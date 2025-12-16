Почему новые дороги не делают водителей дисциплинированнее – неожиданные выводы экспертов

16 декабря 2025, 08:31
Исследование НАФИ: россияне стали спокойнее на дорогах, но ПДД знают плохо
Исследование НАФИ: россияне стали спокойнее на дорогах, но ПДД знают плохо
Свежий опрос показал: россияне стали увереннее оценивать безопасность на дорогах. Однако большинство признает, что знает ПДД не идеально. Нарушения допускают почти все. Почему так происходит и что с этим делать – в материале.
В России заметно выросло число людей, которые считают дорожную обстановку в своем городе или поселке благоприятной. Аналитики НАФИ выяснили: за последний год доля тех, кто доволен уровнем безопасности на дорогах, увеличилась с 45% до 51%. При этом негативные оценки снизились, хотя разница между регионами остается значительной. Например, жители Южного и Уральского федеральных округов чаще других отмечают проблемы с безопасностью, а женщины и люди среднего возраста склонны видеть ситуацию в более мрачном свете.
Однако за внешним спокойствием скрывается тревожная тенденция. Более половины опрошенных признались, что их знания правил дорожного движения далеки от идеала. Только 42% уверены в своих навыках, остальные оценивают их как средние или даже ниже. Особенно неуверенно чувствуют себя молодые водители и женщины. Это подтверждает и статистика: среди молодежи 25-34 лет доля тех, кто сомневается в своих знаниях, достигает 37%.
Нарушения ПДД остаются повседневной реальностью. Самым распространенным стало игнорирование сигнала светофора: 56% россиян регулярно видят, как кто-то проезжает на красный. Каждый восьмой сталкивается с этим почти ежедневно. При этом многие не считают такие поступки чем-то из ряда вон выходящим, воспринимая их как часть обыденности.
Особое внимание уделяется использованию ремней безопасности. На передних сиденьях большинство все же пристегивается, но 5% принципиально игнорируют этот элемент защиты. На задних ремни используют менее половины пассажиров, а почти каждый пятый вообще не пристегивается. За два года ситуация немного улучшилась, но проблема остается актуальной, особенно среди людей среднего возраста, женщин и жителей южных регионов.
Как сообщает Российская Газета, эксперты НАФИ подчеркивают: между ощущением безопасности и реальным поведением на дорогах существует разрыв. Люди стали спокойнее относиться к дорожной обстановке, но привычки нарушать правила никуда не делись. Инфраструктурные улучшения и новые дороги не способны сами по себе изменить культуру вождения. Для реальных перемен нужны не только контроль и штрафы, но и постоянная работа с поведением водителей. Важно регулярно напоминать о правилах, особенно тем, кто входит в группы риска, и устранять барьеры, мешающие соблюдать даже элементарные требования безопасности.
Эксперты считают, что только комплексный подход позволит добиться устойчивого снижения числа нарушений. Вместо разовых кампаний стоит делать ставку на долгосрочные программы, которые помогут сформировать у россиян новые привычки и ответственное отношение к вождению. Пока же хорошие дороги и современные развязки не гарантируют дисциплины за рулем – многое зависит от самих участников движения.
Похожие материалы
-
16.12.2025, 08:22
Магистраль М-12 открыла скоростной маршрут между Москвой и Екатеринбургом
М-12 связала Москву и Екатеринбург, ускорив поездки и изменив транспортную карту страны. Новая дорога уже влияет на бизнес и туризм. Эксперты отмечают неожиданные эффекты. Что еще принесет трасса регионам?Читать далее
-
16.12.2025, 08:11
В Тверской области продают почти новую ВАЗ-11113 Ока дешевле детали Geely Monjaro
В Тверской области обнаружили уникальный экземпляр ВАЗ-11113 Ока 2001 года. Пробег всего 435 км, состояние практически заводское. Цена ниже стоимости рулевой рейки Geely Monjaro. Почему автомобиль сохранился так хорошо – подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 07:33
Джей Лено испытал BMW 2002 1974 года с мотором от M3 и 600 л.с.
Легендарный BMW 2002 1974 года получил двигатель от M3 и стал настоящей ракетой. Джей Лено протестировал уникальный автомобиль, созданный Мано Агульяном. В проекте сохранили аутентичность BMW, но добавили современные технологии. Узнайте, как классика превратилась в монстра на колесах.Читать далее
-
16.12.2025, 06:47
Volkswagen раскрывает характеристики ID. Polo и подтверждает цену до 25 тысяч евро
Volkswagen готовит к выпуску серийный ID. Polo и делится первыми подробностями. Самая доступная версия сохранит цену ниже 25 тысяч евро. Однако базовая комплектация может удивить скромностью. Европейский рынок электромобилей меняется, а ожидания покупателей растут.Читать далее
-
16.12.2025, 06:33
На каком расстоянии снижать скорость перед камерой чтобы избежать штрафа
Многие водители уверены, что можно избежать штрафа, если сбросить скорость прямо перед камерой. Но современные комплексы давно научились фиксировать нарушения задолго до точки контроля. Как не попасться на штраф и когда действительно стоит начинать тормозить – рассказываем в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 06:03
Названы самые надежные китайские автомобили для России по свежему рейтингу
Эксперты составили новый рейтинг надежности китайских автомобилей. В списке есть как привычные модели, так и неожиданные лидеры. Некоторые машины удивили своим местом в итоговой таблице. Узнайте, какие авто из Китая признаны самыми качественными и почему.Читать далее
-
16.12.2025, 05:42
Российский электрокар «Атом»: неожиданные решения и комфорт
Модель, разрабатываемая при поддержке государственного института НАМИ, позиционируется как серийный автомобиль следующего поколения. Уже на стадии прототипа транспортное средство демонстрирует ряд нестандартных решений, которые выделяют его на фоне существующих электрокаров.Читать далее
-
16.12.2025, 05:03
Ford Focus может вернуться в 2027 году, но не таким, как все ждут
Ford завершил выпуск Focus, но слухи о возвращении модели не утихают. В сети появились рендеры электрокара на базе Renault 5, которые вызвали бурю обсуждений. Официальных подтверждений нет, но интерес к будущему Focus только растет. Каким будет новый Ford – кроссовером или чем-то неожиданным?Читать далее
-
15.12.2025, 23:34
Какие автомобили из Беларуси сейчас выгоднее всего ввозить в Россию после новых ставок утильсбора
С 1 декабря в России изменились правила расчета утильсбора. Но автомобили из Беларуси по-прежнему можно купить выгодно. Какие модели подходят под льготные ставки и что важно знать перед покупкой? Разбираемся в деталях и подводных камнях.Читать далее
-
15.12.2025, 20:31
Владелец купил Chevrolet Corvette за 97 тысяч долларов и продал через 5 тысяч миль за 70 тысяч
Chevrolet Corvette 2024 года с пробегом 5 тысяч миль недавно ушел с аукциона за 70 тысяч долларов. Изначально его стоимость составляла более 97 тысяч. Почему такие машины теряют в цене так быстро? Подробности в нашем материале. Узнайте, что влияет на стоимость современных спорткаров.Читать далее
Похожие материалы
-
16.12.2025, 08:22
Магистраль М-12 открыла скоростной маршрут между Москвой и Екатеринбургом
М-12 связала Москву и Екатеринбург, ускорив поездки и изменив транспортную карту страны. Новая дорога уже влияет на бизнес и туризм. Эксперты отмечают неожиданные эффекты. Что еще принесет трасса регионам?Читать далее
-
16.12.2025, 08:11
В Тверской области продают почти новую ВАЗ-11113 Ока дешевле детали Geely Monjaro
В Тверской области обнаружили уникальный экземпляр ВАЗ-11113 Ока 2001 года. Пробег всего 435 км, состояние практически заводское. Цена ниже стоимости рулевой рейки Geely Monjaro. Почему автомобиль сохранился так хорошо – подробности в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 07:33
Джей Лено испытал BMW 2002 1974 года с мотором от M3 и 600 л.с.
Легендарный BMW 2002 1974 года получил двигатель от M3 и стал настоящей ракетой. Джей Лено протестировал уникальный автомобиль, созданный Мано Агульяном. В проекте сохранили аутентичность BMW, но добавили современные технологии. Узнайте, как классика превратилась в монстра на колесах.Читать далее
-
16.12.2025, 06:47
Volkswagen раскрывает характеристики ID. Polo и подтверждает цену до 25 тысяч евро
Volkswagen готовит к выпуску серийный ID. Polo и делится первыми подробностями. Самая доступная версия сохранит цену ниже 25 тысяч евро. Однако базовая комплектация может удивить скромностью. Европейский рынок электромобилей меняется, а ожидания покупателей растут.Читать далее
-
16.12.2025, 06:33
На каком расстоянии снижать скорость перед камерой чтобы избежать штрафа
Многие водители уверены, что можно избежать штрафа, если сбросить скорость прямо перед камерой. Но современные комплексы давно научились фиксировать нарушения задолго до точки контроля. Как не попасться на штраф и когда действительно стоит начинать тормозить – рассказываем в материале.Читать далее
-
16.12.2025, 06:03
Названы самые надежные китайские автомобили для России по свежему рейтингу
Эксперты составили новый рейтинг надежности китайских автомобилей. В списке есть как привычные модели, так и неожиданные лидеры. Некоторые машины удивили своим местом в итоговой таблице. Узнайте, какие авто из Китая признаны самыми качественными и почему.Читать далее
-
16.12.2025, 05:42
Российский электрокар «Атом»: неожиданные решения и комфорт
Модель, разрабатываемая при поддержке государственного института НАМИ, позиционируется как серийный автомобиль следующего поколения. Уже на стадии прототипа транспортное средство демонстрирует ряд нестандартных решений, которые выделяют его на фоне существующих электрокаров.Читать далее
-
16.12.2025, 05:03
Ford Focus может вернуться в 2027 году, но не таким, как все ждут
Ford завершил выпуск Focus, но слухи о возвращении модели не утихают. В сети появились рендеры электрокара на базе Renault 5, которые вызвали бурю обсуждений. Официальных подтверждений нет, но интерес к будущему Focus только растет. Каким будет новый Ford – кроссовером или чем-то неожиданным?Читать далее
-
15.12.2025, 23:34
Какие автомобили из Беларуси сейчас выгоднее всего ввозить в Россию после новых ставок утильсбора
С 1 декабря в России изменились правила расчета утильсбора. Но автомобили из Беларуси по-прежнему можно купить выгодно. Какие модели подходят под льготные ставки и что важно знать перед покупкой? Разбираемся в деталях и подводных камнях.Читать далее
-
15.12.2025, 20:31
Владелец купил Chevrolet Corvette за 97 тысяч долларов и продал через 5 тысяч миль за 70 тысяч
Chevrolet Corvette 2024 года с пробегом 5 тысяч миль недавно ушел с аукциона за 70 тысяч долларов. Изначально его стоимость составляла более 97 тысяч. Почему такие машины теряют в цене так быстро? Подробности в нашем материале. Узнайте, что влияет на стоимость современных спорткаров.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве