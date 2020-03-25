25 марта 2020, 19:48
Испытания Арктикой прошел электрический Mercedes EQV
- 43
- 0
Фото: motor.ru
В Швеции на полигоне, расположенном у Северного полярного круга, испытывают новинку немецкого концерна Mercedes-Benz EQV. Тесты проходят при экстремально низких температурах.
Фото: motor.ru
Ранее мы писали
Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами на «паркетник» Mercedes-Benz GLA второго поколения. Цены ...Читать далее
Первый в мире электрический минивэн премиум-класса построен на базе V-Class. Автомобиль оснащен 204-сильным электрическим силовым агрегатом и батареей емкостью 100 кв/ч. Mercedes-Benz EQV способен проехать без подзарядки 400 километров. Максимальная скорость ограничена 160 км/ч.
В первую очередь специалистов интересовала батарея и то, как минивэн поведет себя на льду и заснеженной дороге. Заодно на полигоне протестировали экспресс-зарядку EQV, которая пополняет батарею до 80% за 45 минут.
В Mercedes-Benz уже назвали ориентировочную стоимость EQV в Европе. За электрический минивэн просят 70 000 евро (примерно 5 936 000 рублей). Для примера, базовый V-Class версии V 200d стоит 37 000 евро (примерно 3 140 000 рублей).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Mercedes-Benz X 350d 4Matic: на всю силу
11.12.2018, 20:28
Тест-драйв Mercedes GLC 250d 4MATIC: капитан Очевидность
12.12.2017, 19:50
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
12.02.2017, 23:18
Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
21.09.2016, 00:01
Тест-драйв Mercedes-Benz GLS: Буцефал для полководца
28.08.2016, 20:29
Тест-драйв Mercedes-Benz E-Class: в рамках канона
17.07.2016, 23:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Я доволен всем, что у него есть.Классный аппарат.
хороший автомобиль, прекрасный салон, комфортен удобен, не очень приятен в сервисе, проблема найти хороший, но за адекватные деньги! но такой один у нас есть, прекрасные мастера по CDi даже дилер делает хуже! кто его знает тот наверное меня понимает, есть свои неудобства, саляра зимой мерзнет, но у меня ...
система и правда очень умная
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве