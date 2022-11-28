Испанцы выкатили дебютную модель Liux Animal. Что интересного в этом «животном»?
Фото: liux.eco
Другой момент, хватил ли у компании капитала, чтобы реализовать задуманное? Во всяком случае, таким вопросом задается немецкое издание Auto Motor und Sport. На данный момент в роли основного финансиста проекта и, как уточняется, потенциального клиента, выступает испанская лизинговая компания OK Mobility. При этом, как отмечается в сообщении, «в дальнейших раундах финансирования должно быть привлечено куда больше денежных средств».
На своем официальном сайте компания Liux предоставляет ряд технических подробностей об автомобиле. Он будет иметь выбор варианты батарей от 46 до 92 кВт/ч, а, следовательно, мощностных характеристик - 142 или 179 кВт. По информации Liux, с самой емкостной батареей можно достичь дальности хода 600 км.
Максимальная скорость «животного», как отмечается, составляет 200 км/ч, разгон от 0 до 60 миль/ч занимает 5 секунд. Auto Motor und Sport уточняет, что тип кузова – нечто среднее между универсалом и внедорожником, при этом речь идет о компакт-классе. В долгосрочной перспективе за моделью Animal должен последовать седан.
Как сообщается на сайте компании, машины на алюминиевом шасси будут «частично изготовлены из композитных материалов на основе органических волокон и смол». Количество стандартных деталей и материалов в конструкции Animal должно сократиться на 25% за счет использования «чрезвычайно простых компонентов». С этой целью компания намерена прибегнуть к 3D-печати, которая попутно должна сократить время производства и сделать процесс выгодным с точки зрения энергетических и экологических затрат.
Цены на автомобиль, как было отмечено в начале, начинаются от 39 000 евро за базовую модель и 45 000 евро - за более мощную версию. За установку 4 аккумуляторных батарей в обоих случаях требуется доплата в размере 9000 евро. Продажи автомобиля планируется вести исключительно в онлайн-формате. В первый год выпуска автопроизводитель хочет собрать и реализовать порядка 5000 машин. В дальнейшем их количество будет увеличено до 50 000 ед.
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Госавтоинспекция подвела итоги аварийности за 10 месяцев 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что любое нарушение ПДД обусловлено либо неграмотностью, либо недостаточным уровнем культуры.Читать далее
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29.11.2022, 16:18
Москвичей пересадят на новые маршрутки «ГАЗели»: как они выглядят
Горьковский автозавод представил на международной выставке BW Expo в Москве новый микроавтобус малого класса «ГАЗель e-City». Мосгортранс новинкой заинтересовался и договорился о тестовой эксплуатации.Читать далее
-
29.11.2022, 15:37
Какой огнетушитель выбрать: углекислотный, порошковый или воздушно-эмульсионный?
В каждом автомобиле должен быть огнетушитель объемом не менее двух литров. Существует, по крайней мере, пять типов огнетушителей. Какой из них лучше выбрать?Читать далее
-
29.11.2022, 14:21
Эксперт рассказал о недостатках иранских автомобилей
Накануне стало известно о соглашении, подписанном Ираном и Россией, на поставки в нашу страну крупной партии автомобилей. Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал основные минусы этих машин.Читать далее
-
29.11.2022, 13:31
Эпичное фото из Владивостока: гололед загнал автомобиль на дерево
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-
29.11.2022, 09:08
Водителей больше не будут лишать прав за прием антидепрессантов
Конституционный суд запретил судам лишать водителей прав и штрафовать на 30 000 рублей, если в их организме будут обнаружены следы седативных веществ, не относящихся к психотропным или наркотическим препаратам. Корвалол по-прежнему приравнен к наркотикам.Читать далее
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