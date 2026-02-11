Какие испытания ждут новые модели Москвича перед стартом продаж и где они проходят

11 февраля 2026, 14:13
Испытания Москвич М70 и М90: как новые кроссоверы проходят суровые морозы России
Испытания Москвич М70 и М90: как новые кроссоверы проходят суровые морозы России
Инженеры проверяют Москвич М70 и М90 в экстремальных условиях Сургута. Почему автолюбителям стоит следить за этими тестами, и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся подробно.
Для российских автомобилистов новость о масштабных испытаниях новых моделей «Москвича» М70 и М90 в условиях настоящей сибирской зимы - не просто очередной пресс-релиз. Это реальный шанс понять, насколько отечественный автопром готов к вызовам климата и дорог, которые не прощают ошибок. В условиях, когда многие зарубежные бренды ушли с рынка, а спрос на надежные кроссоверы только растет, подобные тесты становятся критически важными для будущих покупателей.
Как сообщает пресс-служба автозавода, испытания проходят в Сургуте, где температура опускается до минус 30 градусов. Инженеры не ограничиваются стандартными процедурами: они запускают двигатели после ночных морозов, проверяют работу ABS и ESP на заснеженных и обледенелых трассах, оценивают эффективность климатической системы и подогревов, а также тестируют подвеску на разных типах покрытия. Особое внимание уделяется системам помощи водителю (ADAS), ведь российские дороги требуют особых настроек - снег, лед, переметы и постоянные перепады сцепления.
Маршрут испытаний не ограничивается только городскими условиями. Протяженность трассы Сургут - Москва станет настоящим вызовом для новых моделей: тысячи километров, которые позволят выявить слабые места в настройках шасси и электроники. Такой подход позволяет не только проверить надежность, но и адаптировать автомобили под реальные условия эксплуатации, что часто игнорируют при разработке массовых моделей.
Интересно, что «Москвич» М70 - это фактически адаптированный для России китайский кроссовер MG HS, который уже продается на нашем рынке, а М90 - локализованная версия флагманского MG RX9. Производство предсерийных экземпляров стартовало на московском заводе в декабре 2025 года, и теперь автомобили проходят финальную обкатку перед запуском в серию. Такой подход к локализации и адаптации - не редкость для российского рынка последних лет, когда многие бренды вынуждены искать компромиссы между импортом и собственным производством.
Параллельно с испытаниями «Москвича» на рынке продолжается ожесточенная борьба между кроссоверами разных марок. Например, недавно вышло исследование, где сравнивались плюсы и минусы Haval F7 и Skoda Kodiaq - какие параметры оказываются решающими для российских водителей и почему мнения владельцев так разнятся. Это наглядно показывает, что требования к новым моделям становятся все выше, а конкуренция - жестче.
Старт продаж «Москвича» М70 и М90 намечен на весну 2026 года. Для многих автолюбителей это будет не просто очередная премьера, а возможность выбрать автомобиль, который прошел реальную проверку российскими зимами и дорогами. Как отмечают эксперты, именно такие испытания позволяют выявить скрытые недостатки и сделать финальный продукт максимально адаптированным к условиям эксплуатации в России.
Похожие материалы Moskvich, МДжи
-
11.02.2026, 14:58
Haval Jolion: что важно знать при выборе между комплектациями и приводом
Haval Jolion представлен в нескольких версиях, отличающихся не только ценой, но и техническими решениями. Разбираемся, как трансмиссия, привод и комплектация влияют на повседневную эксплуатацию и затраты владельца.Читать далее
-
11.02.2026, 14:49
Что выбрать Geely Atlas или Atlas Pro: ключевые отличия в моторах, трансмиссии и оснащении
Geely Atlas и Atlas Pro - два кроссовера, которые часто сравнивают при покупке. В чем их принципиальные различия, как они ведут себя на дороге и что стоит учитывать при выборе? Эксперты выделяют нюансы, которые могут повлиять на решение.Читать далее
-
11.02.2026, 14:49
Электрогрузовик Sova 35: старт продаж новой модели на российском рынке
В России начались продажи второго электромобиля от компании Сова Моторс - Sova 35. Модель доступна как в виде шасси, так и в исполнении с рефрижератором, что открывает новые возможности для бизнеса. Почему этот запуск может стать поворотным моментом для отечественного рынка коммерческого электротранспорта, и какие нюансы стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 14:22
Subaru Forester 2026: производство в США снизило цены и изменило подход к рынку
Subaru Forester 2026 теперь собирается в США, что позволило снизить цену и предложить покупателям новые комплектации. Производитель делает ставку на гибридные технологии и расширяет линейку, чтобы привлечь больше водителей. Это решение может изменить расстановку сил на рынке кроссоверов.Читать далее
-
11.02.2026, 14:01
Минпромторг назвал сроки запуска бывших заводов Toyota и Volkswagen в России
Вышло заявление: Минпромторг впервые официально обозначил дату перезапуска заводов Toyota и Volkswagen. Какие перемены ждут рынок, что изменится для российских автолюбителей и почему это событие может стать поворотным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 13:51
Ограниченная серия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4²: что скрывает уникальный внедорожник за 50 млн рублей
В продаже появилась лимитированная версия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4², которую мало кто видел вживую. Почему этот внедорожник вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что отличает его от обычных моделей - рассказываем, какие опции и технологии доступны только в этой серии.Читать далее
-
11.02.2026, 13:16
Yenko/SC Silverado 2026: 1000-сильный пикап с механикой и заниженной подвеской
Chevrolet Silverado Yenko/SC 2026 года - это не просто очередной пикап, а настоящий вызов привычным стандартам. 1000 л.с., механическая коробка и заниженная подвеска делают его уникальным на рынке. В чем секрет успеха и для кого создан этот автомобиль - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 13:12
BMW лидирует на вторичном рынке: почему владельцы разочарованы покупкой
Вышло исследование: BMW вновь стал самым востребованным премиум-брендом среди подержанных авто в России. Но за привлекательной ценой скрываются неожиданные сложности. Какие подводные камни ждут новых владельцев, и что советуют эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 13:09
Почти новый BMW Z4 M40i 2024 года с пробегом 7 400 миль выставлен на аукцион
На аукционе Cars&Bids появился BMW Z4 M40i 2024 года с минимальным пробегом и богатым оснащением. Машина с уникальным интерьером и прозрачной историей уже вызвала интерес среди ценителей. Почему этот лот может стать находкой для коллекционеров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 12:57
Февраль 2026: автодилеры раскрыли, что ждет рынок новых машин в ближайший месяц
Эксперты отмечают, что февраль 2026 года может не принести роста продаж новых легковых автомобилей. Сезонные факторы, погодные условия и новые ставки утильсбора влияют на динамику рынка. Какие модели в дефиците, что происходит с ценами и почему дилеры не спешат с прогнозами - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Moskvich, МДжи
-
11.02.2026, 14:58
Haval Jolion: что важно знать при выборе между комплектациями и приводом
Haval Jolion представлен в нескольких версиях, отличающихся не только ценой, но и техническими решениями. Разбираемся, как трансмиссия, привод и комплектация влияют на повседневную эксплуатацию и затраты владельца.Читать далее
-
11.02.2026, 14:49
Что выбрать Geely Atlas или Atlas Pro: ключевые отличия в моторах, трансмиссии и оснащении
Geely Atlas и Atlas Pro - два кроссовера, которые часто сравнивают при покупке. В чем их принципиальные различия, как они ведут себя на дороге и что стоит учитывать при выборе? Эксперты выделяют нюансы, которые могут повлиять на решение.Читать далее
-
11.02.2026, 14:49
Электрогрузовик Sova 35: старт продаж новой модели на российском рынке
В России начались продажи второго электромобиля от компании Сова Моторс - Sova 35. Модель доступна как в виде шасси, так и в исполнении с рефрижератором, что открывает новые возможности для бизнеса. Почему этот запуск может стать поворотным моментом для отечественного рынка коммерческого электротранспорта, и какие нюансы стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 14:22
Subaru Forester 2026: производство в США снизило цены и изменило подход к рынку
Subaru Forester 2026 теперь собирается в США, что позволило снизить цену и предложить покупателям новые комплектации. Производитель делает ставку на гибридные технологии и расширяет линейку, чтобы привлечь больше водителей. Это решение может изменить расстановку сил на рынке кроссоверов.Читать далее
-
11.02.2026, 14:01
Минпромторг назвал сроки запуска бывших заводов Toyota и Volkswagen в России
Вышло заявление: Минпромторг впервые официально обозначил дату перезапуска заводов Toyota и Volkswagen. Какие перемены ждут рынок, что изменится для российских автолюбителей и почему это событие может стать поворотным - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 13:51
Ограниченная серия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4²: что скрывает уникальный внедорожник за 50 млн рублей
В продаже появилась лимитированная версия Mercedes-Benz G 63 AMG 4x4², которую мало кто видел вживую. Почему этот внедорожник вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что отличает его от обычных моделей - рассказываем, какие опции и технологии доступны только в этой серии.Читать далее
-
11.02.2026, 13:16
Yenko/SC Silverado 2026: 1000-сильный пикап с механикой и заниженной подвеской
Chevrolet Silverado Yenko/SC 2026 года - это не просто очередной пикап, а настоящий вызов привычным стандартам. 1000 л.с., механическая коробка и заниженная подвеска делают его уникальным на рынке. В чем секрет успеха и для кого создан этот автомобиль - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 13:12
BMW лидирует на вторичном рынке: почему владельцы разочарованы покупкой
Вышло исследование: BMW вновь стал самым востребованным премиум-брендом среди подержанных авто в России. Но за привлекательной ценой скрываются неожиданные сложности. Какие подводные камни ждут новых владельцев, и что советуют эксперты - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 13:09
Почти новый BMW Z4 M40i 2024 года с пробегом 7 400 миль выставлен на аукцион
На аукционе Cars&Bids появился BMW Z4 M40i 2024 года с минимальным пробегом и богатым оснащением. Машина с уникальным интерьером и прозрачной историей уже вызвала интерес среди ценителей. Почему этот лот может стать находкой для коллекционеров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 12:57
Февраль 2026: автодилеры раскрыли, что ждет рынок новых машин в ближайший месяц
Эксперты отмечают, что февраль 2026 года может не принести роста продаж новых легковых автомобилей. Сезонные факторы, погодные условия и новые ставки утильсбора влияют на динамику рынка. Какие модели в дефиците, что происходит с ценами и почему дилеры не спешат с прогнозами - разбираемся в деталях.Читать далее