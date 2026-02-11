Какие испытания ждут новые модели Москвича перед стартом продаж и где они проходят

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

11 февраля 2026, 14:13

Испытания Москвич М70 и М90: как новые кроссоверы проходят суровые морозы России

Испытания Москвич М70 и М90: как новые кроссоверы проходят суровые морозы России

Какие испытания ждут новые модели Москвича перед стартом продаж и где они проходят

Испытания Москвич М70 и М90: как новые кроссоверы проходят суровые морозы России

Инженеры проверяют Москвич М70 и М90 в экстремальных условиях Сургута. Почему автолюбителям стоит следить за этими тестами, и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся подробно.

Инженеры проверяют Москвич М70 и М90 в экстремальных условиях Сургута. Почему автолюбителям стоит следить за этими тестами, и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов новость о масштабных испытаниях новых моделей «Москвича» М70 и М90 в условиях настоящей сибирской зимы - не просто очередной пресс-релиз. Это реальный шанс понять, насколько отечественный автопром готов к вызовам климата и дорог, которые не прощают ошибок. В условиях, когда многие зарубежные бренды ушли с рынка, а спрос на надежные кроссоверы только растет, подобные тесты становятся критически важными для будущих покупателей.

Как сообщает пресс-служба автозавода, испытания проходят в Сургуте, где температура опускается до минус 30 градусов. Инженеры не ограничиваются стандартными процедурами: они запускают двигатели после ночных морозов, проверяют работу ABS и ESP на заснеженных и обледенелых трассах, оценивают эффективность климатической системы и подогревов, а также тестируют подвеску на разных типах покрытия. Особое внимание уделяется системам помощи водителю (ADAS), ведь российские дороги требуют особых настроек - снег, лед, переметы и постоянные перепады сцепления.

Маршрут испытаний не ограничивается только городскими условиями. Протяженность трассы Сургут - Москва станет настоящим вызовом для новых моделей: тысячи километров, которые позволят выявить слабые места в настройках шасси и электроники. Такой подход позволяет не только проверить надежность, но и адаптировать автомобили под реальные условия эксплуатации, что часто игнорируют при разработке массовых моделей.

Фото: Zavod_Moskvich / Telegram

Интересно, что «Москвич» М70 - это фактически адаптированный для России китайский кроссовер MG HS, который уже продается на нашем рынке, а М90 - локализованная версия флагманского MG RX9. Производство предсерийных экземпляров стартовало на московском заводе в декабре 2025 года, и теперь автомобили проходят финальную обкатку перед запуском в серию. Такой подход к локализации и адаптации - не редкость для российского рынка последних лет, когда многие бренды вынуждены искать компромиссы между импортом и собственным производством.

Параллельно с испытаниями «Москвича» на рынке продолжается ожесточенная борьба между кроссоверами разных марок. Например, недавно вышло исследование, где сравнивались плюсы и минусы Haval F7 и Skoda Kodiaq - какие параметры оказываются решающими для российских водителей и почему мнения владельцев так разнятся. Это наглядно показывает, что требования к новым моделям становятся все выше, а конкуренция - жестче.

Старт продаж «Москвича» М70 и М90 намечен на весну 2026 года. Для многих автолюбителей это будет не просто очередная премьера, а возможность выбрать автомобиль, который прошел реальную проверку российскими зимами и дорогами. Как отмечают эксперты, именно такие испытания позволяют выявить скрытые недостатки и сделать финальный продукт максимально адаптированным к условиям эксплуатации в России.

Упомянутые марки: Москвич, MG
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Moskvich, МДжи

Похожие материалы Moskvich, МДжи

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Ижевск Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться