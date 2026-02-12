ИИ на службе у мошенников: водителям рассылают фейковые видео

Искусственный интеллект стал новым оружием мошенников против автовладельцев

Мошенники осваивают ИИ для давления на водителей, рассылая фальшивые видео с угрозами. Почему этот тренд опасен, как не попасться на уловки и что советуют эксперты - разбираемся в деталях.

В последние месяцы на дорогах России и за ее пределами участились случаи, когда автовладельцы становятся жертвами необычных схем вымогательства. Причина - стремительное развитие искусственного интеллекта, который теперь используют не только для создания автопилотов или умных помощников, но и для обмана простых водителей. Эта тенденция особенно тревожна, ведь мошенники научились генерировать настолько реалистичные фейковые видео, что даже опытный автомобилист может поверить в угрозу.

В штате Мичиган (США) полиция столкнулась с новым видом преступлений: злоумышленники отправляют владельцам автомобилей видеоролики, на которых якобы запечатлены их машины и попытки повредить их имущество. В одном из случаев мужчина получил в мессенджере видео, где неизвестные будто бы прокалывают шины его пикапа, припаркованного на подъездной дороге. После этого ему поступило требование перевести 500 долларов за «безопасность» автомобиля. Однако мужчина не поддался панике и обратился к правоохранителям. Проверка показала: ни на территории, ни на машине не было никаких следов преступления.

Эксперты отмечают, что подобные схемы становятся все более изощренными. Искусственный интеллект позволяет мошенникам создавать персонализированные угрозы, используя открытые данные из соцсетей, сервисов геолокации и даже публичных камер наблюдения. В результате жертва получает видео, где узнает свой двор, машину и даже детали, которые сложно подделать вручную. Это вызывает шок и страх, а значит - повышает вероятность, что человек поспешит перевести деньги, не разобравшись в ситуации.

Полиция Мичигана подчеркивает: если вы получили подобное сообщение, не стоит идти на поводу у вымогателей. Не переводите деньги, не переходите по подозрительным ссылкам и не вступайте в диалог с неизвестными. Лучшее решение - сразу обратиться в полицию и сохранить все доказательства. Важно помнить: современные технологии позволяют создавать фейки, которые сложно отличить от реальности, но именно спокойствие и проверка фактов помогут избежать потерь.

В России тема киберугроз для автомобилистов становится все более актуальной. Недавно обсуждались новые меры по борьбе с мошенничеством в автостраховании, когда страховые компании получили доступ к видеозаписям с камер наблюдения. Это должно повысить защиту прав водителей и снизить количество фальшивых заявлений, однако эксперты предупреждают: с развитием ИИ мошенники могут находить новые лазейки. Подробнее о том, как изменится рынок автострахования и какие риски ждут водителей, можно узнать в материале о новых инструментах борьбы с аферами в страховании.

В условиях, когда технологии развиваются быстрее, чем законы и методы защиты, автомобилистам стоит быть особенно внимательными. Не стоит доверять сообщениям от незнакомцев, даже если они выглядят убедительно. Любые подозрительные ситуации требуют проверки и обращения к специалистам. Только так можно обезопасить себя и свое имущество от новых цифровых угроз.