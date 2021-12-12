Испугался суда: незаконное использование товарного знака «КамАЗ» обошлось предпринимателю в 100 тыс. рублей
Как информирует пресс-служба камского автогиганта, некий гражданин по фамилии Карапетян, проживающий в Ростове-на-Дону, в доменном имени kamaz5490.ru и на страницах данного сайта незаконно использовал товарные знаки «КамАЗа», при этом, как вы понимаете, речи о заключении лицензионного договора с правообладателем не идет.
Ущерб от деятельности ростовского предпринимателя оценен Служба судебной работы в размере 100 тыс. рублей. В адрес нарушителя отправлена претензия о выплате компенсации. Господина Карапетяна предупредили: если претензия будет оставлена без удовлетворения, ПАО «КамАЗ» имеет полное право обратиться в суд за защитой своих законных прав.
Поняв, что запахло жареным, гражданин Карапетян добровольно оплатил «КамАЗу» компенсацию в размере все тех же указанных 100 тыс. рублей, а сайт kamaz5490.ru ныне более не существует.
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