубокая царапина на силовой структуре кузова под капотом, которая могла появиться из-за смещения двигателя при сильном ударе. От покупки этого «кота в мешке» мы решили отказаться.

Наконец, мы осмотрели хэтчбек 2014 года за 698 тысяч рублей. Продавец сразу признался, что у машины есть «возрастные болячки» в виде ржавчины и проблем с подвеской. Список неисправностей, который нам показали, был внушительным и затрагивал рулевое управление, систему охлаждения и электрику. Неровные зазоры на бампере намекали на неудачную парковку в прошлом. Во время тест-драйва двигатель сильно вибрировал, что, скорее всего, указывало на износ опор силового агрегата. Несмотря на все это, автомобиль ехал ровно, без рывков. Этот вариант показался неплохим компромиссом: да, вложений он потребует, но не все проблемы были критичными. За свои деньги это вполне достойное предложение для того, кто готов приложить руки.

Упомянутые модели: Ford Focus (от 889 000 Р)
Упомянутые марки: Ford
