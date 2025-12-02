Этот Focus работал в такси и проехал полмиллиона: как не купить автохлам

2 декабря 2025, 14:09
Ищем живой Ford Focus в Москве: скрученный пробег, такси и скрытые дефекты
Ищем живой Ford Focus в Москве: скрученный пробег, такси и скрытые дефекты
Ford Focus все еще очень популярен. Найти хороший экземпляр стало сложнее. Журналисты осмотрели несколько дешевых машин. У каждой нашлись серьезные проблемы. Стоит ли вообще его покупать сейчас? Узнайте все подробности в нашем материале.
Ford Focus третьего поколения до сих пор остается одним из хитов на вторичном рынке. Машина зарекомендовала себя как надежная и недорогая в обслуживании, поэтому спрос на нее стабильно высокий. Но можно ли в 2025 году найти достойный экземпляр в Москве, не потратив при этом целое состояние? Журналисты Autonews решили проверить это на практике и изучили несколько предложений по низу рынка.
Первым на очереди был седан 2012 года выпуска из дилерского центра. Цена в 780 тысяч рублей выглядела адекватно для машины с одним владельцем и пробегом в 154 тысячи километров. Менеджер честно предупредил, что автомобиль побывал в ДТП, но уверял, что удар был незначительным и затронул лишь капот и левое крыло. Также он предоставил целый список рекомендаций по ремонту: от текущих радиаторов и изношенных тормозов до замены сайлентблоков и неисправного вентилятора. Трещина на лобовом стекле тоже требовала внимания перед постановкой на учет. Продавец был готов немного уступить в цене.
При личном осмотре автомобиль действительно произвел неплохое впечатление. Салон оказался на удивление ухоженным, без серьезных потертостей. А вот кузов имел изъяны - треснувший передний бампер явно просился под замену. Короткая поездка подтвердила опасения по поводу ходовой части: в подвеске что-то отчетливо стучало. Представитель салона предположил, что дело в шаровой опоре, ремонт которой не будет дорогим. В целом, вариант показался жизнеспособным, но требующим определенных вложений.
Следующий автомобиль - универсал того же 2012 года - манил своей ценой в 550 тысяч рублей, одной из самых низких в столице. Продавец по телефону расписывал машину как «живую», с мелкими последствиями аварии, но готовую к эксплуатации. Однако проверка по базам данных нарисовала совсем иную картину. Оказалось, что пробег скручивали несколько раз, и реальные цифры перевалили далеко за 200 тысяч километров. Более того, автомобиль пять лет использовался в качестве такси. Вместо одного ДТП их было несколько, с повреждением крыльев, капота и бамперов.
При встрече владелец предложил не верить отчетам, а смотреть на реальное состояние. И тут нас ждал сюрприз: салон для машины, отработавшей в такси, выглядел очень прилично. Но на этом плюсы закончились. Под капотом и под днищем виднелись масляные лужи. Продавец списал это на старые прокладки. Но больше всего насторожила глубокая царапина на силовой структуре кузова под капотом, которая могла появиться из-за смещения двигателя при сильном ударе. От покупки этого «кота в мешке» мы решили отказаться.
Наконец, мы осмотрели хэтчбек 2014 года за 698 тысяч рублей. Продавец сразу признался, что у машины есть «возрастные болячки» в виде ржавчины и проблем с подвеской. Список неисправностей, который нам показали, был внушительным и затрагивал рулевое управление, систему охлаждения и электрику. Неровные зазоры на бампере намекали на неудачную парковку в прошлом. Во время тест-драйва двигатель сильно вибрировал, что, скорее всего, указывало на износ опор силового агрегата. Несмотря на все это, автомобиль ехал ровно, без рывков. Этот вариант показался неплохим компромиссом: да, вложений он потребует, но не все проблемы были критичными. За свои деньги это вполне достойное предложение для того, кто готов приложить руки.
Похожие материалы Форд
-
18.11.2025, 12:51
Мать-одиночка из Первоуральска купила неисправный Ford Focus за 1,38 млн
Женщина хотела обменять свою старую машину. Она выбрала хороший автомобиль в салоне. Но сделка пошла совсем не по плану. Теперь у нее огромный долг. А купленная машина постоянно ломается. Дилер отказывается возвращать деньги за покупку.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
03.11.2025, 06:41
Самый дешевый подержанный Ford Focus 2012 года выставлен на продажу на eBay
На eBay появился необычный лот – подержанный Ford Focus 2012 года по рекордно низкой цене. Почему именно этот автомобиль оказался самым доступным среди всех предложений? Какие сюрпризы могут ждать покупателя? Узнайте, что скрывается за привлекательной стоимостью и стоит ли рассматривать такой вариант.Читать далее
-
23.10.2025, 16:38
Названы самые востребованные иномарки с пробегом на вторичном рынке России в 2025 году
Рынок подержанных авто снова удивляет. Предпочтения россиян изменились. В лидерах оказались знакомые модели. Но их возраст и цена поражают. Кто же стал настоящим хитом продаж? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
16.10.2025, 18:59
Редкий Ford Focus RS 2017 года с пробегом 61 500 км ищет нового владельца
Уникальный экземпляр Ford Focus RS 2017 года появился в продаже. Автомобиль сохранил отличное состояние и имел только одного владельца. Пробег за восемь лет составил чуть более 61 тысячи километров. Почему владелец решил расстаться с машиной – подробности в материале.Читать далее
-
06.10.2025, 13:15
Российский авторынок подержанных машин показал рост а Lada Granta стала бестселлером
Рынок автомобилей с пробегом снова оживился. Предпочтения россиян заметно изменились. Некоторые модели показывают уверенный рост. Другие теряют былую популярность. Узнайте лидеров и аутсайдеров сентября. Статистика удивит даже опытных водителей.Читать далее
-
19.09.2025, 11:19
Рынок авто с пробегом в России: какие модели стали хитами августа 2025
Рынок вторичных автомобилей снова удивляет. Эксперты подвели итоги прошедшего месяца. Некоторые бренды показали неожиданный рост. Другие же теряют свои былые позиции. Покупательские предпочтения заметно изменились. Какие машины выбирали чаще всего?Читать далее
-
04.12.2020, 14:27
ТОП-7 универсалов на вторичном рынке до 400 тысяч рублей
Среди российских автолюбителей универсалы пользуются не слишком-то большим спросом. Однако целевая аудитория у «вагонов» есть, прежде всего, семейные практичные люди. Новые автомобили в кузове универсал им не всегда по карману, но годный можно вариант подобрать на вторичке.Читать далее
-
28.06.2020, 11:34
Три лучших универсала до 600 000 рублей
Растущая популярность кроссоверов не мешает многим автолюбителям сохранять верностью практичным и вместительным универсалам. Расскажем о трех интересных вариантах, которые укладываются в бюджет до 600 000 рублей.Читать далее
-
20.06.2020, 12:01
Что можно купить вместо Lada Granta за 500 тысяч рублей
Самым недорогим новым автомобилем в России остается Lada Granta. С уходом марки Datsun покупатели лишаются всякой альтернативы. Располагая бюджетом в полмиллиона рублей, остается только искать машину на вторичном рынке.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
18.11.2025, 12:51
Мать-одиночка из Первоуральска купила неисправный Ford Focus за 1,38 млн
Женщина хотела обменять свою старую машину. Она выбрала хороший автомобиль в салоне. Но сделка пошла совсем не по плану. Теперь у нее огромный долг. А купленная машина постоянно ломается. Дилер отказывается возвращать деньги за покупку.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
03.11.2025, 06:41
Самый дешевый подержанный Ford Focus 2012 года выставлен на продажу на eBay
На eBay появился необычный лот – подержанный Ford Focus 2012 года по рекордно низкой цене. Почему именно этот автомобиль оказался самым доступным среди всех предложений? Какие сюрпризы могут ждать покупателя? Узнайте, что скрывается за привлекательной стоимостью и стоит ли рассматривать такой вариант.Читать далее
-
23.10.2025, 16:38
Названы самые востребованные иномарки с пробегом на вторичном рынке России в 2025 году
Рынок подержанных авто снова удивляет. Предпочтения россиян изменились. В лидерах оказались знакомые модели. Но их возраст и цена поражают. Кто же стал настоящим хитом продаж? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
16.10.2025, 18:59
Редкий Ford Focus RS 2017 года с пробегом 61 500 км ищет нового владельца
Уникальный экземпляр Ford Focus RS 2017 года появился в продаже. Автомобиль сохранил отличное состояние и имел только одного владельца. Пробег за восемь лет составил чуть более 61 тысячи километров. Почему владелец решил расстаться с машиной – подробности в материале.Читать далее
-
06.10.2025, 13:15
Российский авторынок подержанных машин показал рост а Lada Granta стала бестселлером
Рынок автомобилей с пробегом снова оживился. Предпочтения россиян заметно изменились. Некоторые модели показывают уверенный рост. Другие теряют былую популярность. Узнайте лидеров и аутсайдеров сентября. Статистика удивит даже опытных водителей.Читать далее
-
19.09.2025, 11:19
Рынок авто с пробегом в России: какие модели стали хитами августа 2025
Рынок вторичных автомобилей снова удивляет. Эксперты подвели итоги прошедшего месяца. Некоторые бренды показали неожиданный рост. Другие же теряют свои былые позиции. Покупательские предпочтения заметно изменились. Какие машины выбирали чаще всего?Читать далее
-
04.12.2020, 14:27
ТОП-7 универсалов на вторичном рынке до 400 тысяч рублей
Среди российских автолюбителей универсалы пользуются не слишком-то большим спросом. Однако целевая аудитория у «вагонов» есть, прежде всего, семейные практичные люди. Новые автомобили в кузове универсал им не всегда по карману, но годный можно вариант подобрать на вторичке.Читать далее
-
28.06.2020, 11:34
Три лучших универсала до 600 000 рублей
Растущая популярность кроссоверов не мешает многим автолюбителям сохранять верностью практичным и вместительным универсалам. Расскажем о трех интересных вариантах, которые укладываются в бюджет до 600 000 рублей.Читать далее
-
20.06.2020, 12:01
Что можно купить вместо Lada Granta за 500 тысяч рублей
Самым недорогим новым автомобилем в России остается Lada Granta. С уходом марки Datsun покупатели лишаются всякой альтернативы. Располагая бюджетом в полмиллиона рублей, остается только искать машину на вторичном рынке.Читать далее
- 715 000 РFord Focus 2011 в Москве
- 890 000 РFord Focus 2015 в Зеленограде
- 632 000 РFord Focus 2007 в Москве
- 1 097 000 РFord Focus 2014 в Москве
- 1 470 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 715 000 РFord Focus 2008 в Москве
- 900 000 РFord Focus 2014 в Москве
- 950 000 РFord Focus 2010 в Москве
- 1 357 000 РFord Focus 2015 в Москве
- 1 095 000 РFord Focus 2012 в Москве