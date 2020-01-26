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26 января 2020, 20:00

Искать автомобили на японском аукционе теперь еще проще!

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Покупка качественного и недорогого подержанного автомобиля напрямую с японского онлайн-аукциона доступна каждому. Сейчас этот процесс стал еще удобнее благодаря расширенному фильтру, который помогает максимально уточнить поиск и сэкономить силы и время.
Для любителей автомобилей из Японии появилась новая возможность, а именно — расширенный фильтр поиска компании от «Автосендер», позволяющий легче и намного быстрее находить именно тот тип транспортного средства, который вас привлекает больше всего. Взгляните на современный фильтр онлайн-автоаукциона — максимально удобно и просто.

Что теперь доступно


Каждый пользователь, желающий принять участие в аукционе, может использовать расширенный функционал для поиска подходящего автомобиля. Вы можете сразу установить следующие ограничения:

1. Производитель — будут предложены только автомобили определенного автоконцерна;
2. Модель — популярная или предпочитаемая вами модель автомобиль;
3. Модель кузова и тип кузова — две настройки позволяющие выбирать легковые машины, современные и экономные кей-кары, пикапы, внедорожники и т.д.;
 
 

4. Год выпуска — эта графа стандартная и хорошо понятная — насколько современный предлагается вашему вниманию транспорт;
5. Пробег — тоже привычно, ведь вы сможете узнать, насколько изношена подвеска и силовая установка;
6. Цена — здесь указывается предполагаемая стоимость аукциона, в пределах минимальной и максимальной ставок;
7. Объем — какого объема (а значит — и какой мощности) будет двигатель. Также отдельно можно выбрать его тип (а конкретнее — бензин, дизель, гибрид или электромобиль);
8. Оценка — моментальное отсеивание всех предложений согласно общей оценке предлагаемого на торгах транспорта. Желательно выбирать несколько позиций, чтобы расширить предлагаемые варианты;
9. Аукционы — здесь можно предложить ресурсу совершать поиск по определенным автоаукционам, если у вас есть такие предпочтения.

Также вы можете в любой момент отключить расширенный вариант фильтра и оставить сокращенный, если он более привычный. Но для поиска подходящего транспорта следует пользоваться именно такими возможностями. Ведь вы даже можете выбрать предпочитаемый цвет кузова.
 
 

Кстати, для тех кого интересует стоимость по прошедшим торгам может перейти в автомобили из Японии. Здесь представлены максимально подобранные и развернутые данные, которые помогут сделать правильный выбор подходящего автомобиля.

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Искать автомобили на японском аукционе теперь еще проще!
Для любителей автомобилей из Японии появилась новая возможность, а именно — расширенный фильтр поиска компании от «Автосендер», позволяющий легче и намного быстрее находить именно тот тип транспортного средства, который вас привлекает больше всего. Взгляните на современный фильтр онлайн-автоаукциона — максимально удобно и просто.Что теперь доступноКаждый пользователь, желающий принять участие в аукционе, может использовать расширенный функционал для поиска подходящего автомобиля. Вы можете сразу установить следующие ограничения:1. Производитель — будут предложены только автомобили определенного автоконцерна;2. Модель — популярная или предпочитаемая вами модель автомобиль;3. Модель кузова и тип кузова — две настройки позволяющие выбирать легковые машины, современные и экономные кей-кары, пикапы, внедорожники и т.д.;  4. Год выпуска — эта графа стандартная и хорошо понятная — насколько современный предлагается вашему вниманию транспорт;5. Пробег — тоже привычно, ведь вы сможете узнать, насколько изношена подвеска и силовая установка;6. Цена — здесь указывается предполагаемая стоимость аукциона, в пределах минимальной и максимальной ставок;7. Объем — какого объема (а значит — и какой мощности) будет двигатель. Также отдельно можно выбрать его тип (а конкретнее — бензин, дизель, гибрид или электромобиль);8. Оценка — моментальное отсеивание всех предложений согласно общей оценке предлагаемого на торгах транспорта. Желательно выбирать несколько позиций, чтобы расширить предлагаемые варианты;9. Аукционы — здесь можно предложить ресурсу совершать поиск по определенным автоаукционам, если у вас есть такие предпочтения.Также вы можете в любой момент отключить расширенный вариант фильтра и оставить сокращенный, если он более привычный. Но для поиска подходящего транспорта следует пользоваться именно такими возможностями. Ведь вы даже можете выбрать предпочитаемый цвет кузова.  Кстати, для тех кого интересует стоимость по прошедшим торгам может перейти в автомобили из Японии. Здесь представлены максимально подобранные и развернутые данные, которые помогут сделать правильный выбор подходящего автомобиля.
2020-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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