Испытания Hyundai Santa Fe едва не закончились трагедией – первый звоночек или случайность

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

23 января 2026, 17:18

Испытания нового Hyundai Santa Fe закончились полным провалом

На скоростной трассе в Ульсане испытания Hyundai Santa Fe обернулись катастрофой. Прототип вспыхнул внезапно. Причины возгорания пока не раскрыты. Компания хранит молчание. Подробности происшествия вызывают вопросы.

В Южной Корее испытания обновленного Hyundai Santa Fe обернулись настоящей драмой. Один из тестовых экземпляров кроссовера внезапно загорелся прямо на скоростной магистрали в Ульсане, где проходили дорожные тесты. Пожар оказался настолько стремительным, что спасти автомобиль не удалось - от передней части машины практически ничего не осталось.

Возгорание началось в моторном отсеке. Пламя быстро распространилось, и на место происшествия были срочно вызваны пожарные расчеты. Семь единиц техники боролись с огнем почти сорок минут. К счастью, никто из водителей и инженеров не пострадал, но сам прототип был полностью уничтожен.

Официальные представители Hyundai пока не спешат делиться подробностями. Причины возгорания остаются неясными, и компания воздерживается от комментариев. Местные власти также не делают поспешных заявлений, предпочитая дождаться результатов экспертизы. Впрочем, среди специалистов уже обсуждается версия о возможных проблемах с новой силовой установкой, которую тестировали на этом автомобиле. Не исключено, что именно испытания нового двигателя или электрооборудования могли привести к столь печальным последствиям.

Инцидент вызвал широкий резонанс среди автолюбителей и экспертов. Многие задаются вопросом: насколько безопасны современные прототипы, если даже на этапе испытаний возможны столь серьезные аварии? Впрочем, подобные случаи не редкость в автомобильной индустрии, особенно когда речь идет о тестировании новых технологий и компонентов. Каждый новый прототип - это всегда определенный риск, и иногда он оборачивается вот такими неприятными сюрпризами.

Стоит отметить, что Hyundai Santa Fe - один из ключевых кроссоверов марки, и любые проблемы с его обновлением вызывают пристальное внимание. Компания явно не рассчитывала на столь громкую неудачу в разгар испытаний. Теперь инженерам предстоит не только выяснить причины возгорания, но и убедить общественность в безопасности будущей модели.

Пока же остается только ждать официальных заявлений и надеяться, что подобные инциденты не повторятся на серийных автомобилях. В любом случае, этот случай стал напоминанием: даже самые современные технологии не застрахованы от ошибок и непредвиденных ситуаций.

Упомянутые марки: Hyundai
