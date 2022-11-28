Испанцы выкатили дебютную модель Liux Animal. Что интересного в этом «животном»?

Другой момент, хватил ли у компании капитала, чтобы реализовать задуманное? Во всяком случае, таким вопросом задается немецкое издание Auto Motor und Sport. На данный момент в роли основного финансиста проекта и, как уточняется, потенциального клиента, выступает испанская лизинговая компания OK Mobility. При этом, как отмечается в сообщении, «в дальнейших раундах финансирования должно быть привлечено куда больше денежных средств».

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Если решить этот самый насущный вопрос, первые товарные Liux Animal, которые уже сегодня можно зарезервировать под депозит в 200 евро, будут изготовлены в октябре 2023 года и доступны для продажи с первого квартала 2024-го.

На своем официальном сайте компания Liux предоставляет ряд технических подробностей об автомобиле. Он будет иметь выбор варианты батарей от 46 до 92 кВт/ч, а, следовательно, мощностных характеристик - 142 или 179 кВт. По информации Liux, с самой емкостной батареей можно достичь дальности хода 600 км.

Максимальная скорость «животного», как отмечается, составляет 200 км/ч, разгон от 0 до 60 миль/ч занимает 5 секунд. Auto Motor und Sport уточняет, что тип кузова – нечто среднее между универсалом и внедорожником, при этом речь идет о компакт-классе. В долгосрочной перспективе за моделью Animal должен последовать седан.

Как сообщается на сайте компании, машины на алюминиевом шасси будут «частично изготовлены из композитных материалов на основе органических волокон и смол». Количество стандартных деталей и материалов в конструкции Animal должно сократиться на 25% за счет использования «чрезвычайно простых компонентов». С этой целью компания намерена прибегнуть к 3D-печати, которая попутно должна сократить время производства и сделать процесс выгодным с точки зрения энергетических и экологических затрат.

Цены на автомобиль, как было отмечено в начале, начинаются от 39 000 евро за базовую модель и 45 000 евро - за более мощную версию. За установку 4 аккумуляторных батарей в обоих случаях требуется доплата в размере 9000 евро. Продажи автомобиля планируется вести исключительно в онлайн-формате. В первый год выпуска автопроизводитель хочет собрать и реализовать порядка 5000 машин. В дальнейшем их количество будет увеличено до 50 000 ед.

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