Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

26 июня 2026, 15:03

Испытания беспилотного грузовика выявили ограничения современных ИИ-систем

Испытания беспилотного грузовика выявили ограничения современных ИИ-систем

Почему нейросети пока не готовы заменить водителей на сложных трассах

Испытания беспилотного грузовика выявили ограничения современных ИИ-систем

Тестирование беспилотного грузовика на трассе выявило неожиданные нюансы. Эксперты делятся наблюдениями. Результаты эксперимента удивили многих. Подробности - в нашем материале.

Тестирование беспилотного грузовика на трассе выявило неожиданные нюансы. Эксперты делятся наблюдениями. Результаты эксперимента удивили многих. Подробности - в нашем материале.

На трассе между Москвой и Петербургом прошли испытания первого отечественного беспилотного грузовика, управляемого искусственным интеллектом. Эксперимент, организованный с целью проверки возможностей современных нейросетей в реальных дорожных условиях, показал, что технологии пока не способны полностью заменить человека за рулем, пишет 360.ru.

Во время движения по маршруту система уверенно справлялась с простыми задачами: поддерживала заданную скорость, корректно следовала по полосе и реагировала на стандартные дорожные ситуации. Однако, как только дорога становилась сложнее - появлялись дополнительные полосы или менялся рельеф - грузовик начинал теряться. В один из моментов, столкнувшись с многополосным участком, система не смогла принять решение и остановила транспортное средство.

Эксперты отмечают, что современные ИИ-платформы, несмотря на высокий уровень развития, пока больше напоминают усовершенствованный адаптивный круиз-контроль. Они отлично подходят для движения по прямым и предсказуемым участкам, но при возникновении нестандартных ситуаций требуют вмешательства человека. Если на пути встречается сложная развязка или дорожная разметка становится нечеткой, алгоритмы не всегда способны корректно интерпретировать обстановку.

По мнению специалистов, такие системы могут значительно облегчить работу водителей на длинных маршрутах, снижая усталость и повышая безопасность. Однако полностью отказаться от присутствия человека в кабине пока невозможно. В случае возникновения нештатной ситуации или резкой смены дорожных условий, только водитель способен быстро принять верное решение и обеспечить безопасность движения.

Таким образом, испытания подтвердили: несмотря на впечатляющий прогресс в области искусственного интеллекта, полностью автономные грузоперевозки остаются задачей будущего. Пока же нейросети выступают в роли помощников, а не самостоятельных операторов на дорогах.

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