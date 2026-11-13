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Элина Градова

Автор: Элина Градова

13 ноября 2026, 22:25

Семья сбитой на пешеходном переходе женщины требует с Александра Буйнова более 3 млн рублей

Семья сбитой на пешеходном переходе женщины требует с Александра Буйнова более 3 млн рублей

Не договорились о выплате: сбитая машиной Буйнова женщина подала иск на 3 млн рублей

Семья сбитой на пешеходном переходе женщины требует с Александра Буйнова более 3 млн рублей

После дорожного происшествия стороны по-разному описывают, как развивались события. Семья пострадавшей добивается решения через суд. Представитель артиста иначе рассказывает о переговорах.

После дорожного происшествия стороны по-разному описывают, как развивались события. Семья пострадавшей добивается решения через суд. Представитель артиста иначе рассказывает о переговорах.

Адвокат Аллы Николаевны Дмитрий Соловьев сообщил о поданном иске к Александру Буйнову. Сумма требований превышает три миллиона рублей. Юрист не ожидает, что суд удовлетворит их полностью. Иск рассматривает Наро-Фоминский городской суд, предварительное заседание уже состоялось. Об этом пишет Piter.tv.

В сумму иска включили почти 240 тысяч рублей за утраченный заработок. Еще три миллиона заявлены как компенсация морального вреда и вреда здоровью. По словам Соловьева, женщине предстоит реабилитация. Семье важно добиться хотя бы частичной выплаты за перенесенные страдания и последствия травмы. Алла Смирнова работала воспитателем в детском саду и после травмы связок проходила длительное лечение. Размер компенсации определит суд, учитывая заявленные требования и материалы, представленные сторонами.

До обращения в суд переговоры с окружением артиста вел сын пострадавшей. Семье предлагали 150 тысяч рублей, однако деньги ей так и не перечислили. Концертный директор Сергей Пудовкин подтвердил, что лично обещал выплатить компенсацию.

Представители Буйнова по-своему объясняют, почему договориться не удалось. Пудовкин отметил, что назначенная встреча не состоялась: никто из семьи женщины на нее не пришел. Он также сообщил, что Алла Николаевна получила значительную сумму за участие в телешоу. По версии концертного директора, Буйнов остался на месте происшествия и предлагал пострадавшей помощь, в том числе оплату лечения, однако она отказалась. Пудовкин также заявлял о видеозаписи с видеорегистратора и показаниях двух свидетелей. Эти заявления не меняют того, что, по словам семьи, предложенные 150 тысяч рублей выплачены не были.

ДТП произошло вечером 26 февраля 2025 года в Апрелевке, в Наро-Фоминском округе. Александр Буйнов на автомобиле Lexus LX 570 наехал на 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали с разрывом связок. Теперь возможную компенсацию оценит суд.

Летом 2026 года производство по делу о нарушении правил дорожного движения закрыли в связи с истечением срока давности; вина артиста во время этого производства установлена не была. Гражданский иск рассматривается отдельно: суду предстоит разобраться в обстоятельствах наезда и последствиях травмы. Отдельно он проверит обоснованность заявленных требований.

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