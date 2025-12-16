Почему новые дороги не делают водителей дисциплинированнее – неожиданные выводы экспертов

Исследование НАФИ: россияне стали спокойнее на дорогах, но ПДД знают плохо

Свежий опрос показал: россияне стали увереннее оценивать безопасность на дорогах. Однако большинство признает, что знает ПДД не идеально. Нарушения допускают почти все. Почему так происходит и что с этим делать – в материале.

В России заметно выросло число людей, которые считают дорожную обстановку в своем городе или поселке благоприятной. Аналитики НАФИ выяснили: за последний год доля тех, кто доволен уровнем безопасности на дорогах, увеличилась с 45% до 51%. При этом негативные оценки снизились, хотя разница между регионами остается значительной. Например, жители Южного и Уральского федеральных округов чаще других отмечают проблемы с безопасностью, а женщины и люди среднего возраста склонны видеть ситуацию в более мрачном свете.

Однако за внешним спокойствием скрывается тревожная тенденция. Более половины опрошенных признались, что их знания правил дорожного движения далеки от идеала. Только 42% уверены в своих навыках, остальные оценивают их как средние или даже ниже. Особенно неуверенно чувствуют себя молодые водители и женщины. Это подтверждает и статистика: среди молодежи 25-34 лет доля тех, кто сомневается в своих знаниях, достигает 37%.

Нарушения ПДД остаются повседневной реальностью. Самым распространенным стало игнорирование сигнала светофора: 56% россиян регулярно видят, как кто-то проезжает на красный. Каждый восьмой сталкивается с этим почти ежедневно. При этом многие не считают такие поступки чем-то из ряда вон выходящим, воспринимая их как часть обыденности.

Особое внимание уделяется использованию ремней безопасности. На передних сиденьях большинство все же пристегивается, но 5% принципиально игнорируют этот элемент защиты. На задних ремни используют менее половины пассажиров, а почти каждый пятый вообще не пристегивается. За два года ситуация немного улучшилась, но проблема остается актуальной, особенно среди людей среднего возраста, женщин и жителей южных регионов.

Как сообщает Российская Газета, эксперты НАФИ подчеркивают: между ощущением безопасности и реальным поведением на дорогах существует разрыв. Люди стали спокойнее относиться к дорожной обстановке, но привычки нарушать правила никуда не делись. Инфраструктурные улучшения и новые дороги не способны сами по себе изменить культуру вождения. Для реальных перемен нужны не только контроль и штрафы, но и постоянная работа с поведением водителей. Важно регулярно напоминать о правилах, особенно тем, кто входит в группы риска, и устранять барьеры, мешающие соблюдать даже элементарные требования безопасности.

Эксперты считают, что только комплексный подход позволит добиться устойчивого снижения числа нарушений. Вместо разовых кампаний стоит делать ставку на долгосрочные программы, которые помогут сформировать у россиян новые привычки и ответственное отношение к вождению. Пока же хорошие дороги и современные развязки не гарантируют дисциплины за рулем – многое зависит от самих участников движения.