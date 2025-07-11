Iskra уже в пути: АвтоВАЗ объявил точные сроки старта продаж
В техническом плане Iskra основана на платформе Lada Vesta. В моторной гамме – два атмосферных двигателя объемом 1,6 литра: 90 л.с. (работает с 5-ступенчатой механической коробкой) и более мощный 106 л.с., который сочетается либо с 6-ступенчатой МКПП, либо с вариатором. Обе трансмиссии поставляются китайскими партнерами. Кросс-версия доступна только с 106-сильным двигателем. Емкость топливного бака у всех моделей – 55 литров, что обеспечивает хороший запас хода.
Более дорогие версии получат кондиционер, регулируемую рулевую колонку, кожаный руль, камеру заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, парктроники сзади, литые диски (15 или 16 дюймов), а также мультимедийную систему с 8,0-дюймовым экраном, четырьмя динамиками и интеграцией сервисов «Яндекс».
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19 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) АО «АвтоВАЗ» и ООО «Автозавод Санкт-Петербург» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере организации производства новой модели – Lada Iskra.Читать далее
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Lada Iskra оказалась такой же безопасной, как Lada Vesta
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19 апреля 2025 года с конвейера Волжского автозавода сошли первые 12 автомобилей Lada Iskra. Дата выбрана неслучайно – именно в этот день 55 лет назад здесь началась сборка ВАЗ-2101. На торжественном мероприятии публике представили машины в цветах российского триколора: белую «копейку», красный седан и синий универсал Iskra.Читать далее
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17.04.2025, 08:47
Дилеры уже записывают желающих купить Lada Iskra в очередь за 20 000 рублей
Серийное производство Lada Iskra еще не стартовало, а прайс-листы пока держат в секрете, но некоторые официальные дилеры уже начали формировать списки предзаказов. Забронировать место в очереди можно за 20 000 рублей.Читать далее
-
20.06.2025, 08:11
Lada Iskra будут собирать в Санкт-Петербурге: планы на 4000 машин в год
19 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) АО «АвтоВАЗ» и ООО «Автозавод Санкт-Петербург» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере организации производства новой модели – Lada Iskra.Читать далее
-
11.06.2025, 13:49
Lada Iskra оказалась такой же безопасной, как Lada Vesta
Перед стартом серийного производства новой Lada Iskra инженеры АвтоВАЗа провели масштабную программу испытаний, которая включала в себя 84 краш-теста. Все они были успешно пройдены и подтвердили высокий уровень пассивной безопасности модели.Читать далее
-
22.05.2025, 08:39
АвтоВАЗ в режиме экономии: Lada Sport остановили, а Iskra собирается по два экземпляра в день
В условиях общей нестабильности на российском авторынке и падения спроса AвтoВАЗ приостановил выпуск спорт-версий Lada, таких как Vesta Sportline, Granta Sport и новая Niva Sport. Lada Iskra собирают по паре машин в день, а водителям-перегонщикам предлагают летом поработать в детских лагерях.Читать далее
-
05.05.2025, 11:52
Выпуск Lada Iskra на 2025 год сократили вдвое, машина станет дефицитной
АвтоВАЗ значительно скорректировал свои планы по выпуску новой Lada Iskra на 2025 год. Вместо заявленных ранее 40–60 тысяч машин производитель ограничится 20 тысячами единиц. Читать далее
-
20.04.2025, 10:12
C конвейера АвтоВАЗа сошли первые серийные Lada Iskra. Известна дата продаж
19 апреля 2025 года с конвейера Волжского автозавода сошли первые 12 автомобилей Lada Iskra. Дата выбрана неслучайно – именно в этот день 55 лет назад здесь началась сборка ВАЗ-2101. На торжественном мероприятии публике представили машины в цветах российского триколора: белую «копейку», красный седан и синий универсал Iskra.Читать далее
-
17.04.2025, 08:47
Дилеры уже записывают желающих купить Lada Iskra в очередь за 20 000 рублей
Серийное производство Lada Iskra еще не стартовало, а прайс-листы пока держат в секрете, но некоторые официальные дилеры уже начали формировать списки предзаказов. Забронировать место в очереди можно за 20 000 рублей.Читать далее
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