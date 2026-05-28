Бывшие заводы Nissan и Ford теперь выпускают Chery и Geely: как Испания становится хабом китайских авто в Европе

28 мая 2026, 16:11
Испания становится воротами для китайских автогигантов: новые заводы и инвестиции
Испания становится воротами для китайских автогигантов: новые заводы и инвестиции
Chery, MG и Geely не просто выходят на европейский рынок - они меняют правила игры. Испания, вопреки общей линии ЕС, открывает для них свои заводы и предлагает выгодные условия. Почему это важно именно сейчас, какие последствия ждут автопром и что теряют конкуренты - объясняем на примерах. Мало кто знает, как быстро меняется расстановка сил в Европе.
Для российских автомобилистов новость о том, что Испания активно приглашает китайские автоконцерны, может показаться далеким событием. Однако на самом деле это сигнал о серьезных переменах на европейском рынке, которые уже влияют на цены, ассортимент и конкуренцию даже в России. Когда одна из крупнейших стран ЕС идет наперекор общей политике и делает ставку на производителей из КНР, это меняет баланс сил в отрасли.
В то время как Еврокомиссия в 2024 году ввела пятилетнюю пошлину 45% на электромобили из Китая, Испания выбрала другой путь. Она не только не препятствует, но и создает условия для локализации производства. Как пишет «Автовзгляд», весной 2024 года Chery заключила контракт на 400 миллионов евро с Ebro-EV Motors, а уже осенью с конвейера бывшего завода Nissan в Барселоне сошли первые кроссоверы. Это не единичный случай: Ford уступил часть мощностей Geely, а Stellantis предоставил два предприятия для выпуска автомобилей Leapmotor.
Экономика Испании, долгое время уступавшая Германии и Италии, сейчас растет в 2-3 раза быстрее среднего по еврозоне. Такой темп объясняется прагматичным подходом: вместо закрытия заводов и массовых увольнений, местные власти и владельцы предприятий предпочитают продавать или сдавать мощности новым игрокам. Это позволяет сохранить рабочие места и оживить промышленность. По мнению экспертов, подобная стратегия выгодна не только государству, но и самим автозаводам, которые иначе рисковали бы остаться без заказов.
Интересно, что не все европейские страны готовы к такому сотрудничеству. Многие продолжают настаивать на ограничениях для китайских брендов, опасаясь конкуренции. Однако Испания демонстрирует, что открытость к инвестициям может стать драйвером роста. В материале о запуске новых брендов на российских заводах также отмечалось, что партнерство с Китаем часто оказывается выгодным для обеих сторон - подробнее об этом можно узнать в разборе причин и последствий смены названий и партнерств.
Судя по имеющимся данным, предоставление китайским компаниям доступа к европейским производственным площадкам позволяет не только избежать простоя заводов, но и ускоряет обновление модельного ряда на рынке. Volkswagen, например, уже рассматривает возможность сборки китайских моделей на своих предприятиях. Для российских покупателей это может означать появление новых автомобилей по более доступным ценам и с современными технологиями. Важно отметить, что подобные перемены происходят на фоне ужесточения конкуренции и постоянных изменений в мировой экономике. В ближайшие годы именно такие альянсы могут определить, какие бренды будут доминировать на европейских дорогах.
Похожие материалы Чери, Джили, МДжи, Липмотор, Фольксваген, Форд
-
28.05.2026, 17:21
В России могут отменить лимиты выплат по ОСАГО для полной компенсации ущерба
В стране обсуждают новые подходы к автострахованию. Эксперты предлагают отказаться от лимитов. Возможные перемены могут затронуть всех водителей. Стоимость полиса может измениться.Читать далее
-
28.05.2026, 17:08
ФАС меняет правила: техосмотр в России подорожает с 2026 года
В России готовят новые правила расчета стоимости техосмотра: ФАС предлагает повысить базовые тарифы и изменить подход к формированию цен. Почему это важно для всех автовладельцев, какие детали часто упускают и что ждет рынок - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как нововведения скажутся на сервисах и кошельках водителей.Читать далее
-
28.05.2026, 16:56
Владельцев электромобилей в Петербурге хотят полностью освободить от транспортного налога до 2030 года
В Санкт-Петербурге готовят важные изменения для владельцев электромобилей: обсуждается законопроект о полном освобождении от транспортного налога до 2030 года. Новые правила коснутся всех электрокаров, независимо от мощности и страны производства. Почему это решение может изменить рынок и что еще планируют власти - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 16:41
Главные слабые места Renault Logan: что ломается чаще всего и как выбрать надежную версию
Renault Logan давно стал символом доступности и простоты на российском рынке, но даже у этой модели есть свои слабые стороны. Эксперт по подбору автомобилей объяснил, какие детали требуют особого внимания, сколько стоит ремонт и почему не все моторы одинаково надежны. Читать далее
-
28.05.2026, 16:28
Sollers ST9: в России показали бронированный пикап с защитой по классу «БР4»
В Екатеринбурге состоялась премьера бронированного пикапа Sollers ST9 - модель получила круговую защиту салона, включая пол и крышу, а также усиленную подвеску. Семислойные стекла и специальные щитки в дверях делают авто уникальным для российского рынка. Почему эта новинка важна именно сейчас и какие детали скрыты внутри - разбираемся в материале.Читать далее
-
28.05.2026, 15:25
Почему электромобили теряют в цене быстрее бензиновых: мнение эксперта
Эксперт объяснил, почему годовалые электромобили теряют в цене почти вдвое быстрее, чем машины с ДВС. Какие модели сложнее всего продать, сколько реально стоит подержанный электрокар и почему премиальные бренды не спешат дешеветь - разбираемся в деталях. Это важно для тех, кто планирует покупку или продажу авто в 2026 году.Читать далее
-
28.05.2026, 15:16
Рубль укрепился: как изменились цены на подержанные авто из Азии в 2026 году
Интерес к подержанным автомобилям из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Многие рассчитывают на выгодные покупки, но не все так однозначно: эксперты объясняют, почему ажиотаж может быть временным и какие подводные камни ждут покупателей. Что изменилось на рынке и как это влияет на цены - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 15:05
Почему автопроизводители массово переходят на 1,5-литровые двигатели вместо 1,6
В последние годы на рынке новых автомобилей заметно увеличилось число моделей с 1,5-литровыми двигателями. Эта тенденция связана не только с техническими особенностями, но и с экономическими причинами, которые напрямую влияют на стоимость и выбор машин для российских покупателей.Читать далее
-
28.05.2026, 14:57
Aurus готовит премьеру: новые Senat и Senat Long покажут на ПМЭФ-2026
На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года бренд Aurus впервые официально представит обновленные версии своих флагманских седанов. Модернизация затронула не только внешний вид, но и ключевые технические решения. Почему эти перемены важны для российского рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 14:42
Две Lada вошли в мировой топ автомобилей-долгожителей: Нива обошла почти всех
Редкий рейтинг показал: сразу две модели Lada из Тольятти попали в число самых «долгоиграющих» автомобилей мира. Почему именно эти машины оказались в топе, чем они удивили экспертов и что это говорит о российском автопроме - разбираемся, какие выводы можно сделать сегодня.Читать далее
Похожие материалы Чери, Джили, МДжи, Липмотор, Фольксваген, Форд
-
28.05.2026, 17:21
В России могут отменить лимиты выплат по ОСАГО для полной компенсации ущерба
В стране обсуждают новые подходы к автострахованию. Эксперты предлагают отказаться от лимитов. Возможные перемены могут затронуть всех водителей. Стоимость полиса может измениться.Читать далее
-
28.05.2026, 17:08
ФАС меняет правила: техосмотр в России подорожает с 2026 года
В России готовят новые правила расчета стоимости техосмотра: ФАС предлагает повысить базовые тарифы и изменить подход к формированию цен. Почему это важно для всех автовладельцев, какие детали часто упускают и что ждет рынок - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как нововведения скажутся на сервисах и кошельках водителей.Читать далее
-
28.05.2026, 16:56
Владельцев электромобилей в Петербурге хотят полностью освободить от транспортного налога до 2030 года
В Санкт-Петербурге готовят важные изменения для владельцев электромобилей: обсуждается законопроект о полном освобождении от транспортного налога до 2030 года. Новые правила коснутся всех электрокаров, независимо от мощности и страны производства. Почему это решение может изменить рынок и что еще планируют власти - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 16:41
Главные слабые места Renault Logan: что ломается чаще всего и как выбрать надежную версию
Renault Logan давно стал символом доступности и простоты на российском рынке, но даже у этой модели есть свои слабые стороны. Эксперт по подбору автомобилей объяснил, какие детали требуют особого внимания, сколько стоит ремонт и почему не все моторы одинаково надежны. Читать далее
-
28.05.2026, 16:28
Sollers ST9: в России показали бронированный пикап с защитой по классу «БР4»
В Екатеринбурге состоялась премьера бронированного пикапа Sollers ST9 - модель получила круговую защиту салона, включая пол и крышу, а также усиленную подвеску. Семислойные стекла и специальные щитки в дверях делают авто уникальным для российского рынка. Почему эта новинка важна именно сейчас и какие детали скрыты внутри - разбираемся в материале.Читать далее
-
28.05.2026, 15:25
Почему электромобили теряют в цене быстрее бензиновых: мнение эксперта
Эксперт объяснил, почему годовалые электромобили теряют в цене почти вдвое быстрее, чем машины с ДВС. Какие модели сложнее всего продать, сколько реально стоит подержанный электрокар и почему премиальные бренды не спешат дешеветь - разбираемся в деталях. Это важно для тех, кто планирует покупку или продажу авто в 2026 году.Читать далее
-
28.05.2026, 15:16
Рубль укрепился: как изменились цены на подержанные авто из Азии в 2026 году
Интерес к подержанным автомобилям из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Многие рассчитывают на выгодные покупки, но не все так однозначно: эксперты объясняют, почему ажиотаж может быть временным и какие подводные камни ждут покупателей. Что изменилось на рынке и как это влияет на цены - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 15:05
Почему автопроизводители массово переходят на 1,5-литровые двигатели вместо 1,6
В последние годы на рынке новых автомобилей заметно увеличилось число моделей с 1,5-литровыми двигателями. Эта тенденция связана не только с техническими особенностями, но и с экономическими причинами, которые напрямую влияют на стоимость и выбор машин для российских покупателей.Читать далее
-
28.05.2026, 14:57
Aurus готовит премьеру: новые Senat и Senat Long покажут на ПМЭФ-2026
На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года бренд Aurus впервые официально представит обновленные версии своих флагманских седанов. Модернизация затронула не только внешний вид, но и ключевые технические решения. Почему эти перемены важны для российского рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 14:42
Две Lada вошли в мировой топ автомобилей-долгожителей: Нива обошла почти всех
Редкий рейтинг показал: сразу две модели Lada из Тольятти попали в число самых «долгоиграющих» автомобилей мира. Почему именно эти машины оказались в топе, чем они удивили экспертов и что это говорит о российском автопроме - разбираемся, какие выводы можно сделать сегодня.Читать далее