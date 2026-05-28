Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 16:11

Испания становится воротами для китайских автогигантов: новые заводы и инвестиции

Бывшие заводы Nissan и Ford теперь выпускают Chery и Geely: как Испания становится хабом китайских авто в Европе

Chery, MG и Geely не просто выходят на европейский рынок - они меняют правила игры. Испания, вопреки общей линии ЕС, открывает для них свои заводы и предлагает выгодные условия. Почему это важно именно сейчас, какие последствия ждут автопром и что теряют конкуренты - объясняем на примерах. Мало кто знает, как быстро меняется расстановка сил в Европе.

Для российских автомобилистов новость о том, что Испания активно приглашает китайские автоконцерны, может показаться далеким событием. Однако на самом деле это сигнал о серьезных переменах на европейском рынке, которые уже влияют на цены, ассортимент и конкуренцию даже в России. Когда одна из крупнейших стран ЕС идет наперекор общей политике и делает ставку на производителей из КНР, это меняет баланс сил в отрасли.

В то время как Еврокомиссия в 2024 году ввела пятилетнюю пошлину 45% на электромобили из Китая, Испания выбрала другой путь. Она не только не препятствует, но и создает условия для локализации производства. Как пишет «Автовзгляд», весной 2024 года Chery заключила контракт на 400 миллионов евро с Ebro-EV Motors, а уже осенью с конвейера бывшего завода Nissan в Барселоне сошли первые кроссоверы. Это не единичный случай: Ford уступил часть мощностей Geely, а Stellantis предоставил два предприятия для выпуска автомобилей Leapmotor.

Экономика Испании, долгое время уступавшая Германии и Италии, сейчас растет в 2-3 раза быстрее среднего по еврозоне. Такой темп объясняется прагматичным подходом: вместо закрытия заводов и массовых увольнений, местные власти и владельцы предприятий предпочитают продавать или сдавать мощности новым игрокам. Это позволяет сохранить рабочие места и оживить промышленность. По мнению экспертов, подобная стратегия выгодна не только государству, но и самим автозаводам, которые иначе рисковали бы остаться без заказов.

Интересно, что не все европейские страны готовы к такому сотрудничеству. Многие продолжают настаивать на ограничениях для китайских брендов, опасаясь конкуренции. Однако Испания демонстрирует, что открытость к инвестициям может стать драйвером роста. В материале о запуске новых брендов на российских заводах также отмечалось, что партнерство с Китаем часто оказывается выгодным для обеих сторон - подробнее об этом можно узнать в разборе причин и последствий смены названий и партнерств.

Судя по имеющимся данным, предоставление китайским компаниям доступа к европейским производственным площадкам позволяет не только избежать простоя заводов, но и ускоряет обновление модельного ряда на рынке. Volkswagen, например, уже рассматривает возможность сборки китайских моделей на своих предприятиях. Для российских покупателей это может означать появление новых автомобилей по более доступным ценам и с современными технологиями. Важно отметить, что подобные перемены происходят на фоне ужесточения конкуренции и постоянных изменений в мировой экономике. В ближайшие годы именно такие альянсы могут определить, какие бренды будут доминировать на европейских дорогах.

