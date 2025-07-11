Iskra уже в пути: АвтоВАЗ объявил точные сроки старта продаж

Ранее мы писали Lada Iskra будут собирать в Санкт-Петербурге: планы на 4000 машин в год 19 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) АО «АвтоВАЗ» и ООО «Автозавод ... Читать далее

Фото: Lada

Lada Iskra – это новое семейство компактных автомобилей класса B, состоящее из трех модификаций: седан, универсал SW и приподнятая версия SW Cross. Модель займет нишу между Granta и Vesta и будет предлагаться с разными вариантами кузова и оснащения. Производство стартовало еще 19 апреля на заводе в Тольятти. АвтоВАЗ утверждает, что к моменту старта продаж будет готово достаточное количество машин для дилерской сети.В техническом плане Iskra основана на платформе Lada Vesta. В моторной гамме – два атмосферных двигателя объемом 1,6 литра: 90 л.с. (работает с 5-ступенчатой механической коробкой) и более мощный 106 л.с., который сочетается либо с 6-ступенчатой МКПП, либо с вариатором. Обе трансмиссии поставляются китайскими партнерами. Кросс-версия доступна только с 106-сильным двигателем. Емкость топливного бака у всех моделей – 55 литров, что обеспечивает хороший запас хода.

Ранее мы писали Lada Iskra оказалась такой же безопасной, как Lada Vesta Перед стартом серийного производства новой Lada Iskra инженеры АвтоВАЗа провели масштабную программу испытаний ... Читать далее

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Базовая комплектация автомобиля включает в себя две фронтальные подушки безопасности, системы ABS, ESC, помощь при трогании на подъеме, датчики света и дождя, иммобилайзер, электростеклоподъемники спереди, аудиоподготовку, светодиодные ДХО и указатели поворотов, а также 15-дюймовые стальные диски с колпаками.Более дорогие версии получат кондиционер, регулируемую рулевую колонку, кожаный руль, камеру заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, парктроники сзади, литые диски (15 или 16 дюймов), а также мультимедийную систему с 8,0-дюймовым экраном, четырьмя динамиками и интеграцией сервисов «Яндекс».