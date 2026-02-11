Какие испытания ждут новые модели Москвича перед стартом продаж и где они проходят

Испытания Москвич М70 и М90: как новые кроссоверы проходят суровые морозы России

Инженеры проверяют Москвич М70 и М90 в экстремальных условиях Сургута. Почему автолюбителям стоит следить за этими тестами, и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов новость о масштабных испытаниях новых моделей «Москвича» М70 и М90 в условиях настоящей сибирской зимы - не просто очередной пресс-релиз. Это реальный шанс понять, насколько отечественный автопром готов к вызовам климата и дорог, которые не прощают ошибок. В условиях, когда многие зарубежные бренды ушли с рынка, а спрос на надежные кроссоверы только растет, подобные тесты становятся критически важными для будущих покупателей.

Как сообщает пресс-служба автозавода, испытания проходят в Сургуте, где температура опускается до минус 30 градусов. Инженеры не ограничиваются стандартными процедурами: они запускают двигатели после ночных морозов, проверяют работу ABS и ESP на заснеженных и обледенелых трассах, оценивают эффективность климатической системы и подогревов, а также тестируют подвеску на разных типах покрытия. Особое внимание уделяется системам помощи водителю (ADAS), ведь российские дороги требуют особых настроек - снег, лед, переметы и постоянные перепады сцепления.

Маршрут испытаний не ограничивается только городскими условиями. Протяженность трассы Сургут - Москва станет настоящим вызовом для новых моделей: тысячи километров, которые позволят выявить слабые места в настройках шасси и электроники. Такой подход позволяет не только проверить надежность, но и адаптировать автомобили под реальные условия эксплуатации, что часто игнорируют при разработке массовых моделей.

Фото: Zavod_Moskvich / Telegram

Интересно, что «Москвич» М70 - это фактически адаптированный для России китайский кроссовер MG HS, который уже продается на нашем рынке, а М90 - локализованная версия флагманского MG RX9. Производство предсерийных экземпляров стартовало на московском заводе в декабре 2025 года, и теперь автомобили проходят финальную обкатку перед запуском в серию. Такой подход к локализации и адаптации - не редкость для российского рынка последних лет, когда многие бренды вынуждены искать компромиссы между импортом и собственным производством.

Параллельно с испытаниями «Москвича» на рынке продолжается ожесточенная борьба между кроссоверами разных марок. Например, недавно вышло исследование, где сравнивались плюсы и минусы Haval F7 и Skoda Kodiaq - какие параметры оказываются решающими для российских водителей и почему мнения владельцев так разнятся. Это наглядно показывает, что требования к новым моделям становятся все выше, а конкуренция - жестче.

Старт продаж «Москвича» М70 и М90 намечен на весну 2026 года. Для многих автолюбителей это будет не просто очередная премьера, а возможность выбрать автомобиль, который прошел реальную проверку российскими зимами и дорогами. Как отмечают эксперты, именно такие испытания позволяют выявить скрытые недостатки и сделать финальный продукт максимально адаптированным к условиям эксплуатации в России.