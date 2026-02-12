ИИ на службе у мошенников: водителям рассылают фейковые видео

12 февраля 2026, 17:18
Искусственный интеллект стал новым оружием мошенников против автовладельцев
Искусственный интеллект стал новым оружием мошенников против автовладельцев
Мошенники осваивают ИИ для давления на водителей, рассылая фальшивые видео с угрозами. Почему этот тренд опасен, как не попасться на уловки и что советуют эксперты - разбираемся в деталях.
В последние месяцы на дорогах России и за ее пределами участились случаи, когда автовладельцы становятся жертвами необычных схем вымогательства. Причина - стремительное развитие искусственного интеллекта, который теперь используют не только для создания автопилотов или умных помощников, но и для обмана простых водителей. Эта тенденция особенно тревожна, ведь мошенники научились генерировать настолько реалистичные фейковые видео, что даже опытный автомобилист может поверить в угрозу.
В штате Мичиган (США) полиция столкнулась с новым видом преступлений: злоумышленники отправляют владельцам автомобилей видеоролики, на которых якобы запечатлены их машины и попытки повредить их имущество. В одном из случаев мужчина получил в мессенджере видео, где неизвестные будто бы прокалывают шины его пикапа, припаркованного на подъездной дороге. После этого ему поступило требование перевести 500 долларов за «безопасность» автомобиля. Однако мужчина не поддался панике и обратился к правоохранителям. Проверка показала: ни на территории, ни на машине не было никаких следов преступления.
Эксперты отмечают, что подобные схемы становятся все более изощренными. Искусственный интеллект позволяет мошенникам создавать персонализированные угрозы, используя открытые данные из соцсетей, сервисов геолокации и даже публичных камер наблюдения. В результате жертва получает видео, где узнает свой двор, машину и даже детали, которые сложно подделать вручную. Это вызывает шок и страх, а значит - повышает вероятность, что человек поспешит перевести деньги, не разобравшись в ситуации.
Полиция Мичигана подчеркивает: если вы получили подобное сообщение, не стоит идти на поводу у вымогателей. Не переводите деньги, не переходите по подозрительным ссылкам и не вступайте в диалог с неизвестными. Лучшее решение - сразу обратиться в полицию и сохранить все доказательства. Важно помнить: современные технологии позволяют создавать фейки, которые сложно отличить от реальности, но именно спокойствие и проверка фактов помогут избежать потерь.
В России тема киберугроз для автомобилистов становится все более актуальной. Недавно обсуждались новые меры по борьбе с мошенничеством в автостраховании, когда страховые компании получили доступ к видеозаписям с камер наблюдения. Это должно повысить защиту прав водителей и снизить количество фальшивых заявлений, однако эксперты предупреждают: с развитием ИИ мошенники могут находить новые лазейки. Подробнее о том, как изменится рынок автострахования и какие риски ждут водителей, можно узнать в материале о новых инструментах борьбы с аферами в страховании.
В условиях, когда технологии развиваются быстрее, чем законы и методы защиты, автомобилистам стоит быть особенно внимательными. Не стоит доверять сообщениям от незнакомцев, даже если они выглядят убедительно. Любые подозрительные ситуации требуют проверки и обращения к специалистам. Только так можно обезопасить себя и свое имущество от новых цифровых угроз.
Похожие материалы
-
12.02.2026, 17:27
Спрос на немецкие премиальные авто в России резко вырос: какие модели в топе
Вышло исследование: несмотря на падение мировых продаж, в России наблюдается настоящий бум на немецкие премиальные автомобили. Какие модели BMW, Mercedes-Benz и Audi оказались в центре внимания, и что происходит с ценами - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.02.2026, 16:54
Не дождетесь: Bestune и Dongfeng официально опровергли слухи о прекращении работы в России
На фоне слухов о массовом уходе китайских брендов с российского рынка Bestune, Rpx Motor и Dongfeng выступили с официальными заявлениями. Компании не только опровергли информацию о прекращении деятельности, но и раскрыли планы по развитию. Что происходит на рынке - разбираемся в деталяхЧитать далее
-
12.02.2026, 15:45
Россия сохранила пятое место на европейском авторынке по итогам января 2026 года
Вышло исследование: российский рынок новых легковых автомобилей в январе 2026 года вновь оказался на пятой позиции среди европейских стран. Почему это событие вызывает интерес у аналитиков, какие страны опередили Россию и что происходит с динамикой продаж - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как эти цифры могут повлиять на дальнейшее развитие рынка.Читать далее
-
12.02.2026, 14:12
Моторы BelGee: что скрывают современные турбодвигатели и как продлить их ресурс
Двигатели BelGee становятся все популярнее, но насколько они надежны в российских условиях? В материале - разбор конструктивных особенностей, реального ресурса и советов по эксплуатации для долгой службы.Читать далее
-
12.02.2026, 13:46
Кроссоверам Haval и Tenet разрешат работать в такси — какие модели не затронут новые правила
В ближайшее время список автомобилей, разрешенных для работы в такси, будет расширен за счет новых брендов и моделей. Это решение связано с изменениями в законодательстве и требованиями к локализации производства. Нововведения затронут рынок такси по всей стране.Читать далее
-
12.02.2026, 13:26
Киргизские номера на российских дорогах: как временная прописка оборачивается штрафами
Все больше россиян выбирают автомобили с киргизскими номерами, чтобы сэкономить на покупке. Однако мало кто знает, что такая экономия может обернуться крупными штрафами, конфискацией и даже лишением прав. Какие риски скрывает популярная схема - объясняют эксперты.Читать далее
-
12.02.2026, 10:52
MARSHALL расширил ассортимент: новые тормозные барабаны для Урал и ПАЗ уже в продаже
MARSHALL представил свежие тормозные барабаны для популярных моделей Урал и ПАЗ. Какие особенности у новых деталей, что изменилось в линейке и почему это событие может повлиять на рынок запчастей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 08:37
В Узбекистане заблокировали оформление автокредитов: новые правила доступа к данным
С 6 февраля 2026 года автокредиты в Узбекистане оказались под угрозой: банки лишились автоматического доступа к персональным данным клиентов. Теперь для оформления займа требуется вручную разрешить доступ через госпортал. Что изменилось и как действовать - в материале.Читать далее
-
12.02.2026, 08:16
Маркировка автозапчастей в России продлена: как изменится рынок и цены
Вышло исследование: цифровая маркировка автозапчастей в России продлена до 2026 года. Эксперты объясняют, как новые правила повлияют на стоимость деталей, борьбу с подделками и работу автосервисов. Что грозит рынку - объяснили специалисты.Читать далее
-
12.02.2026, 08:01
Как изменились правила прогрева двигателя на новых Ладах: что советует АвтоВАЗ
Вышли новые рекомендации для владельцев Лада: как правильно запускать мотор зимой, чтобы не навредить ни экологии, ни самому двигателю. Почему привычки прошлого могут привести к проблемам, и что советуют инженеры сейчас - мало кто знает детали.Читать далее
