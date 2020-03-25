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25 марта 2020, 19:48

Испытания Арктикой прошел электрический Mercedes EQV

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Фото: motor.ru
В Швеции на полигоне, расположенном у Северного полярного круга, испытывают новинку немецкого концерна Mercedes-Benz EQV. Тесты проходят при экстремально низких температурах.
Испытания Арктикой прошел электрический Mercedes EQV

Фото: motor.ru

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В концерне хотят узнать насколько электрокар Mercedes-Benz EQV подготовлен к морозам и как с ними справляется. Автомобиль должен появиться на рынке уже летом 2020 года.

Первый в мире электрический минивэн премиум-класса построен на базе V-Class. Автомобиль оснащен 204-сильным электрическим силовым агрегатом и батареей емкостью 100 кв/ч. Mercedes-Benz EQV способен проехать без подзарядки 400 километров. Максимальная скорость ограничена 160 км/ч.

В первую очередь специалистов интересовала батарея и то, как минивэн поведет себя на льду и заснеженной дороге. Заодно на полигоне протестировали экспресс-зарядку EQV, которая пополняет батарею до 80% за 45 минут.

В Mercedes-Benz уже назвали ориентировочную стоимость EQV в Европе. За электрический минивэн просят 70 000 евро (примерно 5 936 000 рублей). Для примера, базовый V-Class версии V 200d стоит 37 000 евро (примерно 3 140 000 рублей).

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Я доволен всем, что у него есть.Классный аппарат.
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хороший автомобиль, прекрасный салон, комфортен удобен, не очень приятен в сервисе, проблема найти хороший, но за адекватные деньги! но такой один у нас есть, прекрасные мастера по CDi даже дилер делает хуже! кто его знает тот наверное меня понимает, есть свои неудобства, саляра зимой мерзнет, но у меня ...
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Испытания Арктикой прошел электрический Mercedes EQV
{{material_129202}}В концерне хотят узнать насколько электрокар Mercedes-Benz EQV подготовлен к морозам и как с ними справляется. Автомобиль должен появиться на рынке уже летом 2020 года.Первый в мире электрический минивэн премиум-класса построен на базе V-Class. Автомобиль оснащен 204-сильным электрическим силовым агрегатом и батареей емкостью 100 кв/ч. Mercedes-Benz EQV способен проехать без подзарядки 400 километров. Максимальная скорость ограничена 160 км/ч.В первую очередь специалистов интересовала батарея и то, как минивэн поведет себя на льду и заснеженной дороге. Заодно на полигоне протестировали экспресс-зарядку EQV, которая пополняет батарею до 80% за 45 минут.В Mercedes-Benz уже назвали ориентировочную стоимость EQV в Европе. За электрический минивэн просят 70 000 евро (примерно 5 936 000 рублей). Для примера, базовый V-Class версии V 200d стоит 37 000 евро (примерно 3 140 000 рублей).
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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